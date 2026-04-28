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NFL - Mike Tomlin über Aaron Rodgers: "Er ist süchtig danach"
Veröffentlicht:von Tobias Wiltschek
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Videoclip • 01:21 Min
In seinem ersten Interview nach seinem Abschied von den Steelers spricht Mike Tomlin über seine Beweggründe für diese Entscheidung. Er wagt auch eine Vermutung in Bezug auf die Zukunft von Aaron Rodgers.
Ob Aaron Rodgers seine Karriere in der NFL fortsetzt, gehört zu den spannendsten Themen dieser Offseason.
Während der 42-Jährige selbst über seine Zukunft noch nicht entschieden hat, ist sich sein Ex-Trainer Mike Tomlin sicher, dass Rodgers eine 22. Saison in der NFL dranhängen wird.
"Nachdem ich ihn nun schon seit zwölf Monaten kenne, dass er eine echte Leidenschaft für Football hat", sagte Tomlin, der nach 19 Jahren die Pittsburgh Steelers verlassen hat, in einem Interview mit NBC.
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Tomlin über Rodgers: "Glaube, dass er weiterspielen wird"
Rodgers‘ Leidenschaft gelte nicht nur für das Spiel selbst, sondern auch für die Förderung jüngerer Spieler und den Umgang mit den Teamkollegen, sagte Tomlin weiter und ergänzte: "Ich glaube, er ist süchtig danach, und es gibt nur einen Weg, diese Sucht zu stillen. Natürlich ist er immer noch in guter Form. Deshalb glaube ich, dass er letztendlich weiterspielen wird."
Tomlin äußerte sich in seinem ersten Interview nach dem Abschied von den Steelers auch über die Gründe seiner Entscheidung. "Das ist keine Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft", sagte der 54-Jährige. "Ich dachte einfach, dass es für mich persönlich der richtige Zeitpunkt war. Damit meine ich meine aktuelle Lebenssituation. Und um ganz ehrlich zu sein, dachte ich, dass es auch für die Organisation der richtige Zeitpunkt war. Wir hatten in den letzten Jahren nicht viel Erfolg in den Playoffs."
Unter Tomlin verzeichneten die Steelers nicht ein einziges Mal eine negative Bilanz in der Regular Season. Allerdings schwächelte das Team dann regelmäßig in den Playoffs. Seit 2016 gelangen ihnen kein Sieg mehr in der Postseason, die letzte Super-Bowl-Teilnahme ist bereits mehr als 15 Jahre her.
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