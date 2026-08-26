NFL NFL: Neue Trikots! Amon-Ra St. Brown und Co. im Rivalry-Look Videoclip • 01:16 Min Link kopieren Teilen

Mit der Preseason geht die Vorbereitung auf die neue NFL-Saison in die heiße Phase. Wie ist der Stand in Sachen Verletzungen? Das aktuelle Injury Update.

Verletzungen gehören in der NFL zur Tagesordnung. Immer wieder ziehen sich die Stars Blessuren zu, leider manchmal auch schwerwiegender Natur. Wie ist der aktuelle Stand während der Preseason? Welche Spieler sind verletzt? Wann kehren sie zurück? ran fasst die wichtigsten Neuigkeiten im Injury Update zusammen.

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Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE RAW live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE RAW live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 14:45 • Radsport Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 14:45 • Radsport Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 18:00 • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 18:00 • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 21:00 • American Football NFL im RELIVE: New York Jets vs. Pittsburgh Steelers Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 21:00 • American Football NFL im RELIVE: New York Jets vs. Pittsburgh Steelers Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 22:00 • WWE WWE NXT live im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 22:00 • WWE WWE NXT live im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 28.08. 01:00 • American Football NFL im RELIVE: Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 28.08. 01:00 • American Football NFL im RELIVE: Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 28.08. 04:00 • American Football NFL im RELIVE: Los Angeles Rams vs. Los Angeles Chargers Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 28.08. 04:00 • American Football NFL im RELIVE: Los Angeles Rams vs. Los Angeles Chargers Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

+++ 26. August, 17:30 Uhr: Kreuzbandriss! Saisonaus für Giants-Receiver +++ Bittere Nachricht für die New York Giants. Wide Receiver Calvin Austin hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für die Saison 2026 aus. Der Wideout musste am Dienstag während einer Trainingseinheit vom Platz gefahren werden, nachdem er sich zuvor ohne Kontakt zu einem Mitspieler verletzt hatte. Austin hatte erst in der Offseason einen Einjahresvertrag im Big Apple unterschrieben.

+++ 26. August, 16:15 Uhr: Verletzungs-Schreck bei Bucs-Rookie +++ Rueben Bain Jr., seines Zeichens Rookie-Pass-Rusher der Tampa Bay Buccaneers, hat sich eine Verstauchung der Schulter zugezogen. Laut "ESPN" sei es aber "nichts Ernstes", ein Einsatz in Woche eins ist demnach realistisch. Bain, der im Draft an Position 15 ausgewählt wurde, hatte sich am Dienstag im gemeinsamen Training mit den Jacksonville Jaguars verletzt.

+++ 26. August, 06:14 Uhr: Chase-Schock im Bengals-Training +++ Im Training der Cincinnazi Bengals am Dienstag ging kurzzeitig die Angst um. Nach einem Catch-Versuch verletzte sich Wide Receiver Ja'Marr Chase am Knie und konnte erst nach einigen Momenten aufstehen. Fans und Mitspieler waren sichtlich in Sorge. Chase konnte das Feld zwar aus eigener Kraft verlassen, an eine Fortsetzung der Trainingseinheit war für ihn aber nicht zu denken. Später gab es jedoch Entwarnung. Es handle sich um eine leichte Überstreckung des Knies, sagte der Wideout selbst. Für den Saisonauftakt besteht aktuell keine Gefahr.

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+++ 24. August, 07:30 Uhr: Knöchelbruch! Bitterer Ausfall für die Seahawks +++ Das zweite Preseason-Spiel der Seattle Seahawks gegen die Tennessee Titans brachte dem Super-Bowl-Sieger nicht nur eine Niederlage, sondern auch zwei schwerwiegende Verletzungen. Safety Bud Clark, der als Zweitrundenpick in der Secondary eine wichtige Rolle hätte einnehmen sollen, verletzte sich gleich zu Beginn der Partie bei einem Lauf von Tony Pollard. Clark blieb zunächst am Boden liegen und wurde nach einer Behandlung durch die Ärzte abtransportiert. Später verkündete Head Coach Mike Macdonald dann die bittere Diagnose: Der Rookie hat sich einen Knöchelbruch zugezogen und ist für viele Monate außer Gefecht gesetzt. Auch Offensive Guard Mason Richman musste das Spiel verletzungsbedingt verlassen. Macdonald erklärte später, die Verletzung sei "langwierig", machte aber keine weiteren Angaben. Mit Wide Receiver Jake Bobo, der sich bereits während des Trainings in der vergangenen Woche schwer am Bein verletzte, beklagt das Team nun drei "herzzerreißende Verletzungen" in nur einer Woche, wie der Cheftrainer bei "ESPN" erklärte.