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NFL Draft 2026: Kansas City Chiefs traden für Cornerback hoch

Veröffentlicht:

von Raman Rooprail
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Die Kansas City Chiefs legen den ersten Trade des NFL Draft 2026 hin und tauschen den Erstrundenpick mit den Cleveland Browns. Damit holen sie Cornerback Mansoor Delane.

Die Kansas City Chiefs wurden vor dem NFL Draft 2026 immer wieder als Trade Kandidat gehandelt - und die Gerüchteküche hat Recht behalten!

Direkt nachdem die New York Giants an Position fünf ihren Pick einreichten, fädelten die Chiefs einen Trade mit den Cleveland Browns ein, die die Rechte am sechsten Pick hielten.

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Kansas City Chiefs holen Cornerback

Neben dem neunten Pick bekam Cleveland einen zusätzlichen Drittrundenpick (Nr. 74) sowie einen Fünftrundenpick (Nr. 148) aus diesem Draft.

Die Chiefs wählten mit dem sechsten Pick Cornerback Mansoor Delane aus, der am College für LSU auflieg und als erster Defensive Back ausgewählt wurde.

Drei Picks später holten die Browns Offensive Tackle Spencer Fano, der wie Delane als erster Spieler seiner Positionsgruppe gedraftet wurde.

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