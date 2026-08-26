Die NFL-Teambesitzer haben dem Verkauf der Seattle Seahawks an die Khosla-Familie einstimmig zugestimmt. Das bestätigte Commissioner Roger Goodell am Mittwoch. Angeführt wird die neue Eigentümergruppe von Tech-Investor Vinod Khosla.

Der Verkauf erfolgt durch das Paul G. Allen Estate, das die Seahawks seit dem Tod von Microsoft-Mitgründer Paul Allen im Jahr 2018 verwaltet hatte. Seine Schwester Jody Allen war seither als Eigentümerin des Teams eingesetzt.

Die Khosla-Familie hatte sich laut "ESPN" am 11. Juli mit dem Nachlass auf einen Kaufpreis von 9,612 Milliarden US-Dollar geeinigt. Damit ist es der bislang teuerste Verkauf eines NFL-Teams.

Zuvor war der Verkauf der Washington Commanders der NFL-Rekord: 2023 hatte eine Investorengruppe um Josh Harris, der auch Magic Johnson angehört, die Franchise für 6,05 Milliarden US-Dollar von Dan Snyder und dessen Familie übernommen.

Die Seahawks waren seit 1997 im Besitz der Allen-Familie. Paul Allen hatte die Franchise damals für 194 Millionen US-Dollar von Ken Behring gekauft und spielte eine entscheidende Rolle dabei, das Team in Seattle zu halten.