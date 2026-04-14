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NFL Draft 2026 live: Datum, Uhrzeit, TV-Übertragung und Livestream - Welche Deutschen und Top-Spieler sind dabei?
Aktualisiert:von Julian Huter
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Videoclip • 01:30 Min
Der NFL Draft 2026 steht an. ran gibt euch einen Überblick über die wichtigsten Infos: Datum, Uhrzeit, TV-Übertragung und mehr.
Vom 23. bis 25. April 2026 findet der 91. NFL Draft in Pittsburgh statt – erstmals seit 1948 kehrt der Draft in die "Steel City" zurück. In sieben Runden wählen die 32 NFL-Teams insgesamt 257 Talente aus.
Das besondere Highlight der diesjährigen Location: Die Veranstaltung ist erstmals auf beide Seiten des Allegheny River aufgeteilt. Das Draft Theater und die Main Stage befinden sich am North Shore direkt vor dem Acrisure Stadium (Heimstätte der Pittsburgh Steelers) und nutzen die Tribünen als natürliches Amphitheater.
Für die Steelers-Fans und die gesamte NFL-Community wird es ein historisches Wochenende: zahlreiche junge Talente erhalten die Chance auf ihren Traumvertrag – und viele davon könnten schon in der kommenden Saison einen Unterschied ausmachen.
Wann und wo findet der NFL Draft 2026 statt?
1. Runde: Donnerstag, 23. April 2026, 20:00 Uhr Ortszeit (02:00 Uhr MESZ in Deutschland)
Runde 2-3: Freitag, 24. April 2026, 19:00 Uhr Ortszeit (01:00 Uhr MESZ)
Runde 4-7: Samstag, 25. April 2026, 12:00 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr MESZ)
Ort: Pittsburgh, Pennsylvania (Acrisure Stadium North Shore & Point State Park)
Wer überträgt den NFL Draft 2026 im TV und Stream in Deutschland?
In Deutschland übertragen RTL/NITRO, DAZN und der NFL Game Pass den Draft live:
RTL/NITRO: Die 1. Runde läuft bei RTL NITRO im Free-TV und parallel im Stream bei RTL+ (kostenpflichtig)
DAZN: Alle drei Tage komplett live im Stream (kostenpflichtig)
NFL Game Pass: (buchbar über DAZN): US-Originalton mit allen Runden und zusätzlichen Features.
NFL Draft 2026: Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Nein, Livestreams werden nur von RTL+ und DAZN angeboten - beide Angebote sind kostenpflichtig. Dafür überträgt RTL Nitro die 1. Runde im Free-TV.
Die wichtigsten Infos und Analysen vor und nach dem Draft findet ihr täglich im kostenlosen NFL-Network-Stream auf Joyn.
Wird es einen Liveticker zum NFL Draft geben?
Auf ran.joyn.de wird es keinen klassischen Liveticker zum NFL Draft geben. Dafür findet ihr Mock Drafts Analysen, News und natürlich alle Picks der Teams im Überblick.
NFL Draft 2026: Wer hat den Nummer-1-Pick und wie ist die Reihenfolge?
Das schlechteste Team der vorigen Saison erhält den 1. Pick. In der abgelaufenen Spielzeit waren das die Las Vegas Raiders mit einer Bilanz von 3-14
Das ist die Draft-Reihenfolge der Top 10. Die komplette Auflistung zum Draft findet ihr hier.
So funktioniert der NFL Draft – Erklärung für Einsteiger
Der NFL Draft ist die jährliche Talentbörse der Liga. College-Spieler, deren High-School-Abschluss mindestens drei Jahre her ist, können sich für den Draft anmelden. Die 32 NFL-Teams wählen in sieben Runden insgesamt 257 Spieler aus (32 Grundpicks pro Runde plus insgesamt 33 Compensatory Picks).
Wichtige Regeln im Überblick:
Die Reihenfolge richtet sich nach der Bilanz der Vorsaison: Das schlechteste Team wählt zuerst, der Super-Bowl-Sieger zuletzt.
Teams können Picks untereinander traden – das macht den Draft besonders spannend, da oft große Tauschgeschäfte passieren.
Zeit pro Pick: In Runde 1 jetzt 8 Minuten (neu ab 2026), Runde 2: 7 Minuten, Runden 3–6: 5 Minuten, Runde 7: 4 Minuten.
Nach der Auswahl unterschreibt der Spieler einen Rookie-Vertrag mit festgelegter Gehaltsstruktur (je höher der Pick, desto höher das Gehalt und die Garantien).
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Die besten Spieler im NFL Draft 2026
Der diesjährige Draft-Jahrgang gilt als besonders stark bei den Positionen Edge Rusher, Wide Reciever und Running Back.
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Die Top-Prospects;
Fernando Mendoza (QB, Indiana) – Der Quarterback mit präzisem Arm gilt als klarer Top-Favorit auf den Nummer-1-Pick. Indiana führte er mit starken Leistungen zur College-Meisterschaft.
Jeremiyah Love (RB, Notre Dame) – Vielseitiger, schneller Running Back mit viel Speed. Er gilt als bestes Running-Back-Talent seit Saquon Barkley.
Arvell Reese (EDGE/LB, Ohio State) – Explosiver Pass-Rusher mit herausragender Athletik.
Carnell Tate (WR, Ohio State): Großer, athletischer Receiver mit großem Catch-Radius.
Caleb Downs (Safety, Ohio State): Auf seiner Position vielleicht der dominanteste Spieler im College-Football. Vereint Football-IQ und Athletik.
Francis Mauigoa (OT, Miami) und Rueben Bain Jr. (DE, Miami) – Starke O-Line- und D-Line-Talente.
Mögliche deutsche Draft-Teilnehmer und ihre Chancen
Marlin Klein (TE, Michigan) – Der prominenteste deutsche Prospect mit guter Athletik und Größe für späte Runden oder UDFA.
Paul Rubelt (OL, UCF), Mark Petry (OL, Syracuse), Florian Staehler (OL, New Mexico State) und Maurice Heims (DL, Idaho) – Offensive-Linemen und Defensive-Lineman mit Chancen in späten Runden oder als Undrafted Free Agents.
Felix Lepper (OL) und Leo Blumentritt (P/K) – Über das International Player Pathway Program (IPP) gute Aussichten auf Practice-Squad-Plätze.
Die meisten deutschen Kandidaten werden voraussichtlich nicht in den frühen Runden gezogen, haben aber realistische Aussichten auf einen Roster- oder Practice-Squad-Platz.
NFL Draft 2026: Die wichtigsten Infos im Überblick
Termin: 23.–25. April 2026
Ort: Pittsburgh, Pennsylvania
Free-TV: RTL NITRO (1. Runde)
Stream: DAZN (alle Runden mit deutschem Kommentar), NFL Game Pass, RTL+
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