NFL
NFL Draft 2026: Las Vegas Raiders machen Fernando Mendoza zum ersten Pick
Veröffentlicht:von Raman Rooprail
NFL
NFL Draft: Der Ketchup-Deal für Pick 57.
Videoclip • 01:22 Min
Die Las Vegas Raiders eröffnen den NFL Draft 2026 ohne Überraschung: Quarterback Fernando Mendoza geht mit dem ersten Pick zu den Raiders.
Keine Überraschung zum Auftakt des NFL Drafts 2026: Die Las Vegas Raiders draften Quarterback Fernando Mendoza mit dem First Overall Pick.
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 11:00 Uhr • Snooker
Snooker-WM: 1. Runde im Livestream
180 MinBald verfügbar
Heute, 11:00 Uhr • Snooker
Snooker-WM: 1. Runde im Livestream
180 Min
- Bald verfügbar
Heute, 11:25 Uhr • Motorsport
DTM: Red Bull Ring, Freies Training 1 im Livestream
65 MinBald verfügbar
Heute, 11:25 Uhr • Motorsport
DTM: Red Bull Ring, Freies Training 1 im Livestream
65 Min
Fernando Mendoza: Traum-Saison bei den Indiana Hoosiers
Der Gewinner der Heisman-Trophy 2025, also dem besten College-Spieler des Landes, war der Shooting Star der vergangenen Saison. Mit den Indiana Hoosiers gewann er nicht nur die National Championship, der Quarterback führte sein Team mit 3.535 Yards und 41 Passing Touchdowns bei nur sechs Interceptions zu einer perfekten Saison ohne Niederlage.
"Was für eine großartige Organisation, die Raiders haben eine tolle Geschichte! Ich bin einfach dankbar für die Chance und freue mich auf alles", gab Mendoza nach der Verkündung seine ersten Gedanken preis.
Mendoza erlebte seine Ziehung nicht live vor Ort. Der 22-Jährige entschied sich dafür, den Draft mit seiner Familie in seiner Heimat zu verfolgen.
Mehr entdecken
NFL
Trade! Chiefs gehen für Wunschspieler nach oben
NFL
Colts-Star mit Arroganzanfall vor Draft
NFL
NFL Draft 2026 heute live: Datum, Uhrzeit, TV-Übertragung und Livestream - Welche Stars und Deutsche Spieler sind dabei?
American Football
Draft-Ticker: Verletztes Top-Prospect mit Brief an alle Teams
NFL
NFL Draft: Kurioser Ketchup-Deal für Zweitrunden-Pick
NFL
Harte Kritik vor Draft: "Diese Jungs sind Clowns"
NFL
NFL: Auf den Spuren von Tom Brady? Quarterback-Talent geht viral
Videoclip • 01:35 Min
NFL
NFL: Derrick Henry im Babyglück
Videoclip • 01:01 Min
NFL
NFL Draft: Pittsburgh wirft sich in Schale und stößt auf Kritik
Videoclip • 01:29 Min
NFL
NFL: Josh Allen ext Bier! Bills-QB versetzt Buffalo in Ekstase
Videoclip • 01:07 Min
NFL
NFL: Mike Vrabel bricht Schweigen nach brisanten Fotos mit Reporterin
Videoclip • 02:31 Min
NFL
NFL: Neue Rams-Trikots für 2026! GMFB-Experten erklären Details
Videoclip • 02:17 Min
NFL
NFL: Pärchen-Workout! 49ers-Star und Ehefrau im Training
Videoclip • 01:03 Min
NFL
NFL: Als die Deutsche Draft-Hoffnung bei uns im ran-Studio war
Videoclip • 09:37 Min
NFL
Glück im Unglück! Fallschirmspringer trifft Anzeigetafel bei Pregame-Show
Videoclip • 01:18 Min
NFL
NFL: Bengals mit Blockbuster-Trade! Burrow und Chase feiern verrückt
Videoclip • 01:25 Min