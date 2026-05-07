Travis Hunter soll weiter auf zwei Positionen eingesetzt werden Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Lange Zeit stand im Raum, dass Travis Hunter nicht mehr auf beiden Seiten des Balls eingesetzt werden wird. Jetzt äußerte sich der Jaguars-Coach zu den Gerüchten.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, dass die Jacksonville Jaguars planen, Travis Hunter vermehrt auf der Position des Cornerbacks und nur noch vereinzelt als Wide Receiver einzusetzen. "Sie planen ihn als Vollzeit-Corner und Teilzeit-Receiver ein", berichtete NFL-Insider Ian Rapoport noch vor einigen Wochen. Affäre um Mike Vrabel und Dianna Russini: Neue pikante Details aufgetaucht Jetzt meldete sich Jaguars-Coach Liam Coen zu Wort und verriet, dass der 22-Jährige weiterhin als Two Way Player eingesetzt werden soll.

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Travis Hunter wird weiterhin Cornerback und Receiver spielen Coen sagte in einem Video auf den Social-Media-Kanälen der Franchise: "Der Plan hat sich überhaupt nicht geändert. Er wird auf beiden Seiten des Feldes spielen, genau so, wofür wir ihn gedraftet haben. Wir haben weiterhin dieselbe Vision für ihn, was die Möglichkeit angeht, ihm diese Chancen zu bieten." Und weiter: "Nun geht es auch von Tag zu Tag darum, wie er in seinem Reha-Prozess vorankommt. Aber der Plan, ihn so oft wie möglich auf beiden Seiten des Balls einzusetzen, der ist absolut unverändert geblieben." Coen erklärte zudem, dass auch der Abgang von Cornerback Greg Newsome II keinen direkten Einfluss auf Hunters Position habe: "Ich glaube, dass die Leute natürlich sehen, dass Greg Newsome II weg ist und dass dort eine Lücke entstanden ist, in die man ihn (Travis Hunter, Anm. d. Red.) einfach hineinsteckt. Ich fände es aber toll, wenn er auf beiden Seiten des Balls so viel wie nur irgendwie möglich spielen würde."