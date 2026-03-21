NFL NFL: Seahawks-Star feiert legendären Auftritt auf eigener Hochzeit Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Was steht in der NFL bis zum Saisonstart Mitte September auf dem Programm? ran zeigt den Offseason-Fahrplan.

Am 10. September ist es so weit, dann eröffnen die Seattle Seahawks als aktueller Super-Bowl-Sieger die neue NFL-Saison. Bis Mitte September sind es zwar noch einige Monate, ereignisarm ist die Zeit in der besten Football-Liga der Welt deshalb aber noch lange nicht. Im Gegenteil. Nach Franchise-Tag-Phase und Scouting Combine hat am 9. März die Free Agency begonnen. Nachdem zwei Tage lang nur verhandelt werden durfte, können seit dem 11. März auch Verträge geschlossen und Trades abgewickelt werden. Damit hat auch das neue Ligajahr in der NFL offiziell begonnen. Wie aber geht es nun bis zum Saisonstart weiter? Welche wichtigen Ereignisse warten auf Verantwortliche, Spieler und Fans? ran zeigt den Offseason-Fahrplan der NFL.

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League Meeting Vom 29. März bis 1. April steigt in Phoenix/Arizona das jährliche League Meeting. Mit dabei sind Teambesitzer, das Personal aus dem Front Office und die Trainer. Besprochen und beschlossen werden dabei nicht nur organisatorische Dinge, auch das Regelkomitee kommt zusammen und berät über mögliche Regeländerungen. Ob es zu solchen kommt, entscheiden die Owner per Abstimmung.

Offseason Workouts Im April beginnen die Offseason Workouts, aber nicht alle auf einmal. Ab 6. April dürfen die Teams, die einen neuen Cheftrainer eingestellt haben, mit ihren Programmen beginnen. Jene Franchises, die mit ihrem bisherigen Head Coach die neue Saison bestreiten, können erst am 20. April mit den Trainingseinheiten beginnen.

Restricted Free Agents Jene Spieler, die bereits länger als drei Jahre in der NFL dabei sind und deren Verträge auslaufen, was zumeist frühere Undrafted Free Agents sind, können bis zum 17. April ein sogenanntes Offer Sheet von einem anderen Team unterzeichnen. Fünf Tage später wiederum ist dann der letzte Tag, an dem eine Franchise, welche einen solchen Spieler bislang im Kader hatte, von ihrem "Vorkaufsrecht" Gebrauch machen und mit dem Offer Sheet gleichziehen kann. Wichtig: Erst am 1. Juni ist der letzte Tag, an welchem die Teams dem Spieler einen Tender anbieten können. Dies ist ein Standard-Einjahresvertrag, der den Sportler davon abhält, auf den offenen Markt zu kommen.

NFL Draft 2026 Das wohl mit der größten Spannung erwartete Event ist die Talenteziehung Ende April. Vom 23. bis 25. April steigt in Pittsburgh/Pennsylvania mit dem Draft der Höhepunkt der Offseason. Über drei Tage werden in sieben Runden hunderte College-Spieler von den 32 NFL-Teams ausgewählt. Los geht es am 23. April um 2 Uhr deutscher Zeit mit der ersten Runde. Den Nummer-1-Pick haben in diesem Jahr die Las Vegas Raiders.

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NFL-Stadien: Das kostet ein Besuch bei den 32 Teams Metlife Stadium Vier Tickets: 493,24 Dollar

Zwei Bier: 14,85 Dollar

Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar

Vier Hotdogs: 21,86 Dollar

Parken: 14,30 Dollar

Gesamtkosten: 555.94 Dollar IMAGO/Depositphotos

Cleveland Browns: Huntington Bank Field Vier Tickets: 645,64 Dollar

Zwei Bier: 16,45 Dollar

Zwei Softgetränke:12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 37,63 Dollar

Gesamtkosten: 738,71 Dollar Imago

Tennessee Titans: Nissan Stadium Vier Tickets: 7772,28 Dollar

Zwei Bier: 12,73 Dollar

Zwei Softgetränke: 14,88 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 18,60 Dollar

Gesamtkosten: 844,72 Dollar Imago

Los Angeles Chargers: SoFi Stadium Vier Tickets: 800,92 Dollar

Zwei Bier: 23,34 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 34,98 Dollar

Parken: 59,02 Dollar

Gesamtkosten: 931,02 Dollar Imago

New Orleans Saints: Caesars Superdome Vier Tickets: 842,88 Dollar

Zwei Bier: 24,38 Dollar

Zwei Softgetränke: 14,86 Dollar

Vier Hotdogs: 31,87 Dollar

Parken: 45,12 Dollar

Gesamtkosten: 959,11 Dollar 2019 Getty Images

Jacksonville Jaguars: EverBank Stadium (1995) Vier Tickets: 925, 96 Dollar

Zwei Bier: 19,10 Dollar

Zwei Softgetränke: 9,04 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 27,95 Dollar

