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NFL - Pittsburgh Steelers: Mega-Deal! Chris Boswell wird Rekordverdiener unter den Kickern

Veröffentlicht:

von Mike Stiefelhagen

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Videoclip • 01:00 Min

Chris Boswell bleibt den Pittsburgh Steelers langfristig erhalten. Der Routinier erhält eine Vertragsverlängerung über vier Jahre.

Die Pittsburgh Steelers haben sich mit Kicker Chris Boswell auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Wie "ESPN" berichtet erhält der 35-Jährige einen Vierjahresvertrag über 28 Millionen US-Dollar.

Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von sieben Millionen Dollar zieht Boswell mit Brandon Aubrey von den Dallas Cowboys gleich.

Beide sind damit die bestbezahlten Kicker der NFL-Geschichte.

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Pittsburgh Steelers: Boswell zieht mit Aubrey gleich

Boswell wäre ursprünglich in sein letztes Vertragsjahr gegangen, bleibt Pittsburgh jetzt bis 2030 erhalten.

Der Kicker spielt bereits seit elf Jahren für die Steelers und gehört seit Jahren zu den zuverlässigsten Spezialisten der Liga.

In seiner Karriere verwandelte Boswell bislang 87,7 Prozent seiner Field Goals und 95,7 Prozent seiner Extrapunkte. Er ist zweimaliger Pro Bowler und wurde 2024 ins First-Team All-Pro gewählt.

In der vergangenen Saison traf er 27 von 32 Field Goals sowie 42 von 43 Extrapunkten. Dazu gelang ihm ein persönlicher und Franchise-Rekord: ein 60-Yard-Field-Goal zum Sieg gegen die New York Jets.

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