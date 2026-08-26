American Football
NFL genehmigt Verkauf der Seattle Seahawks zu Rekordpreis
Veröffentlicht:von ran.de
NFL
NFL: Browns-Fan mit wilder Reaktion auf QB-Entscheidung
Videoclip • 01:04 Min
Die NFL-Teambesitzer haben dem Verkauf der Seattle Seahawks an die Khosla-Familie einstimmig zugestimmt. Das bestätigte Commissioner Roger Goodell am Mittwoch. Angeführt wird die neue Eigentümergruppe von Tech-Investor Vinod Khosla.
Der Verkauf erfolgt durch das Paul G. Allen Estate, das die Seahawks seit dem Tod von Microsoft-Mitgründer Paul Allen im Jahr 2018 verwaltet hatte. Seine Schwester Jody Allen war seither als Eigentümerin des Teams eingesetzt.
Die Khosla-Familie hatte sich laut "ESPN" am 11. Juli mit dem Nachlass auf einen Kaufpreis von 9,612 Milliarden US-Dollar geeinigt. Damit ist es der bislang teuerste Verkauf eines NFL-Teams.
Zuvor war der Verkauf der Washington Commanders der NFL-Rekord: 2023 hatte eine Investorengruppe um Josh Harris, der auch Magic Johnson angehört, die Franchise für 6,05 Milliarden US-Dollar von Dan Snyder und dessen Familie übernommen.
Die Seahawks waren seit 1997 im Besitz der Allen-Familie. Paul Allen hatte die Franchise damals für 194 Millionen US-Dollar von Ken Behring gekauft und spielte eine entscheidende Rolle dabei, das Team in Seattle zu halten.
Dir gefallen ran-News?
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 09:30 Uhr • American Football
NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans
150 MinBald verfügbar
Heute, 09:30 Uhr • American Football
NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans
150 Min
- Bald verfügbar
Heute, 14:45 Uhr • Radsport
Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream
180 MinBald verfügbar
Heute, 14:45 Uhr • Radsport
Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream
180 Min
Seattle auch nach Eigentümerwechsel Heimat der Seahawks
Auch nach dem Eigentümerwechsel sollen die Seahawks in Seattle bleiben. Die Franchise besitzt einen Mietvertrag für das Lumen Field bis 2032 sowie drei Optionen auf jeweils weitere zehn Jahre.
Der Verkauf kommt nach einer sportlich erfolgreichen Saison: Seattle gewann im Februar mit 29:13 gegen die New England Patriots und sicherte sich damit den zweiten Super-Bowl-Titel der Franchise-Geschichte.
Mehr NFL-News
NFL
Injury Update: Kreuzbandriss! Saisonaus für Giants-Receiver
NFL
Kommentar: Die Cleveland Browns machen alles falsch
NFL
Kommentar: Browns müssen sich von Deshaun Watson trennen!
NFL
Rückkehr ans College: NFL-Spieler sorgen für Zoff
NFL
Washington Redskins sind plötzlich wieder zurück
NFL
NFL: Milton sticht Howell aus, Skandal-QB wird trotz Starter