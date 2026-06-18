NFL NFL: Wer wird der beste Running Back 2026? Videoclip • 04:32 Min Link kopieren Teilen

Maxx Crosby erklärte zuletzt, dass er sich voll und ganz auf die kommende Saison bei den Las Vegas Raiders konzentriere. Ein möglicher Trade zu einem anderen Team schwebt aber weiterhin im Raum. Dabei sollen unter anderem zwei Top-Teams sehr interessiert an dem Edge Rusher sein.

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Crosby-Trade wäre Kampfansage in der NFC West "Ich sage euch, das Interesse an Maxx Crosby ist riesig", erklärte Carpenter im Podcast "Las Vegas Raiders Insider". "Zwei Teams sind dabei besonders heiß: die Eagles und die 49ers." "Sports Illustrated" berichtete bereits vor kurzem, dass San Francisco weiterhin an dem Edge Rusher interessiert ist und über das nötige Draft-Kapital verfügen könnte, um ein überzeugendes Paket zu schnüren, falls die Raiders im Laufe dieser Saison zum Verkäufer werden sollten. Eine mögliche Verpflichtung des 28-Jährigen wäre eine direkte Antwort und Kampfansage an die Los Angeles Rams. Diese hatten zuletzt in einem spektakulären Trade Myles Garrett verpflichtet. Dieser hatte gerade erst den NFL-Rekord für die meisten Sacks in einer Saison gebrochen. Die NFC West würde damit umso mehr zum "Blutbad" werden - mit den Seahawks, Los Angeles Rams und eben den 49ers befinden sich gleich drei Super-Bowl-Anwärter in der Division. In der abgelaufenen Saison schafften es alle drei in die Playoffs, schlussendlich gewann Seattle den Super Bowl. Die Philadelphia Eagles könnten durch eine Verpflichtung des Edge Rushers ihren Pass Rush schlagartig verbessern. In der abgelaufenen Saison erreichte der erfolgreichste Verteidiger in Philadelphia lediglich 6.5 Sacks. Nach dem Ausscheiden in der Wild Card Round in der abgelaufenen Saisons dürfte die Franchise in der kommenden Saison wieder einen tieferen Playoff-Run anstreben.

NFL: Crosby nicht zum Verkauf Die Raiders bieten Crosby allerdings nicht aktiv zum Verkauf an. Carpenter wies ausdrücklich darauf hin, dass kein Trade unmittelbar bevorstehe. Zuletzt hatte der Edge Rusher gegenüber der "Associated Press erklärt, dass er sich voll und ganz auf die kommende Saison in Las Vegas konzentriere: "Das (Der geplatzte Trade zu den Baltimore Ravens, Anm. d. Red) ist Schnee von gestern. [...} Ich bin hier, ich will hier sein und ich freue mich, hier zu sein. Ich habe viel Arbeit vor mir". Die Tatsache, dass Crosbys Name in Liga-Kreisen immer wieder auftaucht, hätte die Spekulationen allerdings nur weiter angeheizt, dass Top-Teams seine Situation genau beobachten. In seiner Karriere kam der Edge Rusher bisher auf 69.5 Sacks und zählt derzeit zu den besten Spieler auf seiner Position. Seit 2019 spielt der damalige Viertrundenpick für die Raiders - seitdem konnte die Franchise nur einmal in die Playoffs einziehen. Auch interessant: NFL: Für 66,4 Millionen Dollar - New York Jets verlängern mit Schlüsselspieler

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