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NFL - Offseason-Fahrplan: So geht es nach der Free Agency weiter

Veröffentlicht:

von ran.de

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NFL: Seahawks-Star feiert legendären Auftritt auf eigener Hochzeit

Videoclip • 01:19 Min

Was steht in der NFL bis zum Saisonstart Mitte September auf dem Programm? ran zeigt den Offseason-Fahrplan.

Am 10. September ist es so weit, dann eröffnen die Seattle Seahawks als aktueller Super-Bowl-Sieger die neue NFL-Saison. Bis Mitte September sind es zwar noch einige Monate, ereignisarm ist die Zeit in der besten Football-Liga der Welt deshalb aber noch lange nicht. Im Gegenteil.

Nach Franchise-Tag-Phase und Scouting Combine hat am 9. März die Free Agency begonnen. Nachdem zwei Tage lang nur verhandelt werden durfte, können seit dem 11. März auch Verträge geschlossen und Trades abgewickelt werden.

Damit hat auch das neue Ligajahr in der NFL offiziell begonnen. Wie aber geht es nun bis zum Saisonstart weiter? Welche wichtigen Ereignisse warten auf Verantwortliche, Spieler und Fans?

ran zeigt den Offseason-Fahrplan der NFL.

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League Meeting

Vom 29. März bis 1. April steigt in Phoenix/Arizona das jährliche League Meeting. Mit dabei sind Teambesitzer, das Personal aus dem Front Office und die Trainer. Besprochen und beschlossen werden dabei nicht nur organisatorische Dinge, auch das Regelkomitee kommt zusammen und berät über mögliche Regeländerungen. Ob es zu solchen kommt, entscheiden die Owner per Abstimmung.

Offseason Workouts

Im April beginnen die Offseason Workouts, aber nicht alle auf einmal. Ab 6. April dürfen die Teams, die einen neuen Cheftrainer eingestellt haben, mit ihren Programmen beginnen. Jene Franchises, die mit ihrem bisherigen Head Coach die neue Saison bestreiten, können erst am 20. April mit den Trainingseinheiten beginnen.

Restricted Free Agents

Jene Spieler, die bereits länger als drei Jahre in der NFL dabei sind und deren Verträge auslaufen, was zumeist frühere Undrafted Free Agents sind, können bis zum 17. April ein sogenanntes Offer Sheet von einem anderen Team unterzeichnen. Fünf Tage später wiederum ist dann der letzte Tag, an dem eine Franchise, welche einen solchen Spieler bislang im Kader hatte, von ihrem "Vorkaufsrecht" Gebrauch machen und mit dem Offer Sheet gleichziehen kann.

Wichtig: Erst am 1. Juni ist der letzte Tag, an welchem die Teams dem Spieler einen Tender anbieten können. Dies ist ein Standard-Einjahresvertrag, der den Sportler davon abhält, auf den offenen Markt zu kommen.

NFL Draft 2026

Das wohl mit der größten Spannung erwartete Event ist die Talenteziehung Ende April. Vom 23. bis 25. April steigt in Pittsburgh/Pennsylvania mit dem Draft der Höhepunkt der Offseason. Über drei Tage werden in sieben Runden hunderte College-Spieler von den 32 NFL-Teams ausgewählt. Los geht es am 23. April um 2 Uhr deutscher Zeit mit der ersten Runde. Den Nummer-1-Pick haben in diesem Jahr die Las Vegas Raiders.

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NFL-Stadien: Das kostet ein Besuch bei den 32 Teams

  • Metlife Stadium

    Vier Tickets: 493,24 Dollar
    Zwei Bier: 14,85 Dollar
    Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar
    Vier Hotdogs: 21,86 Dollar
    Parken: 14,30 Dollar
    Gesamtkosten: 555.94 Dollar

    IMAGO/Depositphotos

  • Cleveland Browns: Huntington Bank Field

    Vier Tickets: 645,64 Dollar
    Zwei Bier: 16,45 Dollar
    Zwei Softgetränke:12,76 Dollar
    Vier Hotdogs: 26,23 Dollar
    Parken: 37,63  Dollar
    Gesamtkosten: 738,71 Dollar

