NFL - Flag Football: 66 Jahre alter Hall of Famer will zur WM

Darrell Green will es noch einmal wissen. Er strebt die Nominierung für das Flag-Football-Team der USA an - mit 66 Jahren!

Das ist mal eine Ansage.

Darrell Green ist Hall-of-Fame-Cornerback. Zweimaliger Super-Bowl-Sieger. Siebenmaliger Pro Bowler. Legende in Washington, wo er 20 Jahre lang bis 2002 spielte.

Green will sich jetzt auch einen Namen im Flag Football machen. Deshalb nimmt er an den Sichtungstests für die US-Nationalmannschaft teil. Kann er dort überzeugen, winkt ihm ein Platz im Team USA für die WM in Deutschland im Sommer.

Das Verrückte: Green ist 66 Jahre alt. Und von seinem Vorhaben überzeugt. Und dazu top motiviert.

"Ich werde alles geben. Und egal, wie es ausgeht, ich werde erhobenen Hauptes gehen", sagte Green.