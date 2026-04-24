NFL Draft 2026: Los Angeles Rams draften Quarterback Ty Simpson

Die Los Angeles Rams sorgen beim NFL Draft 2026 für den ersten richtigen Knall. Mit dem 13. Pick draften die Rams Quarterback Ty Simpson

Doch der Quarterback konnte viel schneller durchatmen: Die Los Angeles Rams schlugen bereits an 13. Position zu und sorgen damit für ihre Zukunft vor.

Lange wurde spekuliert, ob Ty Simpson beim NFL Draft 2026 in der ersten Runde gedraftet wird. Selbst wenn, erwarteten viele Draft-Experten, dass er wahrscheinlich bis zum Ende der ersten Runde hätte warten müssen.

Ty Simpson über McVay und Stafford: "Zwei der besten Offensiv-Minds"

Damit erwischt Simpson einen absoluten Traum-Landingspot. Bei den Rams kann er nicht nur vom amtierenden MVP Matthew Stafford lernen, mit Sean McVay bekommt er außerdem einen der erfolgreichsten Head Coaches der NFL an die Seite gestellt.

Dementsprechend glücklich reagierte Simpson nach der Verkündung des Picks: "McVay und Stafford sind zwei der besten Offensiv-Minds. Ich freue mich unglaublich, gerade in der Offense von Sean McVay zu spielen wird unglaublich. Aber auch von Matthew Stafford, einer der größten Spieler aller Zeiten, zu lernen, ist für mich ein Glücksfall."

Wann Simpson seine ersten Einsätze als NFL-Starter sehen wird, ist aktuell aber noch unklar. Auch wenn Stafford bereits 38 Jahre alt ist, steht ein Karriereende aktuell nicht im Raum.