NFL NFL: Tyreek Hill heizt Spekulation um Rückkehr zu Kansas City Chiefs an Videoclip • 01:22 Min Link kopieren Teilen

Wenn sich die NFL-Teams trotz laufender Verträge von Spielern trennen, bleibt in der Regel Dead Money zurück. Diese Altlasten verringern den Cap Space. Wie hoch sind die somit blockierten Beträge aller 32 Franchises für die aktuelle Saison? ran liefert das Ranking.

Einen Rekord hatte die NFL-Saison 2026 bereits vor dem offiziellen Start des Ligajahres sicher. Mit einem Salary Cap von 301,2 Millionen US-Dollar steht den Franchises mehr Geld für ihre Roster zur Verfügung als je zuvor. Es sind exakt 22 Millionen US-Dollar mehr als ein Jahr zuvor. Nicht zu vergessen: Erst in der Saison 2022 wurde die 200-Millionen-Dollar-Grenze geknackt. Binnen vier Jahren stieg der Betrag für die Gehälter also um fast 100 Millionen US-Dollar an. Allerdings stehen keinem der 32 Teams diese Ende Februar verkündeten 302,1 Millionen US-Dollar tatsächlich zur Verfügung. Schuld ist das sogenannte Dead Money. Also das Geld aus Altlasten wie infolge von Entlassungen oder Trades nicht eingehaltenen Verträgen. Die Spieler sind also längst weg, haben aber ihre finanziellen Spuren hinterlassen.

Nächste Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Jetzt live Jetzt live • Tennis Tennis, BMW Open, 1. Runde im Livestream Verfügbar auf Joyn 480 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Tennis Tennis, BMW Open, 1. Runde im Livestream Verfügbar auf Joyn 480 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 14.04. 11:00 • Tennis Tennis: BMW Open, 1. Runde im Livestream Verfügbar auf Joyn 480 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 14.04. 11:00 • Tennis Tennis: BMW Open, 1. Runde im Livestream Verfügbar auf Joyn 480 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 14.04. 17:55 • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Österreich - Deutschland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 14.04. 17:55 • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Österreich - Deutschland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 11:00 • Tennis Tennis: BMW Open, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 480 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 11:00 • Tennis Tennis: BMW Open, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 480 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 19:15 • Eishockey DEL-Playoffs: Kölner Haie vs. Eisbären Berlin - Halbfinale Spiel 4 Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 19:15 • Eishockey DEL-Playoffs: Kölner Haie vs. Eisbären Berlin - Halbfinale Spiel 4 Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 22:00 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 22:00 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 23:00 • Fussball Champions League-Highlights im Stream Verfügbar auf Joyn 60 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 23:00 • Fussball Champions League-Highlights im Stream Verfügbar auf Joyn 60 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 16.04. 11:00 • Tennis Tennis: BMW Open, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 480 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 16.04. 11:00 • Tennis Tennis: BMW Open, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 480 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 16.04. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 16.04. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

Dolphins spielen gegen einige der Gründe für ihr hohes Dead Money Ein Paradebeispiel für die Ansammlung von Dead Money sind 2026 die Miami Dolphins, die sich nach dem Wechsel von Head Coach und General Manager zu einem radikalen Schnitt entschieden und daher nicht einmal die Hälfte des Salary Cap zur Verfügung haben. So drücken die Verträge von u.a. Tyreek Hill, Jaylen Waddle, Jalen Ramsey, Minkah Fitzpatrick, Bradley Chubb, Terron Armstead und vor allem Tua Tagovailoa auf den Salary Cap. Entsprechend müssen der neue GM Jon-Eric Sullivan und der von ihm verpflichtete Coach Jeff Hafley ordentlich zaubern, um ein schlagkräftiges Team zusammenzustellen. Währenddessen werden ihnen einige der namhaften Gründe für das hohe Dead Money das Leben auch auf dem Rasen schwermachen, treten sie doch nun für die Gegner an. So gibt es ein Wiedersehen mit Waddle von den Denver Broncos, Fitzpatrick von den New York Jets oder Bradley Chubb von den Buffalo Bills. Wie hoch aber ist das Dead Money der Teams für die Saison 2026? ran zeigt das komplette Ranking (Quelle: Over the Cap/Stand: 10. April).

32. Platz: Seattle Seahawks Dead Money: 483.723 US-Dollar

Größter Posten: Sataoa Laumea (108.258 US-Dollar)

31. Platz: Denver Broncos Dead Money: 3.385.588 US-Dollar

Größter Posten: Dre Greenlaw (2.166.666 US-Dollar)

30. Platz: Los Angeles Chargers Dead Money: 5.548.177 US-Dollar

Größter Posten: Mekhi Becton (2,5 Millionen US-Dollar)

- Anzeige -

- Anzeige -

29. Platz: Los Angeles Rams Dead Money: 8.835.821 US-Dollar

Größter Posten: Rob Havenstein (6.968.629 US-Dollar)

28. Platz: Indianapolis Colts Dead Money: 9.593.644 US-Dollar

Größter Posten: Michael Pittman Jr. (5 Millionen US-Dollar)

27. Platz: Kansas City Chiefs Dead Money: 9.773.977 US-Dollar

Größter Posten Jawaan Taylor (7.391.668 US-Dollar)

- Anzeige -

- Anzeige -

26. Platz: Cincinnati Bengals Dead Money: 10.416.745 US-Dollar

Größter Posten: Trey Hendrickson (5.617.647 US-Dollar)

25. Platz: Pittsburgh Steelers Dead Money: 12.221.838 US-Dollar

Größter Posten: Minkah Fitzpatrick (6,855 Millionen US-Dollar)

24. Platz: New York Giants Dead Money: 12.639.139 US-Dollar

Größter Posten: Bobby Okereke (5.463.334 US-Dollar)

NFL Draft 2026: Die Picks der NFL-Teams NFL Draft 2026: Alle Picks der NFL-Teams Der NFL Draft 2026 findet in weniger als einem Monat statt: Von 23. bis 25. April werden die besten College-Spieler in Pittsburgh ausgewählt. ran zeigt alle Picks der Franchises in der Übersicht. IMAGO/UPI Photo

Arizona Cardinals • Runde 1 (3. Pick)

• Runde 2 (2. Pick)

• Runde 3 (1. Pick)

• Runde 4 (4. Pick)

• Runde 5 (3. Pick)

• Runde 6 (2. Pick)

