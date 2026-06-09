Stress in San Francisco?
NFL: Brandon Aiyuk und die San Francisco 49ers - wie geht es weiter?
Veröffentlicht:von Malte Ahrens
NFL
NFL - Brandon Aiyuk rechnet mit 49ers ab: "Little-ass boys"
Videoclip • 01:45 Min
Brandon Aiyuk und die San Francisco 49ers sind in einer schwierigen Situation. Zuletzt schlugen Social-Media-Aktivitäten und ein Post des Wide Receivers hohe Wellen und sorgten für einige Gerüchte.
Brandon Aiyuk scheint bei den San Francisco 49ers nicht mehr glücklich zu sein. Der Wide Receiver und die NFL-Franchise aus Kalifornien stehen vor einer ungewissen Zukunft.
Am Wochenende teilte der 28-Jährige ein Video, in dem er sich erstmals öffentlich über knapp 90 Sekunden zu seiner aktuellen Situation im Team äußerte - Zukunft ungewiss.
Bei den 49ers ist Aiyuk seit 2020. Die Franchise wählte ihn an 25. Stelle im Draft, daher lief er bislang für kein anderes NFL-Team auf. Insgesamt bestritt er 78 Spiele, wovon neun in der Postseason waren.
Sein letztes Spiel liegt allerdings etwas zurück. Am 20. Oktober 2024 riss sich der Star-Receiver sein Kreuz- und Außenband sowie den Meniskus im Spiel gegen Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs.
Legt sich Aiyuk bewusst mit seinem Arbeitgeber an?
Zurück zu seinem Video: Die Bildunterschrift "Wenn ihr Angst habt, sagt es einfach" erwähnte, wie in seinen Aussagen im Video, nie den Namen der Franchise. Experten gehen allerdings davon aus, dass er die 49ers hier klar anspricht.
Eine mögliche Interpretation, die Fans und Experten aktuell liefern, ist, dass der Spieler meint, die Franchise hätte Angst, ihren Star zu entlassen. Dann könne er schließlich bei einem anderen Team landen und groß aufspielen.
Der vermeintliche Streit fing allerdings nicht erst diesen Sommer an. Nach der schweren Verletzung ließen die 49ers garantierte Zahlungen aus, weil Aiyuk nicht an den Reha-Maßnahmen für sein kaputtes Knie teilgenommen hatte.
Daraufhin erschien der Receiver gar nicht mehr in den Einrichtungen der Franchise und diese setzte ihn im Dezember 2025 auf die Reserve-/Left-Team-Liste.
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San Francisco wollte Aiyuk nicht einfach so abgeben
Im Januar kündigte General Manager John Lynch an, dass Aiyuk nie wieder für die Niners auflaufen werde, obwohl sie ihn auch nicht einfach gehen lassen werden. Trotz der schweren Verletzung und der Nebengeräusche hoffte man auf einen Trade des Star-Receivers.
Obwohl dies nicht zustande kam, hielt man an Aiyuk weiterhin fest. Trainer Kyle Shanahan wollte "nicht versuchen, so schnell wie möglich ein anderes Team" für ihn zu finden.
In diesem Sommer vermehren sich allerdings die Zeichen, dass Aiyuk selbst Kalifornien in Richtung US-Hauptstadt zu den Washington Commanders verlassen würde.
Dort spielt sein enger Freund Jayden Daniels als Quarterback. Beide teilten sich die Kabine bereits an der Arizona State University und kennen sich daher bestens.
Aiyuk postet sich bereits in Commanders-Klamotten
Dafür spricht auch der Instagram-Account des Pass-Empfängers. Am Montagabend folgte Aiyuk lediglich fünf Accounts: seiner Frau, Adidas, seiner persönlichen Marke, den Commanders und Daniels selbst.
Hinzu kommen Posts vom Samstag, in denen er bereits eine Commanders-Cap getragen hatte. Einsatzbereitschaft für seine aktuelle Franchise sieht anders aus.
All diese Aktivitäten folgten auf Negativ-Schlagzeilen abseits des Platzes. Die Staatsanwaltschaft des Santa Clara County (in Kalifornien) hat einen Haftbefehl wegen zur Schau gestellten Geschwindigkeitsüberschreitens erlassen.
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Brandon Aiyuk: Erneuter Ärger kurz vor der Deadline
In einem Video, welches er im Dezember auf YouTube veröffentlichte, filmte er sich selbst auf dem Fahrersitz, wie er auf einer Straße vor dem Levi's Stadium entlangraste.
Nach der Veröffentlichung des Haftbefehls entschuldigte er sich öffentlich, doch provozierte anschließend erneut.
Diesmal war er zwar auf einer Rennstrecke unterwegs, doch postete die Fahrt erneut auf Instagram. Sein Kommentar sagte, dass er in den Köpfen einiger Leute steckt.
Wieder erwähnte er keine konkreten Namen.
Brandon Aiyuk: Entscheidung über Zukunft steht bevor
Zurück zur Vertragssituation und der Zukunft mit den Niners: Am 1. Juni ist eine Vertragsfrist abgelaufen, weshalb es der Franchise nun freisteht, Aiyuk zu traden oder zu entlassen.
In beiden Fällen würde sein Dead Money auf zwei Jahre aufgeteilt werden, anstatt nur für die Saison 2026 zu gelten. Eine Frist für die Entscheidung gibt es nicht, da Aiyuk weiterhin auf der Reserve-/Left-Team-Liste geführt wird.
Das Führen auf der Liste sorgt auch dafür, dass er aktuell kein Gehalt erhält und nicht zum offiziellen 90-Mann-Kader gehört.
Trotz dieser Umstände würde ein Nichterscheinen im Juli-Trainingslager für den Receiver Geldstrafen bis zu 50.000 US-Dollar pro Tag nach sich ziehen.
Der beste Ausgang für alle Parteien wäre es wohl, wenn Aiyuk zum Preseason-Start erscheint, seine medizinischen Untersuchungen nach der langen Pause besteht und sich dann mit der Franchise auf eine Lösung einigt.
Ein Trade wäre bei Bestehen der Tests wohl am wahrscheinlichsten. Womöglich zu den Washington Commanders.
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