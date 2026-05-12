NFL
NFL gibt Thanksgiving-Spiel zwischen Dallas Cowboys und Philadelphia Eagles bekannt
Aktualisiert:von ran.de
NFL
NFL: 500k! Travis Hunter macht quietschpinkes Muttertags-Geschenk
Videoclip • 01:00 Min
Der große Thanksgiving-Kracher in der NFL lautet in diesem Jahr: Dallas Cowboys gegen Philadelphia Eagles.
Die NFL hat bekanntgegeben, dass die Dallas Cowboys in diesem Jahr die Philadelphia Eagles an Thanksgiving empfangen werden.
Das Spiel steigt am 12. November um 22:30 Uhr deutscher Zeit im AT&T Stadium in Dallas. Die Cowboys richten traditionell seit 1966 ein Heimspiel an Thanksgiving aus.
In der vergangenen Spielzeit kam es an dem wichtigen Feiertag zum Duell zwischen den Cowboys und Kansas City Chiefs, das mit 57,2 Millionen Zuschauern einen neuen Rekord für ein Regular-Season-Spiel aufgestellt hat.
Noch mehr NFL-Videos
Dallas Cowboys auch im ersten Sunday Night Game der Saison
Mit den Cowboys und Eagles stehen sich in diesem Jahr zwei Division-Rivalen gegenüber, die die NFC East in den vergangenen fünf Jahren stets unter sich ausgemacht haben (dreimal Eagles, zweimal Cowboys).
Von den zwei Duellen in der Vorsaison konnte sich jedes Team eines sichern, keines der Spiele wurde dabei mit mehr als vier Punkten Differenz entschieden.
Neben Cowboys gegen Eagles wird es an Thanksgiving noch zwei weitere Spiele geben, die im Laufe der Woche bekanntgegeben werden.
Zudem ist Dallas auch Teil des ersten Sunday Night Football Games der neuen Saison, das zwischen den Cowboys und den New York Giants am 13. September im MetLife Stadium steigt.
Noch mehr zur NFL
NFL
Kommentar: Die Ravens sind eine tickende Zeitbombe
NFL
Division-Duell zum Start: Das ist das erste SNF-Spiel in der NFL
NFL
McDaniel verrät seinen Plan mit Herbert
NFL
Arroganzanfall beim Rookie-QB der Browns?
NFL
NFL: Verkündung des neuen Spielplans steht bevor
NFL
12 Millionen Schulden! Sanders meldet Insolvenz an