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NFL - Los Angeles Rams: Myles Garrett muss für seine Rückennummer bezahlen

Aktualisiert:

von ran.de

NFL

NFL: Myles "Flash" Garrett! Das neue Sack-Monster der Rams

Videoclip • 04:11 Min

Myles Garrett geht künftig für die Los Angeles Rams auf Quarterback-Jagd. Um seine Nummer 95 zu behalten, braucht es aber mehr als Überzeugungsarbeit, wie er verrät.

Für Myles Garrett wird sich in der neuen NFL-Saison vieles ändern. Nach dem Trade von den Cleveland Browns zu den Los Angeles Rams trägt der First Overall Pick des Draft 2017 künftig Blau und Gelb statt Braun, Orange und Weiß, spielt in der NFC statt der AFC und ist Teil eines echten Contenders statt eines Teams, für das schon die Playoff-Teilnahme eine Überraschung wäre.

Eines bleibt für Garrett aber gleich: die Rückennummer 95. Dafür hat der zweimalige Defensive Player of the Year persönlich gesorgt. Denn in der vergangenen Saison lief sein künftiger D-Line-Kollege Poona Ford mit der Zahlenkombination auf.

Auf der Pressekonferenz zu seiner Vorstellung wurde Garrett dann auch gefragt, wie die beiden das geregelt haben. Seine Antwort laut "NBC": "Nur ein Gespräch. Es hat nicht viel gebraucht."

Doch so einfach konnte sich der Quarterback-Jäger nicht davonstehlen. Denn auch Head Coach Sean McVay wurde in diesem Moment hellhörig und hakte in bester Journalisten-Manier nach: "Ein Gespräch und ein paar Dollar?"

Damit lag er goldrichtig, wie Garrett zugeben musste. "Vielleicht mehr als ein paar, aber er war bereit dazu", betonte der 30-Jährige, der in dieser Saison also seine erste realistische Chance auf den Super Bowl hat.

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Garrett auch bei Rams mit Nummer 95: Tausch betrifft gleich vier Spieler

Sobald er wusste, dass der Trade klappen würde, sei ihm klar gewesen, dass er Ford kontaktieren müsste, ergänzte Garrett. Und fügte an: "Mir war bewusst, dass es schon vor mir einige Nummern-Wechsel gab. Er hatte Verständnis dafür und ich bin froh, dass ich weiter bei der Nummer 95 bleibe."

Zugleich setzte er eine größere Nummer-Rochade im Rams-Roster in Gang. Denn Ford trägt nun die Nummer 97 - wie schon während seiner Zeit bei den Seattle Seahawks. Mit dieser wiederum wollte eigentlich Bill Norton seine NFL-Karriere starten, der ungedraftet unter Vertrag genommene D-Liner nimmt stattdessen die 93, die mit Payton Zdroik ebenfalls ein Undrafted Rookie hatte. Der verlässt die 90er und trägt von nun an die 62.

Ob bei diesen Wechseln auch Geld geflossen ist, blieb offen. Garrett jedenfalls dürfte die "paar mehr Dollar" verschmerzen können, die ihn die Rams-95 gekostet hat. Immerhin spielt er unter einem Vierjahresvertrag mit einem Volumen von 160 Millionen US-Dollar.

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