NFL Madden NFL 27 wird zum Packers-Schreck: Caleb Williams teilt aus Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Im Rahmen des Trades von Myles Garrett zu den Los Angeles Rams wurde laut übereinstimmenden Medienberichten auch der Vertrag des Defensive End angepasst.

Der Trade von Myles Garrett zu den Los Angeles Rams sorgte zuletzt in der NFL für großes Aufsehen. Nun wurde bekannt, dass der Vertrag des Defensive End laut "ESPN" wohl noch einmal überarbeitet wurde. NFL: Green Bay Packers statten Christian Watson mit Mega-Vertrag aus Demnach soll Garrett für die Saison 2026 ein höheres Gehalt bekommen. Statt wie zuvor vereinbart 31,5 Millionen US-Dollar soll er nun für die anstehende NFL-Spielzeit mindestens 37 Millionen US-Dollar kassieren.

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