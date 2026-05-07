NFL
NFL: Cornerback, Wide Receiver oder beides? Jaguars-Coach trifft Entscheidung bei Travis Hunter
Aktualisiert:von Luis Woppmann
Lange Zeit stand im Raum, dass Travis Hunter nicht mehr auf beiden Seiten des Balls eingesetzt werden wird. Jetzt äußerte sich der Jaguars-Coach zu den Gerüchten.
Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, dass die Jacksonville Jaguars planen, Travis Hunter vermehrt auf der Position des Cornerbacks und nur noch vereinzelt als Wide Receiver einzusetzen.
"Sie planen ihn als Vollzeit-Corner und Teilzeit-Receiver ein", berichtete NFL-Insider Ian Rapoport noch vor einigen Wochen.
Jetzt meldete sich Jaguars-Coach Liam Coen zu Wort und verriet, dass der 22-Jährige weiterhin als Two Way Player eingesetzt werden soll.
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Travis Hunter wird weiterhin Cornerback und Receiver spielen
Coen sagte in einem Video auf den Social-Media-Kanälen der Franchise: "Der Plan hat sich überhaupt nicht geändert. Er wird auf beiden Seiten des Feldes spielen, genau so, wofür wir ihn gedraftet haben. Wir haben weiterhin dieselbe Vision für ihn, was die Möglichkeit angeht, ihm diese Chancen zu bieten."
Und weiter: "Nun geht es auch von Tag zu Tag darum, wie er in seinem Reha-Prozess vorankommt. Aber der Plan, ihn so oft wie möglich auf beiden Seiten des Balls einzusetzen, der ist absolut unverändert geblieben."
Coen erklärte zudem, dass auch der Abgang von Cornerback Greg Newsome II keinen direkten Einfluss auf Hunters Position habe: "Ich glaube, dass die Leute natürlich sehen, dass Greg Newsome II weg ist und dass dort eine Lücke entstanden ist, in die man ihn (Travis Hunter, Anm. d. Red.) einfach hineinsteckt. Ich fände es aber toll, wenn er auf beiden Seiten des Balls so viel wie nur irgendwie möglich spielen würde."
Auch ohne Hunter: Jaguars mit überraschend starker Saison
Hunter wurde im Draft 2025 an der zweiten Stelle ausgewählt - für das Top Talent aus Colorado tradeten die Jaguars extra vom fünften Platz nach oben. In seiner Rookie-Saison absolvierte er 324 Snaps in der Offense und 162 in der Defense, ehe er sich einen Außenbandriss zuzog und seine Saison damit nach sieben Spielen beendet war.
Jacksonville legte allerdings auch ohne Hunter ein überraschend starkes Jahr hin und beendete die Regular Season mit einer Bilanz von 13:4, nachdem die Zahlen in der Vorsaison noch genau anders herum waren (4:13).
Im ersten Playoff-Spiel scheiterte die Mannschaft rund um Quarterback Trevor Lawrence allerdings knapp an den Buffalo Bills (24:27). Ob es für die Franchise mit Travis Hunter in der kommenden Saison ähnlich gut oder sogar noch besser läuft, wird sich zeigen.
Gerade in der Defense dürfte die Rückkehr des 22-Jährigen wohl sehnlichst erwartet werden: In der abgelaufenen Saison kassierte die Franchise die achtmeisten Punkte gegen sich.
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