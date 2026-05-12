Der große Thanksgiving-Kracher in der NFL lautet in diesem Jahr: Dallas Cowboys gegen Philadelphia Eagles.

Die NFL hat bekanntgegeben, dass die Dallas Cowboys in diesem Jahr die Philadelphia Eagles an Thanksgiving empfangen werden.

Das Spiel steigt am 12. November um 22:30 Uhr deutscher Zeit im AT&T Stadium in Dallas. Die Cowboys richten traditionell seit 1966 ein Heimspiel an Thanksgiving aus.

In der vergangenen Spielzeit kam es an dem wichtigen Feiertag zum Duell zwischen den Cowboys und Kansas City Chiefs, das mit 57,2 Millionen Zuschauern einen neuen Rekord für ein Regular-Season-Spiel aufgestellt hat.