NFL - Joe Burrow sendet Kampfansage: "Natürlich willst du den Super Bowl gewinnen"

NFL NFL: Joe Burrow - mit neuer Liebe bei Pferderennen? Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Joe Burrow macht keinen Hehl aus den Ambitionen der Bengals. Nach einer aus seiner Sicht erfolgreichen Offseason sieht der Star-Quarterback sein Team so gut aufgestellt wie lange nicht mehr – und spricht offen über das große Ziel Super Bowl.

Joe Burrow blickt mit großen Erwartungen auf die kommende NFL-Saison. Zum Abschluss des Minicamp machte der Quarterback der Cincinnati Bengals deutlich, dass für ihn nur ein Ziel zählt: die Rückkehr in den Super Bowl. Seit dem Einzug ins Endspiel in der Saison 2021 lief bei den Bengals nicht alles nach Plan. Verletzungen, Schwächen in der Defensive und verpasste Playoff-Chancen bremsten das Team immer wieder aus. Nach einem aus Burrows Sicht erfolgreichen Umbruch im Kader soll sich das nun ändern.

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Joe Burrow freut sich über Verstärkungen "Dieses Jahr spüren wir eine enorme Entschlossenheit im Team, wir haben definitiv einen anderen Fokus", sagte Burrow. "Wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind auf nahezu jeder Position im Team tief besetzt. Wir haben dieses Jahr in der Kabine darüber gesprochen, dass man sich in den vergangenen Jahren gefragt hat, wer es ins Team schafft. Der Kader war in der Spitze sehr gut, man hat sich eher über die Spieler am unteren Ende Gedanken gemacht. Dieses Jahr sind die Spieler, die früher auf diesem Top-Niveau waren, natürlich sicher im Team, aber es gibt viel Konkurrenz um die Plätze 53, 54 und 55 am Ende des Kaders. Das ist meiner Meinung nach das erste Jahr, in dem das wirklich der Fall ist. Es ist ein großartiger Ort, wenn man zu viele gute Spieler hat." Vor allem in der Defensive legten die Bengals in der Offseason nach und verpflichteten unter anderem Demarcus Lawrence, Boye Mafe, Jonathan Allen, Bryan Cook sowie Rookie Cashius Howell.

Joe Burrow: "Natürlich willst du den Super Bowl gewinnen" Entsprechend selbstbewusst geht Burrow in die neue Spielzeit. "Wir gehen in jedes Spiel mit der Erwartung, es zu gewinnen, sobald wir das Feld betreten", sagte der Star-Quarterback. "Natürlich willst du den Super Bowl gewinnen, und genau das ist der Plan. Aber du musst es Tag für Tag und Woche für Woche angehen. Ich freue mich auf diese Reise." Sollte Burrow gesund bleiben, zählen die Bengals für viele Experten zu den aussichtsreichsten Herausforderern in der AFC.

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