NFL Head Coach enthüllt Krebsdiagnose

Panthers-Head-Coach Dave Canales enthüllt, sich erst kürzlich einer Operation zur Entfernung von Hautkrebs unterzogen zu haben.

Neuigkeiten von den Carolina Panthers.

Am Dienstag wurde Head Coach Dave Canales mit einem Pflaster auf der Nase gesehen. Kurz darauf gab der Cheftrainer bekannt, sich kürzlich einer Operation zur Entfernung von Hautkrebs unterzogen zu haben.

Canales erklärte, er habe an einer routinemäßigen Hautkrebs-Vorsorgeuntersuchung des Teams teilgenommen.

Dabei habe sich ein kleiner Fleck auf seiner Nase als Basalzellkarzinom, die häufigste Form von weißem Hautkrebs herausgestellt.