    Imago

  • Tennessee Titans: Nissan Stadium

    Vier Tickets: 7772,28 Dollar
    Zwei Bier: 12,73 Dollar
    Zwei Softgetränke: 14,88 Dollar
    Vier Hotdogs: 26,23 Dollar
    Parken: 18,60 Dollar
    Gesamtkosten: 844,72 Dollar

    Imago

  • Los Angeles Chargers: SoFi Stadium

    Vier Tickets: 800,92 Dollar
    Zwei Bier: 23,34 Dollar
    Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar
    Vier Hotdogs: 34,98 Dollar
    Parken: 59,02 Dollar
    Gesamtkosten: 931,02 Dollar

    Imago

  • New Orleans Saints: Caesars Superdome

    Vier Tickets: 842,88 Dollar
    Zwei Bier: 24,38 Dollar
    Zwei Softgetränke: 14,86 Dollar
    Vier Hotdogs: 31,87 Dollar
    Parken: 45,12 Dollar
    Gesamtkosten: 959,11 Dollar

    2019 Getty Images

  • Jacksonville Jaguars: EverBank Stadium (1995)

    Vier Tickets: 925, 96 Dollar
    Zwei Bier: 19,10 Dollar
    Zwei Softgetränke: 9,04 Dollar
    Vier Hotdogs: 26,23 Dollar
    Parken: 27,95 Dollar
    Gesamtkosten: 1.008,28 Dollar

    Imago

  • Atlanta Falcons: Mercedes-Benz Stadium

    Vier Tickets: 994,32 Dollar
    Zwei Bier: 23,34 Dollar
    Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar
    Vier Hotdogs: 28,42 Dollar
    Parken: 20,94 Dollar
    Gesamtkosten: 1.063,30 Dollar

    Imago

  • Arizona Cardinals: State Farm Stadium

    Vier Tickets: 995,52 Dollar
    Zwei Bier: 10,61 Dollar
    Zwei Softgetränke: 8,50 Dollar
    Vier Hotdogs: 17,49 Dollar
    Parken: 31, 18 Dollar
    Gesamtkosten: 1.078,71 Dollar

    Getty Images

  • Indianapolis Colts: Lucas Oil Stadium

    Vier Tickets: 1.017, 04 Dollar
    Zwei Bier: 23,34 Dollar
    Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar
    Vier Hotdogs: 34,98 Dollar
    Parken: 62,78 Dollar
    Gesamtkosten: 1.107,00 Dollar

    Imago

  • Miami Dolphins: Hard Rock Stadium

    Vier Tickets: 1.018,72 Dollar
    Zwei Bier: 22,28 Dollar
    Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar
    Vier Hotdogs: 29,51 Dollar
    Parken: 23,73 Dollar
    Gesamtkosten: 1.128,Dollar

    2017 Getty Images

  • New York Giants: MetLife Stadium

    Vier Tickets: 1.056,64 Dollar
    Zwei Bier: 10, 61 Dollar
    Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar
    Vier Hotdogs: 28,42 Dollar
    Parken: 21,44 Dollar
    Gesamtkosten: 1.141,89 Dollar

    2019 Getty Images

  • Carolina Panthers: Bank of America Stadium

    Vier Tickets: 1.097,80 Dollar
    Zwei Bier: 10,61 Dollar
    Zwei Softgetränke: 4,25 Dollar
    Vier Hotdogs: 8,74 Dollar
    Parken: 20,49 Dollar
    Gesamtkosten: 1.150,90 Dollar

    Imago

  • Los Angeles Rams: SoFi Stadium

    Vier Tickets: 1.097,80 Dollar
    Zwei Bier: 12,73  Dollar
    Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar
    Vier Hotdogs: 24,05 Dollar
    Parken: 33,64 Dollar
    Gesamtkosten: 1,185,78 Dollar

    Imago

  • Tampa Bay Buccaneers: Raymond James Stadium

    Vier Tickets: 1.128,64 Dollar
    Zwei Bier: 25,46  Dollar
    Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar
    Vier Hotdogs: 28,42 Dollar
    Parken: 10,43 Dollar
    Gesamtkosten: 1.230,59 Dollar

