NFL NFL-Experten auf großer Mission: Jason Kelce als Toy-Story-Figur Videoclip • 01:43 Min Link kopieren Teilen

Odell Beckham Jr. kehrt nach sieben Jahren zu den New York Giants zurück und spricht offen über unvollendete Aufgaben, Dankbarkeit und seine letzte Chance in der NFL.

Es ist eine Geschichte, die sich wie ein Kreis schließt: Odell Beckham Jr. ist zurück bei den New York Giants. Sieben Jahre nach seinem umstrittenen Abgang kehrt der Wide Receiver als Free Agent an seinen Ausgangsort zurück. "Diese Franchise hat mir alles gegeben. So viele unvergessliche Erinnerungen. Mein Leben war hier. Ich dachte nie, dass ich je woanders spielen würde." Beckham verbrachte seine ersten fünf NFL-Saisons in New York, bevor ihn die Giants im Frühjahr 2019 in einem Blockbuster-Trade zu den Cleveland Browns schickten. Über die Browns, die Los Angeles Rams und zuletzt die Miami Dolphins verlief ein langer Umweg, nun ist der 33-Jährige wieder zu Hause.

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