• Runde 7 (1. Pick) IMAGO/Icon Sportswire

Atlanta Falcons • Runde 2 (16. Pick)

• Runde 3 (15. Pick)

• Runde 4 (22. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 6 (34. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (15. Pick) IMAGO/Icon SMI

Baltimore Ravens • Runde 1 (14. Pick)

• Runde 2 (13. Pick)

• Runde 3 (16. Pick)

• Runde 4 (15. Pick)

• Runde 5 (14. Pick)

• Runde 5 (22. Pick) (via Los Angeles Chargers)

• Runde 5 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 7 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (37. Pick) (Compensatory) IMAGO/UPI Photo

Buffalo Bills • Runde 1 (26. Pick)

• Runde 3 (27. Pick)

• Runde 4 (26. Pick)

• Runde 5 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 5 (28. Pick)

• Runde 6 (1. Pick) (via New York Jets)

• Runde 7 (4. Pick) (via New York Jets) IMAGO/UPI Photo

Carolina Panthers • Runde 1 (19. Pick)

• Runde 2 (19. Pick)

• Runde 3 (19. Pick)

• Runde 4 (19. Pick)

• Runde 5 (18. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 5 (19. Pick)

• Runde 6 (19. Pick) IMAGO/UPI Photo

Chicago Bears • Runde 1 (25. Pick)

• Runde 2 (25. Pick)

• Runde 2 (28. Pick) (via Buffalo Bills)

• Runde 3 (25. Pick)

• Runde 4 (29. Pick) (via Los Angeles Chargers)

• Runde 7 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (25. Pick) IMAGO/ZUMA Press Wire

Cincinnati Bengals • Runde 1 (10. Pick)

• Runde 2 (9. Pick)

• Runde 3 (8. Pick)

• Runde 4 (10. Pick)

• Runde 6 (8. Pick)

• Runde 6 (18. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 7 (5. Pick) (via New York Giants)

• Runde 7 (10. Pick) IMAGO/UPI Photo

Cleveland Browns • Runde 1 (6. Pick)

• Runde 1 (24. Pick) (via Jacksonville Jaguars)

• Runde 2 (7. Pick)

• Runde 3 (6. Pick)

• Runde 4 (7. Pick)

• Runde 5 (6. Pick)

• Runde 5 (9. Pick) (via Cincinnati Bengals)

• Runde 6 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 7 (32. Pick) (via Seattle Seahawks) IMAGO/UPI Photo

Dallas Cowboys • Runde 1 (12. Pick)

• Runde 1 (20. Pick) (via Green Bay Packers)

• Runde 3 (28. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 4 (12. Pick)

• Runde 5 (12. Pick)

• Runde 5 (37. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (2. Pick) (via Tennessee Titans) IMAGO/UPI Photo

Denver Broncos • Runde 2 (30. Pick)

• Runde 4 (8. Pick) (via New Orleans Saints)

• Runde 4 (11. Pick) (via Miami Dolphins)

• Runde 5 (30. Pick)

• Runde 7 (30. Pick)

• Runde 7 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (41. Pick) (Compensatory) imago images / UPI Photo

Detroit Lions • Runde 1 (17. Pick)

• Runde 2 (18. Pick)

• Runde 4 (18. Pick)

• Runde 4 (28. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 5 (17. Pick)

• Runde 5 (41. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (24. Pick) (via Jacksonville Jaguars)

• Runde 6 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 7 (6. Pick) (via Cleveland Browns) IMAGO/Icon Sportswire

Green Bay Packers • Runde 2 (20. Pick)

• Runde 3 (20. Pick)

• Runde 4 (20. Pick)

• Runde 5 (20. Pick)

• Runde 6 (20. Pick)

• Runde 7 (20. Pick)

• Runde 7 (39. Pick) IMAGO/UPI Photo

Houston Texans •• Runde 1 (28. Pick)

• Runde 2 (6. Pick) (via Washington Commanders)

• Runde 2 (27. Pick)

• Runde 3 (5. Pick) (via New York Giants)

• Runde 4 (6. Pick) (via Washington Commanders)

• Runde 5 (1. Pick) (via Las Vegas Raiders)

• Runde 5 (27. Pick)

• Runde 7 (27. Pick) (via San Francisco 49ers) IMAGO/Icon Sportswire

Indianapolis Colts • Runde 2 (15. Pick)

• Runde 3 (14. Pick)

• Runde 4 (13. Pick)

• Runde 5 (16. Pick)

• Runde 6 (33. Pick) (Compensatory via Pittsburgh Steelers)

• Runde 7 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (38. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

Jacksonville Jaguars • Runde 2 (24. Pick)

• Runde 3 (17. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 3 (24. Pick)

• Runde 3 (36. Pick) (Compensatory via Detroit Lions)

• Runde 4 (24. Pick)

• Runde 5 (24. Pick)

• Runde 5 (26. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 6 (22. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (17. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 7 (24. Pick)

• Runde 7 (29. Pick) (via Los Angeles Rams) IMAGO/UPI Photo

Kansas City Chiefs • Runde 1 (9. Pick)

• Runde 1 (29. Pick) (via Los Angeles Rams)

• Runde 2 (8. Pick)

• Runde 3 (10. Pick)

• Runde 4 (9. Pick)

• Runde 5 (8. Pick)

• Runde 5 (29. Pick) (via Los Angeles Rams)

• Runde 5 (36. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (29. Pick) (via Los Angeles Rams) IMAGO/Newscom World

Las Vegas Raiders • Runde 1 (1. Pick)

• Runde 2 (4. Pick)

• Runde 3 (3. Pick)

• Runde 4 (2. Pick)

• Runde 4 (17. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 4 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (35. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (4. Pick)

• Runde 6 (27. Pick) (via Buffalo Bills)

• Runde 7 (3. Pick) IMAGO/UPI Photo

Los Angeles Chargers • Runde 1 (22. Pick)

• Runde 2 (23. Pick)

• Runde 3 (22. Pick)

• Runde 4 (23. Pick)

• Runde 6 (23. Pick) IMAGO/UPI Photo

Los Angeles Rams • Runde 1 (13. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 2 (29. Pick)

• Runde 3 (29. Pick)

• Runde 6 (26. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 7 (16. Pick) (via Baltimore Ravens)

• Runde 7 (35. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (36. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

Miami Dolphins • Runde 1 (11. Pick)

• Runde 1 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 2 (11. Pick)

• Runde 3 (11. Pick)

