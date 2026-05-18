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NFL: Eli Manning erklärt Draft-Streik bei den Chargers
Veröffentlicht:von ran.de
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Jahrelang wurde spekuliert, warum Eli Manning bei seinem Draft 2004 nicht zu den San Diego Chargers wollte und so seinen Trade zu den New York Giants forcierte. Jetzt erklärt der ehemalige Star-Quarterback detailliert, warum er diese Entscheidung traf.
Eli Manning hat erstmals ausführlich erklärt, warum er 2004 nicht für die San Diego Chargers spielen wollte. Der Quarterback war damals an Position eins im NFL Draft ausgewählt worden, wechselte jedoch direkt per Trade zu den New York Giants.
Im Podcast "Bussin’ with the Boys" schilderte Manning nun die Hintergründe seiner Entscheidung. Ausschlaggebend sei ein Treffen mit der Chargers-Führung in New Orleans gewesen.
"Ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass sie damals voll auf Erfolg ausgerichtet waren", sagte Manning. Über den damaligen Head Coach ergänzte er: "Marty Schottenheimer war der Head Coach, er war großartig, ich hatte großen Respekt vor ihm."
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Abendessen mit Chargers eskalierte
Besonders ein gemeinsames Abendessen blieb ihm negativ in Erinnerung. "Sie kamen nach New Orleans, um mich zu beobachten, und beim Abendessen gab es Spannungen zwischen Head Coach, General Manager und den Besitzern", erklärte Manning. Weiter sagte er: "Sie haben sich angeschrien, fast schon gestritten. Wir saßen in einem Marriott-Restaurant. Schottenheimer war wütend und meinte: ,Wir sind in New Orleans und essen in einem Marriott?‘ Er war richtig genervt."
Für Manning wirkte die Organisation damals zerstritten: "Es schien einfach keine Einigkeit zu geben und auch nicht das klare Ziel, zu diesem Zeitpunkt eine wirklich erfolgreiche Franchise aufzubauen."
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Eli Manning: "Meine Eltern waren gar nicht begeistert"
Außerdem widersprach Manning der jahrelangen Annahme, sein Vater Archie Manning habe ihn gegen die Chargers beeinflusst. "Meine Eltern waren davon eigentlich gar nicht begeistert", sagte Eli Manning über seine Entscheidung. Sein Vater habe die Idee zunächst sogar kritisch gesehen: "Mein Vater mochte die Idee nicht."
Erst nach den öffentlichen Diskussionen habe Archie Manning ihn verteidigt. "Das ist das, was Eli machen möchte, und ich unterstütze ihn dabei", habe sein Vater damals erklärt. Laut Eli Manning habe er damit auch einen großen Teil der öffentlichen Kritik auf sich gezogen.
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Eli Manning und Philip Rivers wechselten Teams
Kurz vor dem Draft hatte Mannings Agent den Chargers bereits mitgeteilt, dass der Quarterback notfalls die komplette Saison aussetzen würde, sollte ihn das Team auswählen. Die Chargers entschieden sich trotzdem für Manning und tradeten ihn wenig später zu den Giants.
Dort gewann Manning später zwei Super Bowls. Die Chargers erhielten im Gegenzug unter anderem Philip Rivers, Shawne Merriman und weitere Draftpicks.
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