Chris Boswell bleibt den Pittsburgh Steelers langfristig erhalten. Der Routinier erhält eine Vertragsverlängerung über vier Jahre.

Die Pittsburgh Steelers haben sich mit Kicker Chris Boswell auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Wie "ESPN" berichtet erhält der 35-Jährige einen Vierjahresvertrag über 28 Millionen US-Dollar.

Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von sieben Millionen Dollar zieht Boswell mit Brandon Aubrey von den Dallas Cowboys gleich.

Beide sind damit die bestbezahlten Kicker der NFL-Geschichte.