• Runde 3 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 3 (26. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 3 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 4 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 5 (11. Pick)

• Runde 7 (11. Pick)

• Runde 7 (22. Pick) (via Los Angeles Chargers) IMAGO/ZUMA Press Wire

Minnesota Vikings • Runde 1 (18. Pick)

• Runde 2 (17. Pick)

• Runde 3 (18. Pick)

• Runde 3 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 6 (15. Pick) (via Indianapolis Colts)

• Runde 7 (18. Pick)

• Runde 7 (19. Pick) (via Carolina Panthers)

• Runde 7 (28. Pick) (via Houston Texans) IMAGO/ZUMA Press Wire

New England Patriots • Runde 1 (31. Pick)

• Runde 2 (31. Pick)

• Runde 3 (31. Pick)

• Runde 4 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 4 (31. Pick)

• Runde 5 (31. Pick)

• Runde 6 (10. Pick) (via Kansas City Chiefs)

• Runde 6 (17. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 6 (21. Pick) (via Pittsburgh Steelers)

• Runde 6 (31. Pick)

• Runde 7 (31. Pick) IMAGO/Icon Sportswire

New Orleans Saints • Runde 1 (8. Pick)

• Runde 2 (10. Pick)

• Runde 3 (9. Pick)

• Runde 4 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 4 (36. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (10. Pick)

• Runde 5 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 6 (9. Pick) IMAGO/Icon SMI

New York Giants • Runde 1 (5. Pick)

• Runde 2 (5. Pick)

• Runde 4 (5. Pick)

• Runde 5 (5. Pick)

• Runde 6 (5. Pick)

• Runde 6 (11. Pick) (via Miami Dolphins)

• Runde 6 (12. Pick) (via Dallas Cowboys) IMAGO/UPI Photo

New York Jets • Runde 1 (2. Pick)

• Runde 1 (16. Pick) (via Indianapolis Colts)

• Runde 2 (1. Pick)

• Runde 2 (12. Pick) (via Dallas Cowboys)

• Runde 4 (3. Pick)

• Runde 4 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (39. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (12. Pick) (via Dallas Cowboys)

• Runde 7 (26. Pick) (via Buffalo Bills) IMAGO/Icon SMI

Philadelphia Eagles • Runde 1 (23. Pick)

• Runde 2 (22. Pick)

• Runde 3 (4. Pick) (via New York Jets)

• Runde 3 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (14. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 4 (37. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (13. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 5 (38. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (16. Pick) (via Atlanta Falcons) IMAGO/Icon Sportswire

Pittsburgh Steelers • Runde 1 (21. Pick)

• Runde 2 (21. Pick)

• Runde 3 (12. Pick)

• Runde 3 (21. Pick)

• Runde 3 (35. Pick)

• Runde 4 (21. Pick)

• Runde 4 (35. Pick)

• Runde 5 (21. Pick)

• Runde 6 (35. Pick)

• Runde 7 (8. Pick)

• Runde 7 (14. Pick)

• Runde 7 (21. Pick) imago images / UPI Photo

San Francisco 49ers • Runde 1 (27. Pick)

• Runde 2 (26. Pick)

• Runde 4 (27. Pick)

• Runde 4 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (38. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (39. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

Seattle Seahawks • Runde 1 (32. Pick)

• Runde 2 (32. Pick)

• Runde 3 (32. Pick)

• Runde 6 (7. Pick) (via Cleveland Browns) IMAGO/Icon Sportswire

Tampa Bay Buccaneers • Runde 1 (15. Pick)

• Runde 2 (14. Pick)

• Runde 3 (13. Pick)

• Runde 4 (16. Pick)

• Runde 5 (15. Pick)

• Runde 6 (14. Pick)

• Runde 7 (13. Pick) IMAGO/ZUMA Wire

Tennessee Titans • Runde 1 (4. Pick)

• Runde 2 (3. Pick)

• Runde 3 (2. Pick)

• Runde 4 (1. Pick)

• Runde 5 (2. Pick) (via New York Jets)

• Runde 5 (4. Pick)

• Runde 6 (3. Pick)

• Runde 6 (13. Pick) (via Baltimore Ravens)

• Runde 7 (9. Pick) (via Kansas City Chiefs) IMAGO/UPI Photo

Washington Commanders • Runde 1 (7. Pick)

• Runde 3 (7. Pick)

• Runde 5 (7. Pick)

• Runde 6 (6. Pick)

• Runde 6 (28. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 7 (7. Pick) IMAGO/Icon Sportswire 1 / 33 zum vorherigen Bild

zum nächsten Bild

- Anzeige -

23. Platz: Tampa Bay Buccaneers Dead Money: 13.329.591 US-Dollar

Größter Posten: Mike Evans (13,074 Millionen US-Dollar)

22. Platz: Baltimore Ravens Dead Money: 18.198.715 US-Dollar

Größter Posten: Marcus Williams (6.027.918 US-Dollar)

21. Platz: Chicago Bears Dead Money: 19.895.493 US-Dollar

Größter Posten: D.J. Moore (12 Millionen US-Dollar)

20. Platz: Washington Commanders Dead Money: 20.692.736 US-Dollar

Größter Posten: Deebo Samuel (12.344.424 US-Dollar)

19. Platz: Carolina Panthers Dead Money: 22.140.178 US-Dollar

Größter Posten: Andy Dalton (5.697.334 US-Dollar)

18. Platz: Tennessee Titans Dead Money: 25.184.566 US-Dollar

Größter Posten: Lloyd Cushenberry (9,05 Millionen US-Dollar)

17. Platz: Detroit Lions Dead Money: 26.468.791 US-Dollar

Größter Posten: Taylor Decker (9,444 Millionen US-Dollar)

16. Platz: Minnesota Vikings Dead Money: 35.146.407 US-Dollar

Größter Posten: Jonathan Allen (12.666.666 US-Dollar)

NFL-Stadien: Das kostet ein Besuch bei den 32 Teams Metlife Stadium Vier Tickets: 493,24 Dollar

Zwei Bier: 14,85 Dollar

Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar

Vier Hotdogs: 21,86 Dollar

Parken: 14,30 Dollar

Gesamtkosten: 555.94 Dollar IMAGO/Depositphotos

Cleveland Browns: Huntington Bank Field Vier Tickets: 645,64 Dollar

Zwei Bier: 16,45 Dollar

Zwei Softgetränke:12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 37,63 Dollar

