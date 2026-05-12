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NFL: Donald Trump reagiert auf Fernando Mendozas verpassten Besuch im Weißen Haus

Aktualisiert:

von ran.de

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Videoclip • 01:00 Min

Donald Trump ist "nicht begeistert" davon, dass Fernando Mendoza auf den Besuch beim US-Präsidenten verzichtet hat.

Donald Trump hat auf das Fernbleiben von Fernando Mendoza beim Besuch der Indiana Hoosiers im Weißen Haus reagiert und erklärt, dass er davon "nicht begeistert" sei.

"Der Grund, warum er nicht hier ist – er war so nett, er hat angerufen, weil er tatsächlich ... er ist ein großer Fan von uns", sagte Trump beim Besuch des amtierenden NCAA-Champions im Weißen Haus.

"Ihr würdet es nicht glauben, weil er nicht aufgetaucht ist. Ich bin nicht begeistert, aber das ist okay. Der Grund, warum er nicht kam: Er ist beim Training", führte Trump aus.

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Donald Trump will Fernando Mendoza zu Training geraten haben

Einen anderen Grund hätte der Präsident allerdings nicht akzeptiert. "Wenn er aus anderen Gründen nicht hier gewesen wäre – zum Beispiel, weil er Trump nicht mag oder nicht kommen wollte –, hätte ich ihn nicht mal erwähnt. Ich wäre durch die ganze Rede gegangen, hätte davon gesprochen, wie großartig die Mannschaft war, und hätte nicht mal den Namen des Quarterbacks genannt", erklärte er.

Stattdessen habe er Mendoza aber selbst dazu geraten, sich auf die Vorbereitung bei den Raiders zu konzentrieren. "Es ist sein erster Tag oder so. Ich sagte: 'Du gehst da besser hin'", schilderte Trump das Gespräch zwischen den beiden.

Am Montag wurden die Hoosiers zum traditionellen Besuch des NCAA-Champions im Weißen Haus empfangen, während der Nr.-1-Pick in Las Vegas mit der Mannschaft trainierte.

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