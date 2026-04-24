NFL Draft 2026: Las Vegas Raiders machen Fernando Mendoza zum ersten Pick

Die Las Vegas Raiders eröffnen den NFL Draft 2026 ohne Überraschung: Quarterback Fernando Mendoza geht mit dem ersten Pick zu den Raiders.

Fernando Mendoza: Traum-Saison bei den Indiana Hoosiers

Der Gewinner der Heisman-Trophy 2025, also dem besten College-Spieler des Landes, war der Shooting Star der vergangenen Saison. Mit den Indiana Hoosiers gewann er nicht nur die National Championship, der Quarterback führte sein Team mit 3.535 Yards und 41 Passing Touchdowns bei nur sechs Interceptions zu einer perfekten Saison ohne Niederlage.

"Was für eine großartige Organisation, die Raiders haben eine tolle Geschichte! Ich bin einfach dankbar für die Chance und freue mich auf alles", gab Mendoza nach der Verkündung seine ersten Gedanken preis.

Mendoza erlebte seine Ziehung nicht live vor Ort. Der 22-Jährige entschied sich dafür, den Draft mit seiner Familie in seiner Heimat zu verfolgen.