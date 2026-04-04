NFL: Chiefs-Star Rashee Rice kommt um Sanktionen durch Liga herum

Die NFL wird Rashee Rice trotz Vorwürfen häuslicher Gewalt nicht bestrafen. Das gab die Liga nach einer internen Untersuchung bekannt.

Rashee Rice von den Kansas City Chiefs muss nach Vorwürfen häuslicher Gewalt keine Strafe durch die NFL befürchten. Die NFL teilte am Freitag mit, dass eine interne Untersuchung keinen Verstoß gegen die Verhaltensrichtlinien ergeben habe. Gegen den 25 Jahre alten Wide Receiver liegen keine strafrechtlichen Anklagen vor, ein Zivilverfahren ist allerdings weiterhin anhängig.

Seine frühere Partnerin Dacoda Jones wirft dem Super-Bowl-Sieger vor, sie zwischen 2023 und 2025 mehrfach körperlich angegriffen zu haben, auch während ihrer Schwangerschaft. In einer im Februar eingereichten Zivilklage fordert sie mehr als eine Million US-Dollar Schadensersatz wegen "schwerer und dauerhafter Verletzungen". Rice bestreitet die Vorwürfe.

Die NFL hatte daraufhin eigene Ermittlungen aufgenommen. "Es gab keine ausreichenden Beweise, um festzustellen, dass er gegen die persönliche Verhaltensrichtlinie verstoßen hat", erklärte NFL-Sprecher Brian McCarthy in einer Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur "AFP". Rice wurde in dem Zusammenhang bislang nicht angeklagt.