Gesamtkosten: 1.008,28 Dollar Imago

Atlanta Falcons: Mercedes-Benz Stadium Vier Tickets: 994,32 Dollar

Zwei Bier: 23,34 Dollar

Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar

Vier Hotdogs: 28,42 Dollar

Parken: 20,94 Dollar

Gesamtkosten: 1.063,30 Dollar Imago

Arizona Cardinals: State Farm Stadium Vier Tickets: 995,52 Dollar

Zwei Bier: 10,61 Dollar

Zwei Softgetränke: 8,50 Dollar

Vier Hotdogs: 17,49 Dollar

Parken: 31, 18 Dollar

Gesamtkosten: 1.078,71 Dollar Getty Images

Indianapolis Colts: Lucas Oil Stadium Vier Tickets: 1.017, 04 Dollar

Zwei Bier: 23,34 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 34,98 Dollar

Parken: 62,78 Dollar

Gesamtkosten: 1.107,00 Dollar Imago

Miami Dolphins: Hard Rock Stadium Vier Tickets: 1.018,72 Dollar

Zwei Bier: 22,28 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 29,51 Dollar

Parken: 23,73 Dollar

Gesamtkosten: 1.128,Dollar 2017 Getty Images

New York Giants: MetLife Stadium Vier Tickets: 1.056,64 Dollar

Zwei Bier: 10, 61 Dollar

Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar

Vier Hotdogs: 28,42 Dollar

Parken: 21,44 Dollar

Gesamtkosten: 1.141,89 Dollar 2019 Getty Images

Carolina Panthers: Bank of America Stadium Vier Tickets: 1.097,80 Dollar

Zwei Bier: 10,61 Dollar

Zwei Softgetränke: 4,25 Dollar

Vier Hotdogs: 8,74 Dollar

Parken: 20,49 Dollar

Gesamtkosten: 1.150,90 Dollar Imago

Los Angeles Rams: SoFi Stadium Vier Tickets: 1.097,80 Dollar

Zwei Bier: 12,73 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 24,05 Dollar

