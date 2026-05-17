NFL - Deion Sanders sieht Cleveland Browns auf dem richtigen Weg

NFL NFL: Tom Brady gibt Laufsteg-Debüt für Luxus-Marke Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

NFL-Legende Deion Sanders glaubt an die Zukunft der Cleveland Browns. Besonders von Star-Verteidiger Myles Garrett schwärmt Sanders und findet deutliche Worte zu möglichen Trade-Gerüchten.

College-Coach und NFL-Legende Deion Sanders sieht bei den Cleveland Browns eine vielversprechende Entwicklung und glaubt offenbar auch an eine große Zukunft seines Sohnes Shedeur Sanders in Cleveland. In einem Auftritt im Podcast "The Barbershop" schwärmte Sanders von der Entwicklung des Teams. Dabei verwies er auf die starke Rookie-Klassen der vergangenen und aktuellen Saison. "Sie bauen dort etwas auf, das gewaltig werden kann. Sie sind nicht mehr weit entfernt", sagte Sanders. Allerdings sieht er weiterhin Baustellen: "Natürlich brauchen sie Stabilität auf der Quarterback-Position. Natürlich brauchen sie Stabilität in der Offensive Line. Aber alles andere haben sie."

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Sanders: "Einen wie Garrett bekommst du einmal im Leben" Besonders deutlich wurde Sanders beim Thema Myles Garrett. Immer wieder gibt es Diskussionen darüber, ob die Browns ihren Superstar abgeben sollten, um im Gegenzug Draftpicks zu sammeln. Für Sanders wäre ein Garrett-Trade jedoch ein schwerer Fehler. "Ich bin es leid, ständig davon zu hören, dass man ihn traden soll", so Sanders weiter. "Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. So einen Spieler bekommst du nur einmal im Leben." Garrett sei "ein echter Winner" und ein Spieler, wie man ihn heute kaum noch finde. Sanders machte sogar scherzhaft deutlich, wie unbezahlbar er für ihn ist: Man könne Garrett nur abgeben, "wenn man dafür Mama, Papa, Onkel, Cousins und die ganze Familie zurückbekommt".