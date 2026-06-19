NFL - Dallas Cowboys: Dak Prescott schwärmt nach Minicamp von George Pickens

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George Pickens verzichtete aufgrund des Franchise Tags auf große Teile des freiwilligen Offseason-Trainings der Dallas Cowboys. Für Dak Prescott ist das kein Problem – der Quarterback zeigt sich nach dem Minicamp sogar begeistert von seinem Top-Receiver.

George Pickens hat große Teile des freiwilligen Offseason-Programms der Dallas Cowboys ausgelassen. Sorgen macht sich Quarterback Dak Prescott deshalb jedoch keine. Bereits vor Beginn des Minicamps hatte Prescott betont, keinen Zweifel daran zu haben, dass sein Star-Receiver rechtzeitig in Form sein würde. Nach den gemeinsamen Einheiten dieser Woche sieht er sich in seiner Einschätzung bestätigt. Pickens hatte an den freiwilligen Teamaktivitäten nicht teilgenommen, nachdem er von den Cowboys mit dem Franchise Tag ausgestattet worden war und die Franchise ihm zugleich mitgeteilt hatte, vorerst keine Gespräche über einen langfristigen Vertrag führen zu wollen.

Dak Prescott über George Pickens: "Dieser Typ ist bereit" Auf dem Trainingsplatz sei davon jedoch nichts zu merken gewesen, erklärte Prescott. Von fehlendem Rhythmus oder Trainingsrückstand könne keine Rede sein. "Alles hat sich gut angefühlt", sagte der Quarterback. Um die Abstimmung weiter zu verbessern, wollen Prescott und Pickens auch vor dem Start des Trainingslagers zusätzliche Einheiten absolvieren. "Dieser Typ macht es einem leicht", schwärmte Prescott. "Ihr seht uns draußen vielleicht nur bei einfachen Routen-Übungen. Aber wenn man sich das Tape anschaut, sieht man: Dieser Typ wird immer frei. Er ist einfach anders. Er versteht genau, wie er sich durchsetzen kann, er versteht seine Routen. Er weiß, wo ich ihn beim Catch Point haben möchte und in welcher Tiefe. Deshalb wird die zusätzliche Zeit sehr wertvoll sein. Das wird großartig. Wir könnten jetzt sofort jede Menge Touchdowns werfen. Dieser Typ ist bereit." Pickens überzeugte in seiner ersten Saison bei den Cowboys mit starken Leistungen. Der Receiver spielte alle 17 Spiele und kam dabei auf 93 Catches, 1.429 Receiving Yards und neun Touchdowns.

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