Parken: 33,64 Dollar

Gesamtkosten: 1,185,78 Dollar Imago

Tampa Bay Buccaneers: Raymond James Stadium Vier Tickets: 1.128,64 Dollar

Zwei Bier: 25,46 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar

Vier Hotdogs: 28,42 Dollar

Parken: 10,43 Dollar

Gesamtkosten: 1.230,59 Dollar Imago

Baltimore Ravens: M&T Bank Stadium Vier Tickets: 1.142,36 Dollar

Zwei Bier: 10,61 Dollar

Zwei Softgetränke: 6,38 Dollar

Vier Hotdogs: 30,60 Dollar

Parken: 40,64 Dollar

Gesamtkosten:1.230,59 Dollar Icon Sportswire

San Francisco 49ers: Levi's Stadium Vier Tickets: 1,178,36 Dollar

Zwei Bier: 22,26 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,73 Dollar

Vier Hotdogs: 26,19 Dollar

Parken: 23,38 Dollar

Gesamtkosten: 1.262,92 Dollar Imago

Washington Commanders: Northwest Stadium Vier Tickets: 1.243,76 Dollar

Zwei Bier: 15,92 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,22 Dollar

Vier Hotdogs: 29,51 Dollar

Parken: 26,04 Dollar

Gesamtkosten: 1.327,45 Dollar IMAGO/Icon Sportswire

New England Patriots: Gillette Stadium Vier Tickets: 1.320,52 Dollar

Zwei Bier: 16,19 Dollar

Zwei Softgetränke: 9,01 Dollar

Vier Hotdogs: 16,22 Dollar

Parken: 25,26 Dollar

Gesamtkosten: 1.387,20 Dollar IMAGO/Newscom World

Cincinnati Bengals: Paycor Stadium Vier Tickets: 1.293,64 Dollar

Zwei Bier: 23,34 Dollar

Zwei Softgetränke: 14,88 Dollar

Vier Hotdogs: 34,98 Dollar

Parken: 28,70 Dollar

Gesamtkosten: 1,395,94 Dollar IMAGO/Icon Sportswire

NRG Stadium: Houston Texans Vier Tickets: 1.274,12 Dollar

Zwei Bier: 22,28 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar

Vier Hotdogs: 29,51 Dollar

Parken: 56,80 Dollar

Gesamtkosten: 1.396,53 Dollar Eibner

Lumen Field: Seattle Seahawks Vier Tickets: 1.294,56 Dollar

Zwei Bier: 14,85 Dollar

Zwei Softgetränke: 17,01 Dollar

Vier Hotdogs: 34,98 Dollar

Parken: 44,51 Dollar

Gesamtkosten: 1.405,91 Dollar IMAGO/Icon Sportswire

Dallas Cowboys: AT&T Stadium Vier Tickets: 1.319,32 Dollar

Zwei Bier: 23,32 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,80 Dollar

Vier Hotdogs: 34,93 Dollar

Parken: 29,94 Dollar

Gesamtkosten: 1.405,91 Dollar Imago

Minnesota Vikings: US Bank Stadium Vier Tickets: 1.426,28 Dollar

Zwei Bier: 10,61 Dollar

Zwei Softgetränke: 6,38 Dollar

Vier Hotdogs: 30,60 Dollar

Parken: 40,96 Dollar

Gesamtkosten: 1.514,83 Dollar IMAGO/Newscom World

Pittsburgh Steelers: Acrisure Stadium Vier Tickets: 1.497,88 Dollar

Zwei Bier: 14,85 Dollar

Zwei Softgetränke: 9,57 Dollar

Vier Hotdogs: 28,42 Dollar

Parken: 50,88 Dollar

Gesamtkosten: 1.601,60 Dollar Icon Sportswire

Denver Broncos: Empower Field at Mile High Vier Tickets: 1.550,00 Dollar

Zwei Bier: 19,10 Dollar

Zwei Softgetränke: 10,63 Dollar

Vier Hotdogs: 21,86 Dollar

Parken: 41,65 Dollar

Gesamtkosten: 1.643,24 Dollar Imago

Green Bay Packers: Lambeau Field Vier Tickets: 1.557,36 Dollar

Zwei Bier: 20,27 Dollar

Zwei Softgetränke: 15,29 Dollar

Vier Hotdogs: 29,69 Dollar

Parken: 36,68 Dollar

Gesamtkosten: 1.659,29 Dollar Imago

Kansas City Chiefs: GEHA Field at Arrowhead Stadium Vier Tickets: 1.637,72 Dollar

Zwei Bier: 22,28 Dollar

Zwei Softgetränke: 10,63 Dollar

Vier Hotdogs: 19,67 Dollar

Parken: 0,00 Dollar

Gesamtkosten: 1.690,30 Dollar Imago

Buffalo Bills: Highmark Stadium Vier Tickets: 1.635,52 Dollar

Zwei Bier: 18,04 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 31,28 Dollar

Gesamtkosten: 1.723,83 Dollar 2014 Getty Images

Chicago Bears: Soldier Field Vier Tickets: 1.832,68 Dollar

Zwei Bier: 21,22 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 39,42 Dollar

Gesamtkosten: 1.933,37 Dollar IMAGO/Icon Sportswire

Las Vegas Raiders: Allegiant Stadium Vier Tickets: 1.855,16 Dollar

Zwei Bier: 21,22 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 39,42 Dollar

Gesamtkosten: 1.933,37 Dollar Getty

Detroit Lions: Ford Field Vier Tickets: 1.940,32 Dollar

Zwei Bier: 25,46 Dollar

Zwei Softgetränke: 9,57 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 51,95 Dollar

Gesamtkosten: 2.053,53Dollar IMAGO/Icon Sportswire

Philadelphia Eagles: Lincoln Financial Field Vier Tickets: 2.058,44 Dollar

Zwei Bier: 23,32 Dollar

Zwei Softgetränke: 6,36 Dollar

Vier Hotdogs: 13,07 Dollar

Parken: 32,25 Dollar

Gesamtkosten: 2,133,44 Dollar 2017 Getty Images 1 / 32



Fifth-Year-Options Die Erstrundenpicks des Draft 2023 haben in diesem Jahr in ihren Verträgen eine automatische Team-Option für ein fünftes Vertragsjahr. Am 1. Mai müssen die Franchises entscheiden, ob sie die entsprechende Option bei den Spielern ziehen. Geltend gemacht werden könnten diese in diesem Jahr unter anderem bei Bryce Young von den Carolina Panthers, Jalen Carter von den Philadelphia Eagles und Christian Gonzalez von den New England Patriots.

Spring League Meeting Wenig später steht dann in Orlando/Florida das Spring League Meeting an. Am 19. und 20. Mai werden wieder organisatorische Themen besprochen, dazu kommt ein Förderprogramm für Coaches. Möglich sind hier auch Entscheidungen über Regeländerungen oder Änderungen des Spielbetriebs.

Franchise-Tag-Deadline Am 15. Juli um 22 Uhr deutscher Zeit endet der Zeitraum, in welchem Teams mit den Spielern, die einen Franchise Tag erhalten haben, über langfristige Verträge verhandeln können. Wer bis dahin keinen mehrjährigen Kontrakt unterzeichnet hat, kann dies vor der darauffolgenden Offseason nicht mehr tun.

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Training Camp Ab Mitte Juli beginnen die Trainingslager der einzelnen Teams. Zunächst starten die Rookies, eine Woche später dann die restlichen Spieler. Von da an beginnt die intensive Vorbereitung auf die neue Saison.