    Imago

  • Baltimore Ravens: M&T Bank Stadium

    Vier Tickets: 1.142,36 Dollar
    Zwei Bier: 10,61 Dollar
    Zwei Softgetränke: 6,38 Dollar
    Vier Hotdogs: 30,60 Dollar
    Parken: 40,64 Dollar
    Gesamtkosten:1.230,59  Dollar

    Icon Sportswire

  • San Francisco 49ers: Levi's Stadium

    Vier Tickets: 1,178,36 Dollar
    Zwei Bier: 22,26 Dollar
    Zwei Softgetränke: 12,73 Dollar
    Vier Hotdogs: 26,19 Dollar
    Parken: 23,38 Dollar
    Gesamtkosten: 1.262,92 Dollar

    Imago

  • Washington Commanders: Northwest Stadium

    Vier Tickets: 1.243,76 Dollar
    Zwei Bier: 15,92 Dollar
    Zwei Softgetränke: 12,22 Dollar
    Vier Hotdogs: 29,51 Dollar
    Parken: 26,04 Dollar
    Gesamtkosten: 1.327,45 Dollar

    IMAGO/Icon Sportswire

  • New England Patriots: Gillette Stadium

    Vier Tickets: 1.320,52 Dollar
    Zwei Bier: 16,19 Dollar
    Zwei Softgetränke: 9,01 Dollar
    Vier Hotdogs: 16,22 Dollar
    Parken: 25,26 Dollar
    Gesamtkosten: 1.387,20 Dollar

    IMAGO/Newscom World

  • Cincinnati Bengals: Paycor Stadium

    Vier Tickets: 1.293,64 Dollar
    Zwei Bier:  23,34 Dollar
    Zwei Softgetränke: 14,88 Dollar
    Vier Hotdogs: 34,98 Dollar
    Parken: 28,70 Dollar
    Gesamtkosten: 1,395,94 Dollar

    IMAGO/Icon Sportswire

  • NRG Stadium: Houston Texans

    Vier Tickets: 1.274,12 Dollar
    Zwei Bier: 22,28 Dollar
    Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar
    Vier Hotdogs: 29,51 Dollar
    Parken: 56,80 Dollar
    Gesamtkosten: 1.396,53 Dollar

    Eibner

  • Lumen Field: Seattle Seahawks

    Vier Tickets: 1.294,56 Dollar
    Zwei Bier: 14,85 Dollar
    Zwei Softgetränke: 17,01 Dollar
    Vier Hotdogs: 34,98 Dollar
    Parken: 44,51 Dollar
    Gesamtkosten: 1.405,91 Dollar

    IMAGO/Icon Sportswire

  • Dallas Cowboys: AT&T Stadium

    Vier Tickets: 1.319,32 Dollar
    Zwei Bier: 23,32 Dollar
    Zwei Softgetränke: 13,80 Dollar
    Vier Hotdogs: 34,93 Dollar
    Parken: 29,94 Dollar
    Gesamtkosten: 1.405,91 Dollar

    Imago

  • Minnesota Vikings: US Bank Stadium

    Vier Tickets: 1.426,28 Dollar
    Zwei Bier: 10,61 Dollar
    Zwei Softgetränke: 6,38 Dollar
    Vier Hotdogs: 30,60 Dollar
    Parken: 40,96 Dollar
    Gesamtkosten: 1.514,83 Dollar

    IMAGO/Newscom World

  • Pittsburgh Steelers: Acrisure Stadium

    Vier Tickets:  1.497,88 Dollar
    Zwei Bier: 14,85 Dollar
    Zwei Softgetränke: 9,57 Dollar
    Vier Hotdogs: 28,42 Dollar
    Parken: 50,88 Dollar
    Gesamtkosten: 1.601,60 Dollar

    Icon Sportswire

  • Denver Broncos: Empower Field at Mile High

    Vier Tickets: 1.550,00 Dollar
    Zwei Bier: 19,10 Dollar
    Zwei Softgetränke: 10,63 Dollar
    Vier Hotdogs: 21,86 Dollar
    Parken: 41,65 Dollar
    Gesamtkosten: 1.643,24 Dollar

