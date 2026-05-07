NFL-Legende vor neuem Vertrag
NFL: Hängt Aaron Rodgers ein weiteres Jahr bei den Pittsburgh Steelers an? Bericht über Treffen
Veröffentlicht:von Malte Ahrens
NFL
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Videoclip • 01:03 Min
Aaron Rodgers könnte eine weitere Saison für die Pittsburgh Steelers in der NFL auflaufen. Am Wochenende sollen sich beide Parteien erneut treffen.
Die Pittsburgh Steelers haben in der vergangenen NFL-Saison mit zehn Siegen und sieben Niederlagen die AFC North angeführt und die Playoffs erreicht. Dabei als Starting-Quarterback auf dem Feld: Aaron Rodgers.
Nun könnte der 42-Jährige ein weiteres Jahr in Pittsburgh dranhängen. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, trifft sich die Franchise am Wochenende mit dem Quarterback, um über einen neuen Vertrag zu verhandeln.
Laut dem Bericht war das bisherige Angebot 15 Millionen US-Dollar schwer. Das soll der Super-Bowl-Champion von 2010 abgelehnt haben.
Rodgers vor 22. NFL-Saison?
In der vergangenen Saison stand Rodgers 16 Mal auf dem Feld und warf 24 Touchdowns bei sieben Interceptions. Insgesamt brachte er Pässe für 3.322 Yards an.
Mit einem weiteren Jahr in der NFL würde Rodgers seine 22. Saison als aktiver Spieler bestreiten.