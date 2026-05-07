Aaron Rodgers könnte eine weitere Saison für die Pittsburgh Steelers in der NFL auflaufen. Am Wochenende sollen sich beide Parteien erneut treffen.

Die Pittsburgh Steelers haben in der vergangenen NFL-Saison mit zehn Siegen und sieben Niederlagen die AFC North angeführt und die Playoffs erreicht. Dabei als Starting-Quarterback auf dem Feld: Aaron Rodgers.

Nun könnte der 42-Jährige ein weiteres Jahr in Pittsburgh dranhängen. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, trifft sich die Franchise am Wochenende mit dem Quarterback, um über einen neuen Vertrag zu verhandeln.

Laut dem Bericht war das bisherige Angebot 15 Millionen US-Dollar schwer. Das soll der Super-Bowl-Champion von 2010 abgelehnt haben.