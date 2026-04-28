NFL - Mike Tomlin über Aaron Rodgers: "Er ist süchtig danach"

NFL NFL: Comeback? Russell Wilson wie Michael Jordan Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

In seinem ersten Interview nach seinem Abschied von den Steelers spricht Mike Tomlin über seine Beweggründe für diese Entscheidung. Er wagt auch eine Vermutung in Bezug auf die Zukunft von Aaron Rodgers.

Ob Aaron Rodgers seine Karriere in der NFL fortsetzt, gehört zu den spannendsten Themen dieser Offseason. Während der 42-Jährige selbst über seine Zukunft noch nicht entschieden hat, ist sich sein Ex-Trainer Mike Tomlin sicher, dass Rodgers eine 22. Saison in der NFL dranhängen wird. "Nachdem ich ihn nun schon seit zwölf Monaten kenne, dass er eine echte Leidenschaft für Football hat", sagte Tomlin, der nach 19 Jahren die Pittsburgh Steelers verlassen hat, in einem Interview mit NBC.

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