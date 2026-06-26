NFL - Mike Vrabel und Dianna Russini: Fremdgehskandal sorgt für neue Diskussionen

Im Fall Dianna Russini gibt es neue Enthüllungen. Laut einem Bericht der "New York Times" informierte die NFL-Reporterin ihren Arbeitgeber erst verspätet über die belastenden Fotos mit Patriots-Coach Mike Vrabel. Der Vorfall löst eine interne Untersuchung aus.

Die Affäre um NFL-Reporterin Dianna Russini beschäftigt die US-Sportwelt weiter. Ein Bericht der "New York Times" wirft nun neue Fragen zum Umgang der Journalistin und ihres Arbeitgebers "The Athletic" mit belastenden Fotos auf.

Die Bilder zeigen Russini gemeinsam mit Patriots-Head-Coach Mike Vrabel in einem Resort in Arizona. Beide gerieten dadurch in einen Fremdgeh-Skandal, der in den USA für große Aufmerksamkeit sorgte.

Laut dem Bericht wusste Russini bereits zwei Tage vor der Veröffentlichung von den Aufnahmen. Die Führung von "The Athletic" soll sie jedoch erst kurz vor Erscheinen der Bilder informiert haben. Zu diesem Zeitpunkt reagierte das Medium noch mit einer öffentlichen Stellungnahme, in der die Fotos als irreführend bezeichnet wurden.