    Imago

  • Green Bay Packers: Lambeau Field

    Vier Tickets: 1.557,36 Dollar
    Zwei Bier: 20,27 Dollar
    Zwei Softgetränke: 15,29 Dollar
    Vier Hotdogs: 29,69 Dollar
    Parken: 36,68 Dollar
    Gesamtkosten: 1.659,29 Dollar

    Imago

  • Kansas City Chiefs: GEHA Field at Arrowhead Stadium

    Vier Tickets: 1.637,72 Dollar
    Zwei Bier: 22,28 Dollar
    Zwei Softgetränke: 10,63 Dollar
    Vier Hotdogs: 19,67 Dollar
    Parken: 0,00 Dollar
    Gesamtkosten: 1.690,30 Dollar

    Imago

  • Buffalo Bills: Highmark Stadium

    Vier Tickets: 1.635,52 Dollar
    Zwei Bier: 18,04 Dollar
    Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar
    Vier Hotdogs: 26,23 Dollar
    Parken: 31,28 Dollar
    Gesamtkosten: 1.723,83 Dollar

    2014 Getty Images

  • Chicago Bears: Soldier Field

    Vier Tickets: 1.832,68 Dollar
    Zwei Bier: 21,22 Dollar
    Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar
    Vier Hotdogs: 26,23 Dollar
    Parken: 39,42 Dollar
    Gesamtkosten: 1.933,37 Dollar

    IMAGO/Icon Sportswire

  • Las Vegas Raiders: Allegiant Stadium

    Vier Tickets: 1.855,16 Dollar
    Zwei Bier: 21,22 Dollar
    Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar
    Vier Hotdogs: 26,23 Dollar
    Parken: 39,42 Dollar
    Gesamtkosten: 1.933,37 Dollar

    Getty

  • Detroit Lions: Ford Field

    Vier Tickets: 1.940,32 Dollar
    Zwei Bier: 25,46 Dollar
    Zwei Softgetränke: 9,57 Dollar
    Vier Hotdogs: 26,23 Dollar
    Parken: 51,95 Dollar
    Gesamtkosten: 2.053,53Dollar

    IMAGO/Icon Sportswire

  • Philadelphia Eagles: Lincoln Financial Field

    Vier Tickets: 2.058,44 Dollar
    Zwei Bier: 23,32 Dollar
    Zwei Softgetränke: 6,36 Dollar
    Vier Hotdogs: 13,07 Dollar
    Parken: 32,25 Dollar
    Gesamtkosten: 2,133,44 Dollar

    2017 Getty Images

Fifth-Year-Options

Die Erstrundenpicks des Draft 2023 haben in diesem Jahr in ihren Verträgen eine automatische Team-Option für ein fünftes Vertragsjahr. Am 1. Mai müssen die Franchises entscheiden, ob sie die entsprechende Option bei den Spielern ziehen. Geltend gemacht werden könnten diese in diesem Jahr unter anderem bei Bryce Young von den Carolina Panthers, Jalen Carter von den Philadelphia Eagles und Christian Gonzalez von den New England Patriots.

Spring League Meeting

Wenig später steht dann in Orlando/Florida das Spring League Meeting an. Am 19. und 20. Mai werden wieder organisatorische Themen besprochen, dazu kommt ein Förderprogramm für Coaches. Möglich sind hier auch Entscheidungen über Regeländerungen oder Änderungen des Spielbetriebs.

Franchise-Tag-Deadline

Am 15. Juli um 22 Uhr deutscher Zeit endet der Zeitraum, in welchem Teams mit den Spielern, die einen Franchise Tag erhalten haben, über langfristige Verträge verhandeln können. Wer bis dahin keinen mehrjährigen Kontrakt unterzeichnet hat, kann dies vor der darauffolgenden Offseason nicht mehr tun.

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Training Camp

Ab Mitte Juli beginnen die Trainingslager der einzelnen Teams. Zunächst starten die Rookies, eine Woche später dann die restlichen Spieler. Von da an beginnt die intensive Vorbereitung auf die neue Saison.

Preseason

Eröffnet wird die Preseason traditionell mit dem Hall of Fame Game im Tom Benson Hall of Fame Stadium in Canton/Ohio. Dieses steigt am 6. August, eine Woche später startet der offizielle Spielbetrieb der Preseason 2026.

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