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NFL - Nach Entlassung von den Detroit Lions: Drei Teams haben Terrion Arnold wohl bereits kontaktiert
Veröffentlicht:von Luis Woppmann
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Nach den schwerwiegenden Anschuldigungen gegen Terrion Arnold wurde er von den Detroit Lions entlassen. Jetzt sagt einer seiner Anwälte, dass der 23-Jährige bereits von drei NFL-Teams kontaktiert worden sei. Eine Fußfessel könnte ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung machen.
Terrion Arnold muss sich derzeit wegen des Vorwurfs eines Raubüberfalls sowie einer Entführung vor Gericht verantworten. Laut Staatsanwaltschaft könnte es bei einer Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe kommen.
Im Anschluss an die Anschuldigungen und seine Festnahme wurde der 23-Jährige von den Detroit Lions entlassen.
Jetzt hat sich einer der Anwälte des ehemaligen Erstrundenpicks vor Gericht geäußert und erklärt, dass der Cornerback schon vor Beginn der Trainingslager einen neuen Verein gefunden haben könnte.
Laut NFL-Insider Ari Meirov und der internationalen Nachrichtenagentur "Reuters" schrieb Harvey Steinberg, einer der Verteidiger des NFL-Spielers, in einer Erklärung vor Gericht: "Obwohl Herr Arnold von den Detroit Lions entlassen wurde, wurde er bereits von drei anderen NFL-Teams bezüglich seiner Dienste kontaktiert."
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Staatsanwaltschaft beantragt Fußfessel und GPS-Gerät für Terrion Arnold
Diese Aussage war ein Einspruch gegen einen Antrag der Staatsanwaltschaft, Arnold während seines Hausarrests das Tragen einer elektronischen Fußfessel aufzuerlegen. Diese hatte zuvor argumentiert, dass seine Entlassung von den Lions bedeute, dass er keine Verpflichtungen mehr im American Football hätte.
Arnold besitzt als Profi, der seit zwei Jahren in der NFL spielt, noch nicht den Status eines "vested veteran" mit uneingeschränkten Rechten. Dafür müssen Spieler vier akkreditierte Saisons gespielt haben.
Dadurch unterliegt der Cornerback der Waiver-Regelung, die es anderen Teams ermöglicht hätte, Anspruch auf ihn zu erheben und ihn anschließend zu verpflichten.
Steinberg erklärte, dass die strengen Auflagen in Form von Hausarrest, einer Fußfessel und einem GPS‑Gerät es seinem Mandanten erschweren würden, bei einem neuen Team unterzukommen.
Obwohl der Anwalt erklärt hatte, dass Arnold bereits von drei Teams kontaktiert worden sei, hat laut dem täglichen Transaktionsbericht der NFL kein Team bis Donnerstagnachmittag einen Anspruch auf Arnold geltend gemacht.
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Terrion Arnold gilt als großes Talent
Arnold gilt als großes Talent auf der Cornerback-Position, der sich vor allem durch seine starke Manndeckung auszeichnet.
2024 wurde er in der ersten Runde an Position 24 von den Detroit Lions gedraftet. In seiner ersten Saison absolvierte er 16 Spiele in der Regular Season, 15 davon als Starter, und verhalf seinem Team zu einer sensationellen 15-2-Bilanz.
In den Playoffs kam er zumindest einmal zum Einsatz, schlussendlich verlor die Franchise in der Divisional Round gegen die Washington Commanders (31:45).
In der abgelaufenen Spielzeit stand er wegen einer Gehirnerschütterung und einer Schulterverletzung nur acht Mal auf dem Platz.
Dabei brach die "Motor City" nach zwei starken Saisons komplett ein und verpasste als letzter Platz ihrer Division die Playoffs.
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