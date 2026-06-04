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NFL - Los Angeles Rams: Vertrag mit Myles Garrett wohl überarbeitet - wichtige Klausel bleibt
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:18 Min
Im Rahmen des Trades von Myles Garrett zu den Los Angeles Rams wurde laut übereinstimmenden Medienberichten auch der Vertrag des Defensive End angepasst.
Der Trade von Myles Garrett zu den Los Angeles Rams sorgte zuletzt in der NFL für großes Aufsehen.
Nun wurde bekannt, dass der Vertrag des Defensive End laut "ESPN" wohl noch einmal überarbeitet wurde.
Demnach soll Garrett für die Saison 2026 ein höheres Gehalt bekommen. Statt wie zuvor vereinbart 31,5 Millionen US-Dollar soll er nun für die anstehende NFL-Spielzeit mindestens 37 Millionen US-Dollar kassieren.
Gesamtwert des Vertrags bleibt bei 160 Millionen US-Dollar
Obwohl aber Garretts Gehalt für 2026 angehoben wurde, soll sich der Gesamtwert des Vertrags nicht erhöht haben. Er unterzeichnete bei den Cleveland Browns in der zurückliegenden Offseason einen Vierjahresvertrag über 160 Millionen US-Dollar.
Im März 2026 einigten sich Garrett und die Browns auf eine Anpassung der Termine für die Options-Boni. Diese wurden vom 15. Spieltag des Liga-Jahres auf sieben Tage vor Beginn der Regular Season jedes Jahres angepasst.
Garrett hat dem Bericht nach zudem weiterhin eine Vertragsklausel, die einen Trade ohne seine Zustimmung ausschließt. Dies berichtet Adam Schefter.
Am 1. Juni wurde Garrett im Tausch gegen Jared Verse zu den Rams getradet. Zudem erhalten die Browns auch noch zahlreiche Draft-Picks für 2027, 2028 und 2029.
Auch interessant: Myles Garrett bekommt auch bei den Los Angeles Rams seine Trikotnummer und muss dafür zahlen
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