Gesamtkosten: 738,71 Dollar Imago

Tennessee Titans: Nissan Stadium Vier Tickets: 7772,28 Dollar

Zwei Bier: 12,73 Dollar

Zwei Softgetränke: 14,88 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 18,60 Dollar

Gesamtkosten: 844,72 Dollar Imago

Los Angeles Chargers: SoFi Stadium Vier Tickets: 800,92 Dollar

Zwei Bier: 23,34 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 34,98 Dollar

Parken: 59,02 Dollar

Gesamtkosten: 931,02 Dollar Imago

New Orleans Saints: Caesars Superdome Vier Tickets: 842,88 Dollar

Zwei Bier: 24,38 Dollar

Zwei Softgetränke: 14,86 Dollar

Vier Hotdogs: 31,87 Dollar

Parken: 45,12 Dollar

Gesamtkosten: 959,11 Dollar 2019 Getty Images

Jacksonville Jaguars: EverBank Stadium (1995) Vier Tickets: 925, 96 Dollar

Zwei Bier: 19,10 Dollar

Zwei Softgetränke: 9,04 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 27,95 Dollar

Gesamtkosten: 1.008,28 Dollar Imago

Atlanta Falcons: Mercedes-Benz Stadium Vier Tickets: 994,32 Dollar

Zwei Bier: 23,34 Dollar

Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar

Vier Hotdogs: 28,42 Dollar

Parken: 20,94 Dollar

Gesamtkosten: 1.063,30 Dollar Imago

Arizona Cardinals: State Farm Stadium Vier Tickets: 995,52 Dollar

Zwei Bier: 10,61 Dollar

Zwei Softgetränke: 8,50 Dollar

Vier Hotdogs: 17,49 Dollar

Parken: 31, 18 Dollar

Gesamtkosten: 1.078,71 Dollar Getty Images

Indianapolis Colts: Lucas Oil Stadium Vier Tickets: 1.017, 04 Dollar

Zwei Bier: 23,34 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 34,98 Dollar

Parken: 62,78 Dollar

Gesamtkosten: 1.107,00 Dollar Imago

Miami Dolphins: Hard Rock Stadium Vier Tickets: 1.018,72 Dollar

Zwei Bier: 22,28 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 29,51 Dollar

Parken: 23,73 Dollar

Gesamtkosten: 1.128,Dollar 2017 Getty Images

New York Giants: MetLife Stadium Vier Tickets: 1.056,64 Dollar

Zwei Bier: 10, 61 Dollar

Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar

Vier Hotdogs: 28,42 Dollar

Parken: 21,44 Dollar

Gesamtkosten: 1.141,89 Dollar 2019 Getty Images

Carolina Panthers: Bank of America Stadium Vier Tickets: 1.097,80 Dollar

Zwei Bier: 10,61 Dollar

Zwei Softgetränke: 4,25 Dollar

Vier Hotdogs: 8,74 Dollar

Parken: 20,49 Dollar

Gesamtkosten: 1.150,90 Dollar Imago

Los Angeles Rams: SoFi Stadium Vier Tickets: 1.097,80 Dollar

Zwei Bier: 12,73 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 24,05 Dollar

