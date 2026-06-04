NFL - "Thank you Football": Russell Wilson beendet offiziell seine Karriere

Nachdem Russell Wilson einem Job als TV-Experte zusagte, beendete der Quarterback auch offiziell seine Karriere in der NFL.

Es ist offiziell: Russell Wilson hängt die Football-Schuhe an den Nagel. Mit einem emotionalen Video auf seinen Social-Media-Kanälen verabschiedete sich der 37-jährige Quarterback am Mittwoch von der NFL und seiner Fangemeinde mit den Worten: „Thank You, Football. Love, #3."

In dem dreiminütigen Rückblick auf seine Karriere bedankte sich Wilson bei all seinen früheren Coaches - Pete Carroll nannte er persönlich -, seinen Mitspielern, den Fans, der Stadt Seattle, seinem verstorbenen Vater sowie seiner Frau Ciara und seinen Kindern. Die Botschaft war eindeutig: Ein Kapitel ist geschlossen.

„Ich danke dem Football. Ich danke, ich danke, ich danke. Ich bin für immer dankbar", sagte Wilson in seiner Rücktrittsverkündung.

Russell Wilson: Künftig Experte bei NFL-Übertragungen

Wilson bestätigte zugleich seinen Wechsel zu CBS Sports, wo er künftig als Analyst in der Sendung "NFL Today" zu sehen sein wird. Damit lehnte er ein Vertragsangebot der New York Jets ab, die ihn als Backup hinter Geno Smith verpflichten wollten.

Die Karriere des ehemaligen Seahawks-Stars verlief turbulent: Nach zehn erfolgreichen Jahren in Seattle inklusive Super-Bowl-Titel 2014 führte sein Wechsel zu den Denver Broncos 2022 zu einem der größten Enttäuschungen der NFL-Geschichte. Denver war sich die schlechteste Offense der Liga, Wilson wurde schließlich entlassen.

Bei den Pittsburgh Steelers feierte er 2024 ein beachtliches Comeback und wurde zum zehnten Mal in den Pro Bowl gewählt. Seine letzte Station, die New York Giants in der Saison 2025, endete mit dem Verlust des Stammplatzes an Rookie Jaxson Dart.

In 14 Saisons kommt er auf 46.966 Passing Yards, 353 Touchdown-Pässe, einen Super-Bowl-Ring und zehn Pro-Bowl-Nominierungen