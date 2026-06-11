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NFL - Baltimore Ravens: Lamar Jackson vor Neustart - "Ich werde gerade gefordert"
Veröffentlicht:von ran.de
NFL
NFL: Nummer 8 adé? Lamar Jackson sorgt für NFL-Aufsehen!
Videoclip • 01:02 Min
Bei den Baltimore Ravens bleibt kaum ein Stein auf dem anderen. Lamar Jackson muss sich an ein komplett neues Offensivsystem gewöhnen – und spricht selbst von einer der größten Herausforderungen seiner NFL-Karriere. Während auf dem Feld ein Neustart beginnt, ist eine wichtige Zukunftsfrage weiterhin offen.
Für Lamar Jackson beginnt bei den Baltimore Ravens eine neue Ära. Mit Declan Doyle hat der Quarterback einen neuen Offensive Coordinator – und muss sich an ein System gewöhnen, das sich deutlich von allem unterscheidet, was er bislang in der NFL erlebt hat.
Zwar hat Jackson in seiner Karriere bereits mehrere Wechsel auf der Position des Offensive Coordinators erlebt, doch diesmal sei die Umstellung wesentlich größer, betonte er.
Während in der Vergangenheit zumindest Teile der Spielphilosophie, Konzepte oder Terminologie übernommen wurden, sei das nun nicht der Fall.
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Lamar Jackson: "Aus dem alten System wurde praktisch nichts übernommen"
"Ich werde gerade gefordert", sagte Jackson gegenüber "The Baltimore Banner". "Es ist ein neues System mit einer komplett neuen Sprache. Aus dem alten System wurde praktisch nichts übernommen."
Doyle, der in der vergangenen Saison im Trainerstab von Ben Johnson bei den Chicago Bears gearbeitet hatte, bringt offenbar zahlreiche neue Ideen mit nach Baltimore. Wide Receiver Zay Flowers erklärte sogar, er habe einige Konzepte noch nie gesehen.
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Jackson über Beziehung zu Doyle: "Ergänzen uns gegenseitig"
Auch der Umgangston unterscheidet sich für Jackson von dem, was er bisher gewohnt war. Doyle gehe sehr direkt mit seinem Quarterback um und werde dabei auch mal laut.
"Ich bin ein Spieler, der sich coachen lässt", sagte Jackson. "Manchmal sieht er Dinge, die ich nicht sehe. Manchmal sehe ich Dinge, an die er vielleicht nicht gedacht hat. Das ist großartig. Wir ergänzen uns gegenseitig."
Aktuelle News zur NFL
Lamar Jackson: Unruhe um Vertragsverlängerung
Nach einer enttäuschenden Saison hoffen die Ravens, mit dem neuen Trainerteam wieder den Weg zurück in die Erfolgsspur zu finden. Jackson kam 2025 auf 21 Touchdown-Pässe bei sieben Interceptions und wies mit einer Bilanz von sechs Siegen und sieben Niederlagen erstmals in seiner Karriere eine negative Bilanz auf. Zudem waren seine 349 Rushing Yards der niedrigste Wert seiner NFL-Laufbahn.
Während sich auf dem Feld vieles verändert, bleibt eine wichtige Sache weiterhin ungeklärt: Jackson besitzt zwar noch einen Vertrag bis einschließlich 2027, Gespräche über eine erneute Verlängerung sind bislang aber versandet.
Das sorgt wie schon 2023 für Unruhe in Baltimore. Damals zog sich die Vertragsposse über mehrere Monate inklusive einer Trade-Forderung von Jackson. Das soll dieses Mal verhindert werden.