Parken: 33,64 Dollar

Gesamtkosten: 1,185,78 Dollar Imago

Tampa Bay Buccaneers: Raymond James Stadium Vier Tickets: 1.128,64 Dollar

Zwei Bier: 25,46 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar

Vier Hotdogs: 28,42 Dollar

Parken: 10,43 Dollar

Gesamtkosten: 1.230,59 Dollar Imago

Baltimore Ravens: M&T Bank Stadium Vier Tickets: 1.142,36 Dollar

Zwei Bier: 10,61 Dollar

Zwei Softgetränke: 6,38 Dollar

Vier Hotdogs: 30,60 Dollar

Parken: 40,64 Dollar

Gesamtkosten:1.230,59 Dollar Icon Sportswire

San Francisco 49ers: Levi's Stadium Vier Tickets: 1,178,36 Dollar

Zwei Bier: 22,26 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,73 Dollar

Vier Hotdogs: 26,19 Dollar

Parken: 23,38 Dollar

Gesamtkosten: 1.262,92 Dollar Imago

Washington Commanders: Northwest Stadium Vier Tickets: 1.243,76 Dollar

Zwei Bier: 15,92 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,22 Dollar

Vier Hotdogs: 29,51 Dollar

Parken: 26,04 Dollar

Gesamtkosten: 1.327,45 Dollar IMAGO/Icon Sportswire

New England Patriots: Gillette Stadium Vier Tickets: 1.320,52 Dollar

Zwei Bier: 16,19 Dollar

Zwei Softgetränke: 9,01 Dollar

Vier Hotdogs: 16,22 Dollar

Parken: 25,26 Dollar

Gesamtkosten: 1.387,20 Dollar IMAGO/Newscom World

Cincinnati Bengals: Paycor Stadium Vier Tickets: 1.293,64 Dollar

Zwei Bier: 23,34 Dollar

Zwei Softgetränke: 14,88 Dollar

Vier Hotdogs: 34,98 Dollar

Parken: 28,70 Dollar

Gesamtkosten: 1,395,94 Dollar IMAGO/Icon Sportswire

NRG Stadium: Houston Texans Vier Tickets: 1.274,12 Dollar

Zwei Bier: 22,28 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar

Vier Hotdogs: 29,51 Dollar

Parken: 56,80 Dollar

Gesamtkosten: 1.396,53 Dollar Eibner

Lumen Field: Seattle Seahawks Vier Tickets: 1.294,56 Dollar

Zwei Bier: 14,85 Dollar

Zwei Softgetränke: 17,01 Dollar

Vier Hotdogs: 34,98 Dollar

Parken: 44,51 Dollar

Gesamtkosten: 1.405,91 Dollar IMAGO/Icon Sportswire

Dallas Cowboys: AT&T Stadium Vier Tickets: 1.319,32 Dollar

Zwei Bier: 23,32 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,80 Dollar

Vier Hotdogs: 34,93 Dollar

Parken: 29,94 Dollar

Gesamtkosten: 1.405,91 Dollar Imago

Minnesota Vikings: US Bank Stadium Vier Tickets: 1.426,28 Dollar

Zwei Bier: 10,61 Dollar

Zwei Softgetränke: 6,38 Dollar

Vier Hotdogs: 30,60 Dollar

Parken: 40,96 Dollar

Gesamtkosten: 1.514,83 Dollar IMAGO/Newscom World

Pittsburgh Steelers: Acrisure Stadium Vier Tickets: 1.497,88 Dollar

Zwei Bier: 14,85 Dollar

Zwei Softgetränke: 9,57 Dollar

Vier Hotdogs: 28,42 Dollar

Parken: 50,88 Dollar

Gesamtkosten: 1.601,60 Dollar Icon Sportswire

Denver Broncos: Empower Field at Mile High Vier Tickets: 1.550,00 Dollar

Zwei Bier: 19,10 Dollar

Zwei Softgetränke: 10,63 Dollar

Vier Hotdogs: 21,86 Dollar

Parken: 41,65 Dollar

Gesamtkosten: 1.643,24 Dollar Imago

Green Bay Packers: Lambeau Field Vier Tickets: 1.557,36 Dollar

Zwei Bier: 20,27 Dollar

Zwei Softgetränke: 15,29 Dollar

Vier Hotdogs: 29,69 Dollar

Parken: 36,68 Dollar

Gesamtkosten: 1.659,29 Dollar Imago

Kansas City Chiefs: GEHA Field at Arrowhead Stadium Vier Tickets: 1.637,72 Dollar

Zwei Bier: 22,28 Dollar

Zwei Softgetränke: 10,63 Dollar

Vier Hotdogs: 19,67 Dollar

Parken: 0,00 Dollar

Gesamtkosten: 1.690,30 Dollar Imago

Buffalo Bills: Highmark Stadium Vier Tickets: 1.635,52 Dollar

Zwei Bier: 18,04 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 31,28 Dollar

Gesamtkosten: 1.723,83 Dollar 2014 Getty Images

Chicago Bears: Soldier Field Vier Tickets: 1.832,68 Dollar

Zwei Bier: 21,22 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 39,42 Dollar

Gesamtkosten: 1.933,37 Dollar IMAGO/Icon Sportswire

Las Vegas Raiders: Allegiant Stadium Vier Tickets: 1.855,16 Dollar

Zwei Bier: 21,22 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 39,42 Dollar

Gesamtkosten: 1.933,37 Dollar Getty

Detroit Lions: Ford Field Vier Tickets: 1.940,32 Dollar

Zwei Bier: 25,46 Dollar

Zwei Softgetränke: 9,57 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 51,95 Dollar

Gesamtkosten: 2.053,53Dollar IMAGO/Icon Sportswire

Philadelphia Eagles: Lincoln Financial Field Vier Tickets: 2.058,44 Dollar

Zwei Bier: 23,32 Dollar

Zwei Softgetränke: 6,36 Dollar

Vier Hotdogs: 13,07 Dollar

Parken: 32,25 Dollar

Gesamtkosten: 2,133,44 Dollar 2017 Getty Images 1 / 32 zum vorherigen Bild

zum nächsten Bild

15. Platz: San Francisco 49ers Dead Money: 36.247.741 US-Dollar

Größter Posten: Javon Hargrave (16.156.528 US-Dollar)

14. Platz: New England Patriots Dead Money: 38.489.465 US-Dollar

Größter Posten: Kyle Dugger (12.177.778 US-Dollar)

13. Platz: Dallas Cowboys Dead Money: 41.550.057 US-Dollar

Größter Posten: Osa Odighizuwa (16 Millionen US-Dollar)

12. Platz: Atlanta Falcons Dead Money: 41.844.465 US-Dollar

Größter Posten: Kirk Cousins (22,5 Millionen US-Dollar)

11. Platz: Green Bay Packers Dead Money: 43.199.303 US-Dollar

Größter Posten: Rashan Gary (17.042.273 US-Dollar)

10. Platz: Buffalo Bills Dead Money: 46.164.050 US-Dollar

Größter Posten: Matt Milano (11,071 Millionen US-Dollar)

9. Platz: Philadelphia Eagles Dead Money: 51.617.968 US-Dollar

Größter Posten: Bryce Huff (16.614.599 US-Dollar)

8. Platz: Las Vegas Raiders Dead Money: 52.012.266 US-Dollar

Größter Posten: Christian Wilkins (29,775 Millionen US-Dollar)

NFL: Rams-Star Rob Havenstein beendet Karriere - diese Stars traten rund um die Saison 2025 ab NFL: Diese Stars beendeten 2025 ihre Karriere NFL: Diese Stars beendeten 2025 ihre Karriere

Auch rund um die NFL-Saison 2025 haben wieder zahlreiche NFL-Stars ihre Karriere beendet. ran zeigt euch, wer die Schuhe an den Nagel gehängt hat. Getty/Imago

NFL, American Football Herren, USA Seattle Seahawks at Los Angeles Rams Nov 16, 2025; Inglewood, California, USA; Los Angeles Rams offensive tackle Rob Havenstein (79) leaves the field after defeat... Rob Havenstein (Los Angeles Rams)

Nach elf Jahren in der NFL hat Rob Havenstein seine Laufbahn beendet. Der 33-Jährige, der seine gesamte Karriere bei den Los Angeles bzw. zuvor den St. Louis Rams verbracht hatte, gab die Entscheidung via Instagram bekannt. Der Offensive Tackle, langjähriger Team-Kapitän der Rams, feierte seinen größten Erfolg mit dem Sieg beim Super Bowl LVI vor vier Jahren. Imagn Images

Steelers wide receiver Adam Thielen (16) USA, Pittsburgh Steelers vs Houston Texans, NFL, American Football Herren, USA Playoffs, Wild Card Round, 2025 2026 Season, 12.01.2026 USA, Pittsburgh Steel... Adam Thielen (Pittsburgh Steelers)

Das Playoff-Aus der Pittsburgh Steelers gegen die Houston Texans war das letzte NFL-Spiel für Wide Receiver Adam Thielen. Der 35-Jährige verkündete via Instagram-Story sein Karriereende. "Was war das für ein wilder Ritt! 13 Jahre, was für eine Ehre", schrieb Thielen. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er bei den Minnesota Vikings, auch für die Carolina Panthers war er aktiv. Eibner

December 23, 2024: Green Bay Packers cornerback Jaire Alexander (23) greets fans before the game against the New Orleans Saints in Green Bay, WI. Cal Media. Green Bay United States of America - ZUM... Jaire Alexander (Philadelphia Eagles)

