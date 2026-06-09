Abdul Carter musste das Training der News York Giants verletzt verlassen. Wird damit die Planung der Franchise über den Haufen geworfen?

Der neue Head Coach John Harbaugh gab nach dem Training jedoch vorsichtige Entwarnung: "Es sieht so aus, als hätte er sich den Knöchel leicht verstaucht, es scheint aber nichts Ernstes zu sein."

Demnach hatte der Defense-Star seinen linken Schuh und seine Socke ausgezogen, als er von den Trainern untersucht wurde.

Laut "New York Daily News" wurde Linebacker Abdul Carter dabei beobachtet, wie er "sehr vorsichtig humpelnd" das Training am Montag verließ.

New York Giants: Carter-Verletzung könnte Pläne durchkreuzen

Carter wurde 2025 an der dritten Stelle gedraftet. In seiner Rookie-Saison verpasste er kein einziges Spiel, startete allerdings nur sechs mal für die Giants.

In den ersten zwölf Spielen verbuchte er lediglich einen halben Sack, beendete die Saison mit insgesamt 43 Tackles, sieben Tackles für Raumverlust, vier Sacks, zwei erzwungenen Fumbles und zwei Fumble-Recoveries.

Im diesjährigen Draft wählte New York überraschenderweise Arvell Reese mit dem fünften Pick - und das, obwohl die Franchise neben Carter noch Brian Burns und Kayvon Thibodeaux auf der Position der Defensive Ends zur Verfügung hat. Diese Auswahl wurde unter anderem von Giants-Receiver Malik Nabers kritisiert.

Gerade Burns konnte in der abgelaufenen Spielzeit überzeugen und kam am Ende auf 16.5 Sacks - mehr hatte nur Myles Garrett, der mit 23 Sacks den bisherigen Rekord brach.

Ursprünglich war geplant, dass Reese vorerst nicht als Edge Rusher zum Einsatz kommen würde. Wie Harbaugh im Vorfeld erklärt hatte, soll der Rookie eigentlich vorerst als Linebacker spielen, ehe ihn die Franchise zum Pass Rusher ausbildet.

Eine doch schwerere Verletzung von Carter könnte die Pläne der Giants über den Haufen werfen. Ob sich Reese dann direkt in der fünftschlechtesten Defensive der Liga bei zugelassenen Yards der vergangenen Saison behaupten könnte, bleibt abzuwarten.

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