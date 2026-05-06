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NFL – Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes beeindruckt GM Brett Veach
Aktualisiert:von Andreas Reiners
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NFL: Wild Wild Mahomes! Cowgirl Brittany - Sheriff Patrick
Videoclip • 01:15 Min
Head Coach Andy Reid äußerte sich zuletzt zurückhaltend, was ein Comeback von Patrick Mahomes angeht. GM Brett Veach ist da schon deutlich optimistischer.
Andy Reid blieb vorsichtig. Der Head Coach der Kansas City Chiefs kündigte zwar an, dass Quarterback-Superstar Patrick Mahomes bei den am 26. Mai beginnenden OTAs teilnehmen kann.
Konkrete Angaben zu den Fortschritten des Spielmachers vermied er aber. Im Dezember hatte sich Mahomes gegen die Los Angeles Chargers eine schwere Knieverletzung zugezogen. In der Reha arbeitet Mahomes an seinem Comeback.
Etwas detaillierter ging jetzt General Manager Brett Veach auf die Fortschritte seines Star-Quarterbacks ein.
Kansas City Chiefs: GM findet Patrick Mahomes inspirierend
Es sei inspirierend zu sehen, sagte Veach im Interview mit SiriusXM NFL Radio. "Was er jetzt macht, ist außergewöhnlich. Er ist dem Zeitplan deutlich voraus. Die größte Herausforderung wird wahrscheinlich sein, ihn vor sich selbst zu schützen."
Denn das Ziel von Mahomes ist ein Comeback in Week 1 der neuen Saison, also im September. Auch wenn die Zeitspanne zwischen Verletzung und Rückkehr gute neun Monate beträgt, ist das bei so schweren Knieverletzungen ein sportliches Unterfangen.
Mahomes legt auf dem Weg dorthin ein strammes Tempo an den Tag. So ist er täglich bei den Chiefs auf dem Trainingsgelände. "Und selbst wenn er mal ein paar Tage weg ist, etwa übers Wochenende mit der Familie in Dallas, nimmt er einen unserer Trainer mit", verrät Veach.
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Und Veach ist sich sicher: "Wenn wir ins Trainingslager gehen, will er Vollgas geben. Da müssen wir ihn eher ein bisschen bremsen." Das wäre Ende Juli.
Einen konkreten Zeitplan will für eine Rückkehr oder intensiveres Training der Chiefs-GM trotzdem nicht nennen. "Aber ihr kennt Pat – seinen Charakter, seinen Ehrgeiz. Und ich kann nur sagen: Wir sind aktuell an einem wirklich guten Punkt."
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