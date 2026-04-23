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Colts ohne Erstrundenpick beim NFL Draft: Star-Spieler mit Arroganzanfall
Veröffentlicht:von Franziska Wendler
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NFL Draft: Der Ketchup-Deal für Pick 57.
Videoclip • 01:22 Min
Die Indianapolis Colts haben beim NFL Draft keinen Erstrundenpick. Für Cornerback Sauce Gardner mitnichten ein Problem.
In der vergangenen Saison verpasste Sauce Gardner aufgrund einer Wadenverletzung einige Spiele. Von seinem Selbstvertrauen und seiner Selbstsicherheit hat der zweimalige All-Pro-Cornerback aber offenbar nichts eingebüßt.
Sein Team, die Indianapolis Colts, haben beim in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beginnenden NFL Draft kein Auswahlrecht in der ersten Runde. Der Grund: Indy hatte in der vergangenen Saison die Erstrundenpicks der Jahre 2026 und 2027 an die New York Jets abgegeben, um Gardner zu verpflichten.
Dass die Colts in der ersten Runde nur zuschauen können, ist für Gardner aber kein Problem. "Ich bin der Erstrundenpick – ich bin sogar zweimal der Erstrundenpick", zeigte er sich im Interview mit den "Indianapolis Star" selbstbewusst.
"Wir werden unser Geld verdienen. Wir werden vor allem in der Verteidigung unser Ding machen, aber das ganze Team wird sein Ding machen. Es gibt keinen Druck."
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Gardner für Colts der Erstrundenpick
Im NFL Draft 2024 wurde Gardner von den Jets an vierter Position ausgewählt und konnte sofort überzeugen. In seinen ersten beiden Spielzeiten schaffte er es in den Pro Bowl, zudem wurde er zum Defensive Rookie of the Year gewählt.
In der vergangenen Saison wurde der Star-Spieler dann zu den Colts getradet, für die er nur drei Spiele bestritt, bevor ihn Wadenprobleme plagten.
Zwar kam er in Woche 17 noch einmal zurück, dabei verschlimmerte er seine Verletzung aber nur noch.
Karma als Grund der Verletzung?
Kurios: Für Gardner ist der Grund seiner Verletzung einfach. Karma.
"Als es passierte, habe ich etwas getan, was ich nicht hätte tun sollen. Keine große Sache, aber ich hatte gerade einen Anruf angenommen, den ich nicht hätte annehmen sollen, und am nächsten Tag ist es dann passiert."
Und weiter: "Ich meine das todernst, ich glaube wirklich, dass ich mich deshalb verletzt habe. Ich habe einen Anruf angenommen, den ich nicht hätte annehmen sollen. Es war unglücklich, aber ich weiß, wie ich leben muss und welche Entscheidungen ich jetzt treffen muss."
Konkreter wurde der Cornerback in seinen kryptischen Aussagen nicht. Immerhin: Laut Gardner ist er wieder voll einsatzfähig und "vollkommen gesund".
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