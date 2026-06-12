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NFL - Head Coach bekommt Vertragsverlängerung: "Macht absolut Sinn"
Aktualisiert:von ran.joyn.de
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Videoclip • 02:00 Min
Head Coach Sean Payton hat seinen Vertrag bei den Denver Broncos nun langfristig bis zum Jahr 2030 verlängert.
Die Denver Broncos haben bekanntgegeben, dass der Vertrag mit Head Coach Sean Payton bis zur Saison 2030 verlängert wurde.
Am Rande der Organized Team Activities (OTAs) äußerte sich Payton nun dazu. "Ich finde das absolut sinnvoll. Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit", erklärte der 62-Jährige.
Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung nahmen Fahrt auf, nachdem General Manager George Paton zuvor ebenfalls seinen Kontrakt bei der NFL-Franchise verlängert hatte.
Paton-Verlängerung ein wichtiges Signal an Payton
Für Payton war der Verbleib von Paton ein wichtiger Grund für die nun erfolgte Vertragsunterzeichnung.
"Dieses Dreieck aus Eigentümern, der Walton-Penner-Gruppe, Greg und George, der mit ihm zusammenarbeitet" seien ausschlaggebend gewesen, "ich bin verwöhnt, weil ich in New Orleans mit den Eigentümern und Mickey (Loomis) wirklich gute Erfahrungen gemacht habe, und in unserer Liga zwei Siege in Folge zu erzielen, ist schwer. Ich bin dankbar, dass sie mich zurückhaben wollen, und wir werden alles daransetzen, weiterhin zu gewinnen".
Payton stieß 2023 zu den Broncos, um die Franchise wieder auf Kurs zu bringen. Denver zog seit dem Gewinn von Super Bowl 50 bis zu Paytons Amtsübernahme nicht mehr in die Playoffs ein.
Nach dem ersten Jahr mit einer Bilanz von 8:9 trennten sich die Broncos von Russell Wilson und holten Quarterback Bo Nix. Im darauffolgenden Jahr erreichte Denver mit einer Bilanz von 14:3 das AFC Championship Game, wo gegen New England Endstation war.
"Sean Payton hat in den letzten drei Saisons eine beeindruckende Wende herbeigeführt und eine Siegermentalität mit hohen Erwartungen etabliert", lobte CEO und Broncos-Eigentümer Greg Penner in einer Stellungnahme.
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