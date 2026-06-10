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NFL Head Coach enthüllt Krebsdiagnose
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:18 Min
Panthers-Head-Coach Dave Canales enthüllt, sich erst kürzlich einer Operation zur Entfernung von Hautkrebs unterzogen zu haben.
Neuigkeiten von den Carolina Panthers.
Am Dienstag wurde Head Coach Dave Canales mit einem Pflaster auf der Nase gesehen. Kurz darauf gab der Cheftrainer bekannt, sich kürzlich einer Operation zur Entfernung von Hautkrebs unterzogen zu haben.
Canales erklärte, er habe an einer routinemäßigen Hautkrebs-Vorsorgeuntersuchung des Teams teilgenommen.
Dabei habe sich ein kleiner Fleck auf seiner Nase als Basalzellkarzinom, die häufigste Form von weißem Hautkrebs herausgestellt.
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NFL: Auch Mutter von Canales einst erkrankt
"Das ist eine gute Erinnerung daran, Dinge nicht als selbstverständlich hinzunehmen", wird Canales von der "Associated Press" zitiert. "Es war nur an einer kleinen Stelle, und sie konnten es entfernen. Dafür bin ich wirklich dankbar."
Der Panthers-Coach erzählte zudem, dass auch seine Mutter in ihren Vierzigern an Hautkrebs erkrankt war. Aus diesem Grund achte er besonders darauf, regelmäßig Sonnencreme aufzutragen.
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