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NFL: Green Bay Packers statten Christian Watson mit Mega-Vertrag aus

Aktualisiert:

von ran.de

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Videoclip • 01:43 Min

Die Green Bay Packers statten Christian Watson mit einem hoch dotierten Vertrag aus. Damit ist der Wide Receiver langfristig gebunden.

Mega-Vertrag in der besten Football-Liga der Welt. Die Green Bay Packers statten Wide Receiver Christian Watson mit einem Vierjahresvertrag über 110,5 Millionen US-Dollar aus, das berichtet "ESPN". 31 Millionen davon sind der Signing Bonus.

Watson hätte eigentlich in das letzte Jahr seines Vertrags gehen sollen, nachdem er im vergangenen September eine einjährige Vertragsverlängerung unterzeichnet hatte.

Im Jahr zuvor hatte sich der Sportler einen Kreuzbandriss zugezogen, wovon sich Watson zu Beginn der Saison 2025 erst noch erholen musste.

In der zurückliegenden Spielzeit brachte es der Receiver, der 2022 von den Cheeseheads gedraftet wurde, in zehn Spielen auf 35 Receptions für 611 Yards und sechs Touchdowns.

Mit seinen durchschnittlich 61,1 Yards pro Spiel legte er nicht nur einen neuen Karrierebestwert hin, er konnte die Verantwortlichen in Wisconsin auch mit seinem starken Comeback begeistern.

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Packers binden Watson langfristig

Die nur kurze Verlängerung 2025 verschaffte Watson seinerzeit den nötigen Spielraum, um sich ohne Druck auf eine Rückkehr auf das Spielfeld vorzubereiten. Nachdem dies glückte, hatten die Packers nun offensichtlich kein Problem damit, seinen Kontrakt langfristig zu verlängern.

Mit 27,62 Millionen US-Dollar pro Jahr liegt Watson auf Rang 15 der bestbezahlten Receiver in der NFL, die magische 30-Millionen-Marke ist aber ein Stück weit entfernt.

Übrigens: Dies ist bereits der zweite Vertrag, den die Packers in dieser Offseason an einen Receiver vergeben haben. Zuvor wurde mit Slot-Receiver Jayden Reed über drei Jahre und 50,25 Millionen US-Dollar verlängert.

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