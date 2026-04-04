NFL NFL: Hochzeits-Snap! NFL-Star mit besonderer Aktion Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Andrew Luck beendete seine Karriere bereits mit 29 Jahren wegen immer wiederkehrender Verletzungen. Offenbar spielte bei der Entscheidung auch Colts-GM Chris Ballard eine Rolle.

Die Indianapolis Colts sind seit Jahren auf der Suche nach ihrem Franchise Quarterback. Aktuell setzt die Franchise auf Daniel Jones, auch wenn der nach seinem Achillessehnenriss erst einmal wieder fit werden muss. Zuvor probierte es die Franchise aus der AFC South mit Routiniers wie Philip Rivers oder Matt Ryan, auch Carson Wentz konnte nicht nachhaltig überzeugen. 2023 kam Anthony Richardson als vierter Draftpick mit vielen Vorschusslorbeeren, musste sich aber schnell mit der Backup-Rolle begnügen. Chiefs-Star Rashee Rice kommt um Sanktionen durch NFL herum So versuchte sich seit 2019 bereits eine Handvoll Signal Caller im Lucas Oil Stadium. In jenem Jahr endete die vielversprechend begonnene Karriere von Andrew Luck und damit auch die Hoffnung, einen Quarterback unter Vertrag zu haben, mit dem an die erfolgreiche Zeit von Peyton Manning angeknüpft werden könnte. Aufgrund von immer wiederkehrenden Verletzungsproblemen erklärte der First Overall Pick des Draft 2012 aber bereits im Alter von 29 Jahren kurz vor Saisonstart seinen Rücktritt. Vor allem die Schulter machte ihm zu schaffen, weshalb Luck auch die gesamte Saison 2017 verpasste.

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