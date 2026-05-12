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Pittsburgh Steelers: Franchise verkauft Sitze aus ihrem Stadion - Dreistellige Preise aufgerufen
Aktualisiert:von ran.de
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NFL: Marshawn Lynch betrügt bei Wettlauf gegen Fan
Videoclip • 01:05 Min
Besonderer Verkauf bei den Pittsburgh Steelers: Fans können alte Sitze aus dem Stadion des NFL-Teams erwerben.
Dieses Andenken dürfte sich sicher der ein oder andere Fan gerne in die eigenen vier Wände stellen, auch wenn es alles andere als günstig ist.
25 Jahre nach der Eröffnung des Stadions der Pittsburgh Steelers werden unzählige Sitze des Freiluftstadions ausgetauscht – und die alten Sitze stehen für die Fans zum Verkauf.
Von 2001 bis 2022 spielten die Steelers im Heinz Field, seitdem trägt das Stadion den Namen Acrisure Stadium. Erworben werden können laut "WPXI" nun rund 22.000 Sitze aus den Bereichen "Upper Level East", "Upper Level West" und "North Club".
Ein einzelner Sitz kostet dabei 399 US-Dollar, umgerechnet rund 338 Euro. Ein Sitzpaar ist für 599 Dollar zu erwerben. Eine etwas günstigere Option sind einzelne Rückenlehnen für 199 Dollar, Sitzflächen gibt es für 149 Dollar zu kaufen. Die Sitze sind dabei gelb oder grau.
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Steelers haben seit 2001 ein eigenes Stadion
Übrigens: Aktuell werden im Stadion bei den Erneuerungen auch vereinzelt schwarze Sitze eingebaut, um den grellen, ins Auge stechenden Effekt des leuchtenden Gelbs zumindest abzuschwächen.
Vor der Fertigstellung des Stadions im Jahr 2001 spielten die Steelers im Three Rivers Stadium, einer Mehrzweckanlage, die sich das NFL-Team mit den Pittsburgh Pirates aus der MLB geteilt hatte.
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