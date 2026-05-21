NFL NFL-Boss bestätigt: Liga erhöht Menge an International Games Videoclip • 05:07 Min Link kopieren Teilen

Zum wiederholten Mal fällt Rashee Rice neben dem Platz negativ auf und muss ins Gefängnis. Die Kansas City Chiefs sollten nun einen Schlussstrich ziehen und sich vom talentierten Wide Receiver trennen. Ein Kommentar.

von Luis Woppmann Rashee Rice galt vor dem Draft 2023 als vielversprechendes Talent in einem starken Receiver-Jahrgang. Damals wurde er in der zweiten Runde von den Kansas City Chiefs ausgewählt, in der Hoffnung, er könnte langfristig eine verlässliche Anspielstation für Star-Quarterback Patrick Mahomes werden. Los Angeles Rams: Head Coach Sean McVay dachte an Rücktritt In der ersten Saison ging die Rechnung voll auf: Rice kam auf 938 Receiving Yards sowie sieben Touchdowns und war knapp hinter Tight End Travis Kelce der zweitbeste Passempfänger der Chiefs. Zahlen, die sich für eine erste Saison sehen lassen können - vor allem wenn man bedenkt, dass Head Coach Andy Reid den Wide Receiver in der ersten Hälfte der Saison noch sehr zurückhaltend einsetzte und ihn erst in der zweiten Hälfte deutlich mehr Snaps spielen ließ.

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Rashee Rice: Immer wieder negative Schlagzeilen An die Leistungen im Saisonendspurt konnte Rice allerdings nie wieder anknüpfen. Stattdessen folgten negative Schlagzeilen: Im März 2024 verursachte der Passempfänger auf einem Highway in Dallas einen Massenunfall und beging Fahrerflucht, im Mai des gleichen Jahres soll er in einem Nachtclub in Dallas angeblich einen Fotografen verletzt haben. Im Februar diesen Jahres wurde Rice dann zudem von seiner ehemaligen Partnerin Dacoda Jones wegen mutmaßlicher häuslicher Gewalt angezeigt. Offenbar lernt er aber nicht dazu. So wurde der 26-Jährige positiv auf Cannabis getestet und muss wegen einem Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen nun für 30 Tage ins Gefängnis. Zu allem Überfluss wurde Rice gerade erst erneut am Knie operiert, nachdem er sich bereits 2024 schwer verletzt hatte und seine Saison nach vier Spielen bereits beendet war. Ursprünglich hätte der Receiver in rund zwei Monaten wohl wieder auf dem Platz stehen können - hinter Gittern wird die Reha allerdings wohl eher langwieriger verlaufen.

Kansas City Chiefs: Rashee Rice ist eine tickende Zeitbombe Ganz egal wie schnell Rice für die Chiefs wieder auf dem Platz steht, er bleibt eine tickende Zeitbombe. Nach der kommenden Saison läuft sein Rookie-Vertrag aus. Dann müssen die Chiefs entscheiden, ob sie weiter mit ihm planen wollen. Er hat bereits angekündigt, seine gesamte Karriere bei der Franchise verbringen zu wollen. Trotz seiner zahlreichen Skandale riskierte Rice im Februar in einem "Instagram"-Live eine große Lippe und betonte, er wolle genauso viel verdienen wie Receiver-Topverdiener Jaxon Smith-Njigba, der bei den Seattle Seahawks für vier Jahre und 168,6 Millionen Dollar verlängert hat. Vergleicht man die Statistiken der beiden Spieler in der abgelaufenen Saison, ist diese Forderung lachhaft, zumal "JSN" zwei Jahre jünger ist. Rice hat in drei Jahren in der NFL nur 28 von 51 möglichen Spielen in der Regular Season bestritten. Ob sich diese Quote verbessern wird, ist vollkommenen offen. So viel Talent er auch hat, die Chiefs können sich bisher nicht so auf ihn verlassen, wie man es von einem Erstrunden-Pick erwarten würde. Nach der enttäuschenden Vorsaison und dem ersten Verpassen der Playoffs seit 2014 muss sich die Franchise die Frage stellen, mit welchen Spielern sie in Zukunft planen kann. Rice sollte keiner davon sein.

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