Eagles-Cornerback Jaire Alexander zieht sich vorerst vom Football zurück. Laut "Fox Sports" hat Alexander beschlossen, "sich darauf zu konzentrieren, sich körperlich und geistig in Ordnung zu bringen, bevor er über seine Zukunft entscheidet". Alexander, der kürzlich von Baltimore nach Philadelphia getradet wurde, informierte das Team am Dienstag über seine Entscheidung. Der 28-Jährige war im Draft 2018 ein Erstrundenpick der Packers. ZUMA Press Wire

Indianapolis Colts v Carolina Panthers Shaquille Leonard (Indianapolis Colts)

Im Alter von 30 Jahren beendet der frühere Defensiv-Star Shaquille Leonard seine NFL-Karriere. Das gab sein früheres Team Indianapolis Colts bekannt. Der Linebacker wurde 2018 von den Colts in der zweiten Runde gedraftet und in den folgenden Jahren viermal zum All-Pro gewählt. 2023 wechselte er für eine halbe Saison zu den Philadelphia Eagles, danach war er ohne Team. Für seinen offiziellen Rücktritt unterschreibt Leonard noch einmal bei den Colts. 2023 Getty Images

NFL, American Football Herren, USA 2024: Titans vs Jaguars DEC 29 December 29, 2024: Jacksonville Jaguars guard Brandon Scherff (68) checks out the big screen in the third quarter during a game aga... Brandon Scherff (Jacksonville Jaguars)

Die Karriere von Offensive Lineman Brandon Scherff ist beendet. Das erklärte der Guard in einem Interview mit der Universität von Iowa, wo er in die Hall of Fame aufgenommen wurde. "So eine Karriere hätte ich mir nie erträumen lassen." Scherff spielte sieben Saisons für die Washington Commanders und zuletzt drei Jahre für die Jacksonville Jaguars und wurde fünf Mal in den Pro Bowl berufen. Newscom World

Syndication: Democrat and Chronicle Buffalo Bills running back Latavius Murray (28) celebrates his 28 yard touchdown catch in a 32-6 win over the Jets. , EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxSUIxA... Latavius Murray (Buffalo Bills)

Running Back Latavius Murray zieht nun endgültig einen Schlussstrich unter seine Karriere. Der 35-Jährige wurde 2013 in der sechsten Runde von den damaligen Oakland Raiders gedraftet und spielte anschließend auch für die Vikings, Saints, Ravens und Broncos, ehe er 2023 bei den Bills unterschrieb. Sein bestes Jahr hatte er 2015 bei den Raiders, als er auf 1.066 Rushing Yards kam und für den Pro Bowl nominiert wurde. Nachdem er schon in der vergangenen Saison kein Spiel mehr bestritt, hört er nun endgültig auf. Imagn Images

NFL, American Football Herren, USA Pittsburgh Steelers at Cleveland Browns Nov 21, 2024; Cleveland, Ohio, USA; Cleveland Browns linebacker Jordan Hicks (58) enters the field for warmups before the ... Jordan Hicks (Cleveland Browns)

Die Cleveland Browns müssen von nun an ohne Jordan Hicks planen. Der Linebacker beendet seine Karriere nur ein Jahr, nachdem er einen Vertrag über vier Jahre bei der Franchise unterschrieben hatte, wie er auf Instagram verkündete. In zehn Saisons lief er für die Philadelphia Eagles, die Arizona Cardinals, die Minnesota Vikings und die Browns auf, sammelte in 134 Regular-Season-Spielen 952 Tackles, 16,5 Sacks und 13 Interceptions. Imagn Images

New Orleans Saints v New York Giants Tyrann Mathieu (New Orleans Saints)

Defensive Back Tyrann Mathieu von den New Orleans Saints hat sein Karriereende verkündet. "Von meinem ersten Snap im College bis zu meinem letzten Spiel in der NFL war diese Reise ein wahrer Segen", schrieb der 33-Jährige zum Abschied, "Football gab mir Sinn, Disziplin und Erinnerungen, die mich für immer begleiten werden. Aber vor allem gab er mir eine Gemeinschaft". Mit den Chiefs gewann Mathieu, der 2013 von den Cardinals in Runde drei gedraftet wurde, den Super Bowl 54. 2024 Getty Images

September 17, 2023: Los Angeles Chargers wide receiver Mike Williams (81) makes a catch against the Tennessee Titans during the second half of an NFL, American Football Herren, USA game between the... Mike Williams (Los Angeles Chargers)

Die Rückkehr von Mike Williams zu den Chargers war nur von kurzer Dauer, der Wide Receiver verkündete jüngst sein sofortiges Karriereende. Erst im März hatte der Wide Receiver einen Einjahresvertrag bei seinem langjährigen Team unterschrieben, nachdem er bei den Jets und den Steelers eine Saison zum Vergessen erlebt hatte. ZUMA Press Wire

NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LVII-Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles Feb 12, 2023; Glendale, Arizona, US; Philadelphia Eagles defensive tackle Ndamukong Suh (74) smiles to t... Ndamukong Suh (Free Agent)

Der fünfmalige Pro Bowler Ndamukong Suh hat seine Karriere beendet. Das teilte der Defensive Tackle, der zuletzt in der Saison 2022/23 für die Philadelphia Eagles auflief, in den sozialen Netzwerken mit. Einen großen Teil seines Statements widmete er seinem verstorbenen Vater, der für ihn eine prägende Figur war ... Imagn Images

Ndamukong Suh Ndamukong Suh (Free Agent)

Außerdem bedankte er sich bei den Menschen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben. Für die Zukunft hat es sich der 38-Jährige zur Aufgabe gemacht, jungen Menschen zu helfen, indem er seine Erfahrungen teilt. In seiner NFL-Karriere kam Suh auf 640 Tackles und 78,5 Sacks. Er spielte für die Lions, die Dolphins, die Rams, die Buccaneers und die Eagles. 2018 Getty Images

Carolina Panthers v Detroit Lions Frank Ragnow (Detroit Lions)

Die Lions müssen die Center-Position neu besetzen. Überraschend verkündete Frank Ragnow seinen Rücktritt im Alter von nur 29 Jahren. Alle seine sieben Saisons in der NFL verbrachte er in "Motown", dreimal wurde er dabei zum Second-team All-Pro gewählt. 2023 Getty Images

New Orleans Saints quarterback Derek Carr (4) is taken off the field to get checked after going air bourne on a scramble against the New York Giants during a NFL, American Football Herren, USA game... Derek Carr (New Orleans Saints)

