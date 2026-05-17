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NFL - Deion Sanders sieht Cleveland Browns auf dem richtigen Weg
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:01 Min
NFL-Legende Deion Sanders glaubt an die Zukunft der Cleveland Browns. Besonders von Star-Verteidiger Myles Garrett schwärmt Sanders und findet deutliche Worte zu möglichen Trade-Gerüchten.
College-Coach und NFL-Legende Deion Sanders sieht bei den Cleveland Browns eine vielversprechende Entwicklung und glaubt offenbar auch an eine große Zukunft seines Sohnes Shedeur Sanders in Cleveland.
In einem Auftritt im Podcast "The Barbershop" schwärmte Sanders von der Entwicklung des Teams. Dabei verwies er auf die starke Rookie-Klassen der vergangenen und aktuellen Saison.
"Sie bauen dort etwas auf, das gewaltig werden kann. Sie sind nicht mehr weit entfernt", sagte Sanders. Allerdings sieht er weiterhin Baustellen: "Natürlich brauchen sie Stabilität auf der Quarterback-Position. Natürlich brauchen sie Stabilität in der Offensive Line. Aber alles andere haben sie."
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Sanders: "Einen wie Garrett bekommst du einmal im Leben"
Besonders deutlich wurde Sanders beim Thema Myles Garrett. Immer wieder gibt es Diskussionen darüber, ob die Browns ihren Superstar abgeben sollten, um im Gegenzug Draftpicks zu sammeln. Für Sanders wäre ein Garrett-Trade jedoch ein schwerer Fehler.
"Ich bin es leid, ständig davon zu hören, dass man ihn traden soll", so Sanders weiter. "Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. So einen Spieler bekommst du nur einmal im Leben."
Garrett sei "ein echter Winner" und ein Spieler, wie man ihn heute kaum noch finde. Sanders machte sogar scherzhaft deutlich, wie unbezahlbar er für ihn ist: Man könne Garrett nur abgeben, "wenn man dafür Mama, Papa, Onkel, Cousins und die ganze Familie zurückbekommt".
Sanders will sich mit Monken treffen
Die zentrale Frage in Cleveland bleibt damit die Quarterback-Position. Während Deshaun Watson weiter unter Druck steht, ruhen viele Hoffnungen bereits auf Shedeur Sanders, der in seine zweite Saison geht und die Rolle des Starters behalten möchte.
Dass Vater Deion seinem Sohn die Rolle als langfristige Lösung zutraut, dürfte dabei wenig überraschen. Laut "NBC Sports" plant Sanders zudem ein Treffen mit dem neuen Browns-Coach Todd Monken, um sich über die bestmögliche Entwicklung von Shedeur in Cleveland auszutauschen.
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