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NFL Draft: Teams klopfen bei Las Vegas Raiders wegen Nummer-1-Pick an
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NFL: Affärenvorwürfe? Vrabel schweigt bis zum NFL-Draft
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Die Las Vegas Raiders erhalten Anfragen für ihren First-Overall-Pick. Dies bestätigt General Manager John Spytek.
Die Las Vegas Raiders haben Anfragen wegen ihres Nummer-1-Picks im kommenden Draft erhalten. Das bestätigte General Manager John Spytek auf einer Pressekonferenz am Dienstag.
"Wir haben ein paar Anrufe bekommen und diese Teams wissen, wo sie stehen", erklärte der ehemalige Linebacker. Generell seien die Raiders zwar offen für Trade-Angebote, dass sie den Top-Pick im kommenden Draft abgeben, scheint aber sehr unwahrscheinlich.
"Wenn es einen Spieler gibt, der für uns heraussticht und bei dem wir das Gefühl haben, dass wir es uns nicht leisten können, ihn zu verlieren, dann lohnt es sich gar nicht erst, ans Telefon zu gehen. Dann werden wir ihn einfach nehmen", machte Spytek deutlich.
Innerhalb der Liga geht man davon aus, dass Las Vegas Quarterback Fernando Mendoza an erster Position draften wird.
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Gleichzeitig ließ Spytek jedoch eine gewisse Hintertür offen: "Aber wenn es ein Spieler ist, von dem wir nicht ganz so überzeugt sind, oder es eine Gruppe von Spielern gibt, aus der wir gerne wählen würden, und wir dafür einen guten Gegenwert bekommen können, dann sind wir auf jeden Fall offen, uns Angebote anzuhören", ergänzte der GM.
Sollten die Raiders Mendoza an der Eins ziehen, wäre er der 30. Quarterback in der modernen Draft-Ära (seit 1967), der als Top-Pick in die NFL kommt. Zugleich wäre er nach Cam Ward, Caleb Williams und Bryce Young bereits der vierte Quarterback in Folge, der mit dem ersten Pick ausgewählt wird. Das wäre die zweitlängste Serie dieser Art in der NFL-Geschichte.
Bei den Raiders würde auf Kirk Cousins und Aidan O'Connell treffen, die ebenfalls Ambitionen auf die Rolle des Starting-Quarterbacks haben. "Am Ende ist das hier ein Leistungsprinzip und der Beste wird spielen", erklärte Spytek und fügte an: "Es ist einfach sehr schwer, in jungen Jahren schon auf hohem Niveau zu spielen. Aber wir haben in letzter Zeit viele Quarterbacks gesehen, die das geschafft haben."
Der NFL Draft findet vom 23. bis 25. April in Pittsburgh statt.
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