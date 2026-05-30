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NFL - Detroit Lions: Head Coach Dan Campbell mit Ansage - kontaktlose OTAs sind "eine Pyjamaparty"
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 06:21 Min
Lions Head Coach Dan Campbell sieht die organisierten Teamaktivitäten in der NFL (OTA) als nicht besonders gut geeignet, um Spieler zu beurteilen.
Dan Campbell, Head Coach der Detroit Lions, hat sich spöttisch über die organisierten Teamaktivitäten der NFL (OTA) in der Offseason geäußert.
"Viele Jungs haben sich für zwei Tage im Schlafanzug echt gut geschlagen", sagte Campbell auf die Frage eines Reporters: "Ich habe genug von dem ganzen Hype um eine Pyjamaparty im Mai."
Damit macht Campbell klar, dass es aus seiner Sicht schwer möglich ist, einen Spieler während der OTAs entsprechend zu beurteilen.
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Lions-Coach Campbell: "Im Frühjahr wird niemand einen Job bekommen"
In dieser Phase der Saison könne man laut dem Coach keine Aussagen über Positionskämpfe im Kader treffen.
"Im Trainingcamp werden wir sehen, wer wirklich was draufhat. Das wird der größte Konkurrenzkampf, den wir je hatten. Konkurrenz auf höchstem Niveau. Das wird für alle gut", erklärte Campbell.
Für ihn beginnt der Kampf um die Plätze entsprechend erst dann. "Im Frühjahr wird niemand einen Job bekommen. Ich will hier niemanden aufbauschen. Nicht im Mai", legte der 50-Jährige nacht.
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