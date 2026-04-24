NFL Draft 2026: Kansas City Chiefs traden für Cornerback hoch

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Die Kansas City Chiefs legen den ersten Trade des NFL Draft 2026 hin und tauschen den Erstrundenpick mit den Cleveland Browns. Damit holen sie Cornerback Mansoor Delane.

Die Kansas City Chiefs wurden vor dem NFL Draft 2026 immer wieder als Trade Kandidat gehandelt - und die Gerüchteküche hat Recht behalten! Direkt nachdem die New York Giants an Position fünf ihren Pick einreichten, fädelten die Chiefs einen Trade mit den Cleveland Browns ein, die die Rechte am sechsten Pick hielten.

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