NFL Draft: Teams klopfen bei Las Vegas Raiders wegen Nummer-1-Pick an

Die Las Vegas Raiders erhalten Anfragen für ihren First-Overall-Pick. Dies bestätigt General Manager John Spytek.

Die Las Vegas Raiders haben Anfragen wegen ihres Nummer-1-Picks im kommenden Draft erhalten. Das bestätigte General Manager John Spytek auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

"Wir haben ein paar Anrufe bekommen und diese Teams wissen, wo sie stehen", erklärte der ehemalige Linebacker. Generell seien die Raiders zwar offen für Trade-Angebote, dass sie den Top-Pick im kommenden Draft abgeben, scheint aber sehr unwahrscheinlich.

"Wenn es einen Spieler gibt, der für uns heraussticht und bei dem wir das Gefühl haben, dass wir es uns nicht leisten können, ihn zu verlieren, dann lohnt es sich gar nicht erst, ans Telefon zu gehen. Dann werden wir ihn einfach nehmen", machte Spytek deutlich.

Innerhalb der Liga geht man davon aus, dass Las Vegas Quarterback Fernando Mendoza an erster Position draften wird.