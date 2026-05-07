NFL – Cincinnati Bengals: Joe Burrow "begeistert" von Offseason-Moves

NFL NFL: Bengals mit Blockbuster-Trade! Burrow und Chase feiern verrückt Videoclip • 01:25 Min Link kopieren Teilen

Das Super-Bowl-Fenster ist bei den Cincinnati Bengals seit Jahren geöffnet, es kam allerdings immer etwas dazwischen. Wird jetzt alles besser? Joe Burrow ist optimistisch.

Joe Burrow hat Bock. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer so. Zum Beispiel, weil er mal wieder verletzt war. Oder wenn klar wurde, dass die personellen Bemühungen der Franchise nicht ausreichten, um die anfällige Defense auf das Niveau der Offense zu bringen. Dann hatte der Quarterback auch kein Problem damit, seinen Unmut in aller Öffentlichkeit kundzutun. Geholfen hat es nicht, denn nach der Niederlage im Super Bowl in der Saison 2021 gelang 2022 noch der Sprung in das Championship Game, ehe es in den folgenden drei Jahren nicht einmal mehr in die Postseason ging.

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Cincinnati Bengals: Die Initiative ergriffen 2026 wollen es die Bengals aber offenbar wissen, denn mit Dexter Lawrence, Jonathan Allen, Boye Mafe und Bryan Cook wurden gleich vier potenzielle neue Starter geholt. "Ich bin wirklich begeistert von den Moves, die wir in dieser Offseason gemacht haben", sagte Burrow bei "Vanity Fair". "Wir müssen besser werden, deshalb war es großartig zu sehen, dass alle in der Organisation die Initiative ergriffen haben."