NFL NFL: Kein Witz! Swifties kaufen Taylor Swifts Hochzeits-Müll Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Seit mehr als 30 Jahren warten die Dallas Cowboys auf eine Teilnahme am Super Bowl. Am Selbstvertrauen hat diese Durststrecke aber nicht genagt. Auch vor der Saison 2026 formulieren die Texaner eine klare Ansage.

"This year is our year!" Längst hat sich diese Phrase, die vor allem unter Fans der Dallas Cowboys gerne genutzt wird, um eine besonders erfolgreiche Saison anzukündigen, zu einem Internet-Meme entwickelt. Kein Wunder, klaffen Anspruch und Wirklichkeit bei den Cowboys doch schon seit Jahren weit auseinander. In der Saison 1995 gelang das bislang letzte Mal der Einzug in den Super Bowl, seither läuft die Franchise der Teilnahme am großen Endspiel hinterher. Doch geht es nach dem aktuellen Head Coach Brian Schottenheimer, dann ist 2026 wieder das Jahr der Cowboys. "Ich mache keinen Hehl daraus, dass das unser Ziel ist. Der Super Bowl findet nächstes Jahr am 14. Februar 2027 statt. Wir haben vor, dabei zu sein", stellte er im "The Twins Take"-Podcast klar.

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Nutzen die Cowboys ihr Potenzial? Dabei betont Schottenheimer jedoch, dass es ihm nicht um sein persönliches Vermächtnis geht. Stattdessen wünscht er sich den Super Bowl für alle, die zum Team gehören. "Ich möchte den Super Bowl gewinnen. Aber ich möchte ihn nicht für mich selbst gewinnen", sagte er. "Ich möchte ihn für die Menschen gewinnen, die unter meiner Führung stehen. Ich möchte ihn für Dak Prescott gewinnen. Ich möchte ihn für CeeDee Lamb gewinnen, für Quinnen Williams, für all die Spieler, die so viel harte Arbeit investieren und Opfer bringen, die zu dem gehören, was wir tun." Diggs mit Ansage: "Welcher WR2 ist besser als ich?" Auf dem Papier verfügt Dallas über einen starken Kader, vor allem in der Offensive. CeeDee Lamb und George Pickens bilden das womöglich beste Receiver-Duo der NFL, auch die Defense wurde in der Offseason und im Draft vielversprechend verstärkt.