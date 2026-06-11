NFL NFL: Nummer 8 adé? Lamar Jackson sorgt für NFL-Aufsehen! Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Bei den Baltimore Ravens bleibt kaum ein Stein auf dem anderen. Lamar Jackson muss sich an ein komplett neues Offensivsystem gewöhnen – und spricht selbst von einer der größten Herausforderungen seiner NFL-Karriere. Während auf dem Feld ein Neustart beginnt, ist eine wichtige Zukunftsfrage weiterhin offen.

Für Lamar Jackson beginnt bei den Baltimore Ravens eine neue Ära. Mit Declan Doyle hat der Quarterback einen neuen Offensive Coordinator – und muss sich an ein System gewöhnen, das sich deutlich von allem unterscheidet, was er bislang in der NFL erlebt hat. Zwar hat Jackson in seiner Karriere bereits mehrere Wechsel auf der Position des Offensive Coordinators erlebt, doch diesmal sei die Umstellung wesentlich größer, betonte er. Während in der Vergangenheit zumindest Teile der Spielphilosophie, Konzepte oder Terminologie übernommen wurden, sei das nun nicht der Fall.

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Lamar Jackson: "Aus dem alten System wurde praktisch nichts übernommen" "Ich werde gerade gefordert", sagte Jackson gegenüber "The Baltimore Banner". "Es ist ein neues System mit einer komplett neuen Sprache. Aus dem alten System wurde praktisch nichts übernommen." Doyle, der in der vergangenen Saison im Trainerstab von Ben Johnson bei den Chicago Bears gearbeitet hatte, bringt offenbar zahlreiche neue Ideen mit nach Baltimore. Wide Receiver Zay Flowers erklärte sogar, er habe einige Konzepte noch nie gesehen.

Jackson über Beziehung zu Doyle: "Ergänzen uns gegenseitig" Auch der Umgangston unterscheidet sich für Jackson von dem, was er bisher gewohnt war. Doyle gehe sehr direkt mit seinem Quarterback um und werde dabei auch mal laut. "Ich bin ein Spieler, der sich coachen lässt", sagte Jackson. "Manchmal sieht er Dinge, die ich nicht sehe. Manchmal sehe ich Dinge, an die er vielleicht nicht gedacht hat. Das ist großartig. Wir ergänzen uns gegenseitig."

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