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NFL: Tarifstreit mit Schiedsrichtern scheint gelöst zu sein
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
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Videoclip • 03:50 Min
Der Einsatz von Ersatz-Schiedsrichtern wird in der Saison 2026 offenbar vermieden. Die NFL und die Gewerkschaft der Referees stehen kurz vor einer Einigung.
Die Verhandlungen zwischen der NFL und der NFL Referees Association über einen neuen Tarifvertrag sind so weit fortgeschritten, dass die Gewerkschaft für Donnerstagabend eine Abstimmung über die Ratifizierung angesetzt hat. Dies berichtet "ESPN".
Sollte die Vereinbarung von beiden Seiten formell genehmigt werden, würde der Einsatz von Ersatz-Schiedsrichtern in dieser Saison vermieden. Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 31. Mai aus.
Ersatz-Schiedsrichter aus dem College rekrutiert
Konkrete Details der Vereinbarung sind nicht bekannt. Die NFL lehnte eine Stellungnahme ab. Die NFLRA reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage. Die Parteien hatten mehr als zwei Jahre verhandelt, waren jedoch im späten Winter in eine Sackgasse geraten.
Anfang März begann die NFL damit, potenzielle Ersatz-Schiedsrichter aus dem College-Bereich zu rekrutieren. Die Teambesitzer verabschiedeten ein umfassendes Regelpaket, das es Liga-Mitarbeitern ermöglicht hätte, Spiele von der NFL-Zentrale in New York aus bei der Spielleitung zu unterstützen. Zuletzt wurden 2012 während eines Tarifkonflikts Ersatz-Schiedsrichter eingesetzt.
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Die NFL wollte den bald auslaufenden Tarifvertrag nutzen, um das System rund um die Schiedsrichter zu verändern. Die Teambesitzer wollten dabei unter anderem neue Schiedsrichter länger auf Probe testen, die Anzahl der Dienstjahre bei der Auswahl für Playoff-Spiele weniger stark gewichten und die Zeit nach der Saison verkürzen, in der Schiedsrichter nicht im Einsatz sind