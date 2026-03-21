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NFL - Flag Football: 66 Jahre alter Hall of Famer will zur WM
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:02 Min
Darrell Green will es noch einmal wissen. Er strebt die Nominierung für das Flag-Football-Team der USA an - mit 66 Jahren!
Das ist mal eine Ansage.
Darrell Green ist Hall-of-Fame-Cornerback. Zweimaliger Super-Bowl-Sieger. Siebenmaliger Pro Bowler. Legende in Washington, wo er 20 Jahre lang bis 2002 spielte.
Green will sich jetzt auch einen Namen im Flag Football machen. Deshalb nimmt er an den Sichtungstests für die US-Nationalmannschaft teil. Kann er dort überzeugen, winkt ihm ein Platz im Team USA für die WM in Deutschland im Sommer.
Das Verrückte: Green ist 66 Jahre alt. Und von seinem Vorhaben überzeugt. Und dazu top motiviert.
"Ich werde alles geben. Und egal, wie es ausgeht, ich werde erhobenen Hauptes gehen", sagte Green.
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Flag Football: Green kann überzeugen
Dabei ist das Ganze keine irre Idee. Denn Green hat im Vorfeld überzeugen können.
"Darrell hat sich über unseren digitalen Combine qualifiziert. Er ist älter als die anderen Teilnehmer, aber seine Testergebnisse waren beeindruckend", erklärte Callie Brownson, Senior Director für High Performance und Nationalteams bei USA Football, der "Associated Press".
Die Coaches und Mitarbeiter seien der Meinung gewesen, dass Green sich eine genauere Betrachtung verdient habe. "Er ist ein außergewöhnlicher Athlet, der sich fit gehalten hat und bereit ist, zu konkurrieren", ergänzte Brownson.
Und was bedeutet das möglicherweise für Olympia, wo Flag Football 2028 in Los Angeles Premiere feiert? Noch ist offen, wer für die USA bei den Spielen im Flag Football überhaupt antreten wird. Fest steht aber, dass Green dann 68 Jahre alt wäre. Abhalten wird ihn das vermutlich nicht.
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