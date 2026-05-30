Lions Head Coach Dan Campbell sieht die organisierten Teamaktivitäten in der NFL (OTA) als nicht besonders gut geeignet, um Spieler zu beurteilen.

Dan Campbell, Head Coach der Detroit Lions, hat sich spöttisch über die organisierten Teamaktivitäten der NFL (OTA) in der Offseason geäußert.

"Viele Jungs haben sich für zwei Tage im Schlafanzug echt gut geschlagen", sagte Campbell auf die Frage eines Reporters: "Ich habe genug von dem ganzen Hype um eine Pyjamaparty im Mai."

Damit macht Campbell klar, dass es aus seiner Sicht schwer möglich ist, einen Spieler während der OTAs entsprechend zu beurteilen.