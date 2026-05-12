Donald Trump ist "nicht begeistert" davon, dass Fernando Mendoza auf den Besuch beim US-Präsidenten verzichtet hat.

Donald Trump hat auf das Fernbleiben von Fernando Mendoza beim Besuch der Indiana Hoosiers im Weißen Haus reagiert und erklärt, dass er davon "nicht begeistert" sei.

"Der Grund, warum er nicht hier ist – er war so nett, er hat angerufen, weil er tatsächlich ... er ist ein großer Fan von uns", sagte Trump beim Besuch des amtierenden NCAA-Champions im Weißen Haus.

"Ihr würdet es nicht glauben, weil er nicht aufgetaucht ist. Ich bin nicht begeistert, aber das ist okay. Der Grund, warum er nicht kam: Er ist beim Training", führte Trump aus.