Nach elf Jahren in der NFL muss Derek Carr seinen Helm an den Nagel hängen. Eine schwere Schulterverletzung zwingt den Quarterback zum Karriereende. Carr spielte neun Jahre bei den Oakland bzw. Las Vegas Raiders und zwei Saisons bei den New Orleans Saints. ZUMA Press Wire

BALTIMORE, MD - DECEMBER 21: Ravens defensive tackle Michael Pierce (58) celebrates after a sack during the Pittsburgh Steelers versus Baltimore Ravens NFL, American Football Herren, USA game at M&... Michael Pierce (Baltimore Ravens)

Der langjährige Nose Tackle der Ravens, Michael Pierce, erklärt seinen Rücktritt. In seinem letzten Spiel stellte er noch kurzerhand einen NFL-Rekord auf. Im Saisonfinale gegen die Browns fing er die erste Interception seiner Karriere und wurde mit 355 Pfund Gewicht der schwerste Spieler seit mindestens 25 Jahren, dem eine Interception gelang. Icon Sportswire

NFL, American Football Herren, USA AFC Wild Card Round-Pittsburgh Steelers at Buffalo Bills Jan 15, 2024; Orchard Park, New York, USA; Buffalo Bills running back Damien Harris (22) runs the ball pr... Patrick Peterson (Arizona Cardinals)

Auch für Patrick Peterson ist die Karriere zu Ende. Nach seiner Entlassung bei den Pittsburgh Steelers im März 2024 war er in der vergangenen Saison für keine Franchise aktiv, nun machte er Schluss - offiziell als Spieler der Arizona Cardinals, bei denen er den Großteil seiner Karriere verbrachte. Imagn Images

JACKSONVILLE, FL - DECEMBER 01: Jacksonville Jaguars center Mitch Morse (65) blocks during the game between the Jacksonville Jaguars and the Houston Texans on December 1, 2024 at EverBank Stadium i... Mitch Morse (Jacksonville Jaguars)

Center Mitch Morse gab ebenfalls seinen Abschied aus der NFL bekannt. Zehn Jahre war er aktiv - vier für die Chiefs, fünf für die Bills und im Vorjahr für die Jaguars. 2022 wurde Morse in den Pro Bowl gewählt. Icon Sportswire

New York Jets: CJ Mosley C.J. Mosley (New York Jets)

C.J. Mosley hat seinen Helm an den Nagel gehängt. Wie "CBS Sports" berichtet, hat der Linebacker seine Karriere beendet. Der 33-Jährige spielte in seiner Laufbahn jeweils fünf Jahre für die Baltimore Ravens und die New York Jets und wurde fünfmal für den Pro Bowl nominiert. New York Jets

NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIII-New England Patriots vs Los Angeles Rams, Feb 3, 2019; Atlanta, GA, USA; New England Patriots center David Andrews (60) celebrates with the Vince ... David Andrews (New England Patriots)

Zweimal gewann David Andrews als Center mit den Patriots den Super Bowl, nach zehn Jahren endet seine NFL-Karriere. Die Patriots entließen ihren langjährigen Spieler, würdigten ihn nach der Verkündung seines Rücktritts aber mit einer besonderen Zeremonie im Gillette Stadium. Imagn Images

Chicago Bears v Atlanta Falcons Keanu Neal (Free Agent)

Mehr als ein Jahr nach seinem letzten NFL-Spiel erklärte Keanu Neal seinen endgültigen Abschied von der NFL. Seine beste Zeit erlebte der Safety bei den Falcons, 2017 wurde er in den Pro Bowl gewählt. Nach seinem Abschied aus Atlanta spielte er noch für die Cowboys, die Buccaneers und schließlich für die Steelers. 2020 Getty Images

Syndication: Journal Sentinel Green Bay Packers kicker Mason Crosby (2) reacts after missing a field goal during the first quarter of their game Sunday, November 14, 2021 at Lambeau Field in Green ... Mason Crosby (Green Bay Packers)

Ganze 16 Saisons spielte Mason Crosby für die Packers, der Kicker war eine Institution und gewann den Super Bowl. Nach seinem Aus in Green Bay folgten noch einmal kurze Stationen bei den Rams und den Giants, sein Vertrag endete im Januar 2024. Etwas mehr als ein Jahr später verkündete er offiziell seinen Rücktritt und unterschrieb noch einmal einen Ein-Tages-Vertrag in Green Bay, um als Packer zurücktreten zu können. Imagn Images

San Francisco 49ers v Las Vegas Raiders Chris Conley (San Francisco 49ers)

Nach zehn Jahren in der NFL hat Wide Receiver Chris Conley seinen Rücktritt bekannt gegeben. Nun will er laut Aussage seines Agenten Jonathan Perzley eine zweite Karriere als Filmemacher starten. An der University of Georgia schrieb der spätere Drittrunden-Pick einst schon das Drehbuch, führte Regie und spielte die Hauptrolle in einem Star-Wars-Fanfilm. 2024 Getty Images

Jordan Travis Jordan Travis (New York Jets)

Der 24 Jahre alte Quarterback der Jets entschloss sich aufgrund der Folgen einer schweren Beinverletzung für den Rücktritt. "Ich habe alles für die Reha gegeben, aber trotz aller Bemühungen reagierte mein Bein nie so, wie wir es uns erhofft hatten", erklärte Travis in einem handschriftlichen Brief. Die folgenschwere Verletzung erlitt Travis im letzten Spiel am College für Florida State. Getty Images/twitter@NFL_DovKleiman

Ryan Ramczyk Ryan Ramczyk (New Orleans Saints)

Ryan Ramczyk wird sich aus der NFL zurückziehen und in den Ruhestand begeben. Das gab der Right Tackle auf Instagram bekannt. Für den 30-Jährigen, der seit 2017 für die New Orleans Saints auflief und es zwei Mal in den Pro Bowl schaffte, endet damit "eine unglaubliche Reise". Den NFL-Star plagen seit zwei Jahren Probleme am Knie, das Karriereende kommt deswegen nicht überraschend. Sein letztes Spiel absolvierte Ramczyk im Dezember 2023. Icon Sportswire via Getty Images

imago images 1049013499 Kadarius Toney (Cleveland Browns)

Wide Receiver Kadarius Toney hat via Instagram verkündet, dass er seine Karriere in der NFL beenden und in Zukunft ausschließlich als Rapper aktiv sein wird. Unter dem Namen "Yung Joka" hat er bereits zwei Alben und mehrere Singles veröffentlicht. Toney gewann mit den Chiefs zweimal den Super Bowl, zuletzt spielte er für die Cleveland Browns. IMAGO/USA TODAY Network

