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NFL - Ex-Mitspieler sieht Tua Tagovailoa als Nummer eins bei den Atlanta Falcons
Veröffentlicht:von Julian Bachmann
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Ex-Mitspieler Patrick Paul von den Miami Dolphins hat lobende und aufmunternde Worte für Tua Tagovailoa über.
Tua Tagovailoas Abgang zu den Atlanta Falcons hat den Miami Dolphins den historisch höchsten Berg an "Dead Money" hinterlassen. Die Franchise blickt dabei auf satte 99,2 Millionen US-Dollar.
Das heißt jedoch nicht automatisch, dass Tagovailoa einen schlechten Ruf in Miami hat. Ex-Mitspieler Patrick Paul hat großes Vertrauen in ein Comeback des 28-Jährigen.
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Patrick Paul: "Wird sich diesen Platz definitiv sichern"
Für seinen weiteren Werdegang wünscht Paul, Offensive Tackle der Doplphins, seinem Ex-Quarterback nur das Beste bei den Atlanta Falcons.
"Jetzt, wo er nach Atlanta wechselt, hat er eine neue Situation, ein neues Umfeld, und ich weiß, dass er sich dort durchsetzen wird", stellte Paul in der Sendung "The Set with Terron Armstead" klar. "Er wird sich diesen Platz definitiv sichern", fügte der 24-Jährige hinzu.
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Top-Voraussetzungen bei den Falcons
Die Ausgangslage dafür ist jedenfalls nicht schlecht. Bei den Falcons wird Tagovailoa mit Michael Penix Jr. um einen Stammplatz konkurrieren. Dieser kehrt gerade erst nach seiner Knieverletzung zurück. Einen Konkurrenzkampf sollte es daher erst nach voller Genesung geben.
Außerdem ist Head Coach Kevin Stefanski neu bei den Falcons. Beide Quarterbacks starten bei Null und müssen sich beweisen.
Daher zweifelt Paul nicht an einem Tua-Comeback: "Er ist ein großartiger Spieler. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen."
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Comeback trotz schwieriger Vergangenheit?
2023 noch galt Tagovailoa als perfekte Ergänzung zu Ex-Dolphins-Coach Mike McDaniel. In den folgenden zwei Jahren bremsten ihn jedoch Verletzungen und ein deutlicher Leistungsabfall aus.
Im Jahr 2025 warf er 15 Interceptions und stellte damit den Höchstwert seiner Karriere auf. Infolgedessen wurde Tagovailoa in dieser Offseason entlassen und ließ bei den Dolphins eine unglaubliche Summe von 99,2 Millionen Dollar "Dead Money" zurück. Ein NFL-Rekord, den niemand haben will.
Und dennoch zeigt sich Paul optimistisch: "Ich weiß, dass er sich von dem, was letztes Jahr passiert ist, wieder erholen wird, und dass er dort sein Ding durchziehen wird. Also warte ich darauf, das zu sehen. Ich warte darauf, zu sehen, wie er sich wieder aufrappelt. Ganz sicher. Das ist alles. Mehr ist es nicht. Es ist einfach nur ein Comeback."
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