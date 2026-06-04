NFL
NFL - Odell Beckham Jr. über emotionale Rückkehr zu den New York Giants: "Ich wollte nie weg"
Veröffentlicht:von ran.de
NFL
NFL-Experten auf großer Mission: Jason Kelce als Toy-Story-Figur
Videoclip • 01:43 Min
Odell Beckham Jr. kehrt nach sieben Jahren zu den New York Giants zurück und spricht offen über unvollendete Aufgaben, Dankbarkeit und seine letzte Chance in der NFL.
Es ist eine Geschichte, die sich wie ein Kreis schließt: Odell Beckham Jr. ist zurück bei den New York Giants. Sieben Jahre nach seinem umstrittenen Abgang kehrt der Wide Receiver als Free Agent an seinen Ausgangsort zurück.
"Diese Franchise hat mir alles gegeben. So viele unvergessliche Erinnerungen. Mein Leben war hier. Ich dachte nie, dass ich je woanders spielen würde."
Beckham verbrachte seine ersten fünf NFL-Saisons in New York, bevor ihn die Giants im Frühjahr 2019 in einem Blockbuster-Trade zu den Cleveland Browns schickten. Über die Browns, die Los Angeles Rams und zuletzt die Miami Dolphins verlief ein langer Umweg, nun ist der 33-Jährige wieder zu Hause.
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 17:45 Uhr • Fussball
U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark
135 MinBald verfügbar
Heute, 17:45 Uhr • Fussball
U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark
135 Min
OBJ emotional: "Ich gebe nicht auf"
Beim OTA der Giants äußerte sich Beckham erstmals öffentlich zu seiner Rückkehr. "Die Art und Weise, wie ich gehen musste - das hat mich innerlich nicht ruhen lassen. So bin ich nicht. Ich gebe nie auf, nicht bei mir selbst und bei nichts."
Zuletzt lief Beckham am 8. Dezember 2024 für die Dolphins auf. Die gesamte Saison 2025 ließ er aus. In den vergangenen vier Jahren bestritt er insgesamt nur 23 Partien.
Eine Bilanz, die Fragen über seinen körperlichen Zustand aufwirft. Doch der Receiver gibt sich kämpferisch: "Gott hat mir noch eine Chance gegeben, zu spielen. Ich sage nicht, dass das mein letztes Jahr ist, und ich verspreche auch keine fünf weiteren."
"Ich nehme diese Gelegenheit jetzt, wie sie kommt", sagte er mit einem Lächeln.
Mehr NFL-News
NFL
Schwere Knieverletzung? Sorgen um A.J. Brown
NFL
"Thank you Football": Russell Wilson beendet seine Karriere
NFL
Parsons nennt konkreten Comeback-Plan - mehr als nur Kreuzband-OP
NFL
Warum A.J. Brown und die Patriots perfekt zueinander passen
NFL
Aiyuk offenbar per Haftbefehl gesucht - Vorfall aus dem Jahr 2025
NFL
Auch bei Rams mit Trikotnummer 95 - Garrett spricht über Preis