PHILADELPHIA, PA - NOVEMBER 01: Philadelphia Eagles Offensive Tackle Jason Peters (71) walks to the locker room after the first half during the game between the Dallas Cowboys and Philadelphia Eagl... Jason Peters (Philadelphia Eagles)

Nach dem Rücktritt von Tom Brady war Jason Peetrs mit 41 Jahren bereits der älteste aktive NFL-Spieler, auch in den vergangenen Jahren gehörte der Offensive Tackle der Liga weiterhin an. Zuletzt stand er bei den Seattle Seahawks unter Vertrag, mit 43 Jahren und nach 21 Spielzeiten in der NFL zog er jetzt aber endgültig einen Schlussstrich. Icon Sportswire

Los Angeles Rams vs Detroit Lions Detroit Lions defensive end John Cominsky (79) gestures between plays during an NFC Wildcard Playoffs game between the Detroit Lions and the Los Angeles Rams in De... John Cominsky (Detroit Lions)

Mit 29 Jahren muss John Cominsky seinen Verletzungen Tribut zollen und seine Karriere beenden. Der Defensive End spielte zuletzt drei Jahre bei den Lions, zuvor war er ebenso lange für die Falcons aktiv, die ihn 2019 in Runde vier gepickt hatten. NurPhoto

NFL, American Football Herren, USA Philadelphia Eagles at Dallas Cowboys Dec 10, 2023; Arlington, Texas, USA; Dallas Cowboys offensive tackle Tyron Smith (77) on the field before the game against t... Tyron Smith (Dallas Cowboys)

Tyron Smith bekommt von den Dallas Cowboys noch einmal einen Ein-Tages-Vertrag, um als Cowboy seine Karriere offiziell zu beenden, wie Ian Rapoport berichtet. Smith (34) hatte die ersten 13 Jahre seiner Laufbahn in Dallas verbracht, ehe er 2024 zu den New York Jets ging. Dort beendete eine Nackenverletzung im November seine letzte Saison vorzeitig. In den 2010er-Jahren gehörte er zu den besten Quarterback-Beschützern der Liga, stand insgesamt acht Mal im Pro Bowl. Imagn Images

NFL, American Football Herren, USA Preseason-Baltimore Ravens at Dallas Cowboys Aug 16, 2014; Arlington, TX, USA; Dallas Cowboys guard Zach Martin (70) on the sidelines against the Baltimore Ravens... Zach Martin (Dallas Cowboys)

Schwerer Schlag für die Cowboys: Zach Martin, einer der besten Guards der vergangenen Jahre, hat nach elf Saisons in Dallas seine Karriere beendet. Der neunmalige All-Pro und Pro Bowler hatte zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen, eine Knöchelverletzung beendete seine Saison 2024 vorzeitig. Imagn Images

Terron Armstead Terron Armstead (Miami Dolphins)

Terron Armstead, der über zwölf Jahre einer der besten Offensive Tackles der NFL war, beendet seine Karriere. Armstead kam 2013 als Drittrundenpick in die Liga und etablierte sich in New Orleans über neun Saisons als Blinde-Side-Beschützer von Drew Brees. Zwischen 2022 und 2024 war Armstead für die Miami Dolphins aktiv, in der vergangenen Saison startete er in 15 Spielen. Armstead wurde insgesamt in fünf Pro Bowls gewählt. IMAGO/Icon Sportswire

Julio Jones Julio Jones (Free Agent)

Receiver-Legende Julio Jones beendet nach zwölf Jahren in der NFL seine Karriere. Zuletzt war Jones 2023 bei den Philadelphia Eagels aktiv, in der vergangenen Saison stand der Receiver ohne NFL-Vertrag da. Zur Legende machte sich Jones allerdings zwischen 2011 und 2020 bei den Atlanta Falcons. Dort kam er sieben Mal auf über 1.000 Yards. Insgesamt kommt Jones auf 166 Regular-Season-Spiele, 13.703 Receiving Yards und 66 Touchdowns. IMAGO/Icon Sportswire

NFL, American Football Herren, USA Cincinnati Bengals at Dallas Cowboys Dec 9, 2024; Arlington, Texas, USA; Cincinnati Bengals defensive end Sam Hubbard (94) stands on the field before a game again... Sam Hubbard (Cincinnati Bengals)

Pass Rusher Sam Hubbard von den Cincinnati Bengals beendet im Alter von 29 Jahren seine NFL-Karriere. Das verkündete der Drittrundenpick von 2018 in einer Mitteilung. Er wolle sich fortan dem "nächsten Kapitel" seines Lebens widmen. In seinen sechs Jahren bei Cincinnati sammelte er inklusive Playoffs insgesamt 42,5 Sacks ein. Imagn Images

AFC Divisional Playoffs - Kansas City Chiefs v Buffalo Bills Micah Hyde (Buffalo Bills)

Micah Hyde macht Schluss. Das erklärte der Safety, der 2024 aufgrund einer Nackenverletzung keine Partie für Buffalo absolvierte, den "Buffalo News". 2013 wurde er in der fünften Runde von den Packers gedraftet, 2017 ging es weiter zu den Bills. Dort stand der 34-Jährige in dieser Saison seit Dezember im Practice Squad und fungierte vor allem als Leader für junge Spieler. 2024 Getty Images 1 / 33 zum vorherigen Bild

zum nächsten Bild

7. Platz: Jacksonville Jaguars Dead Money: 53.340.647 US-Dollar

Größter Posten: Tyson Campbell (19,52 Millionen US-Dollar)

6. Platz: Houston Texans Dead Money: 66.366.709 US-Dollar

Größter Posten: Tytus Howard (23,689 Millionen US-Dollar)

5. Platz: Arizona Cardinals Dead Money: 73.320.820 US-Dollar

Größter Posten: Kyler Murray (46.568.966 US-Dollar)

4. Platz: Cleveland Browns Dead Money: 91.602.938 US-Dollar

Größter Posten: Joel Bitonio (23,504 Millionen US-Dollar)

3. Platz: New York Jets Dead Money: 111.246.438 US-Dollar

Größter Posten: Aaron Rodgers (35 Millionen US-Dollar)

2. Platz: New Orleans Saints Dead Money: 112.108.154 US-Dollar

Größter Posten: Derek Carr (36,674 Millionen US-Dollar)