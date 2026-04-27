NFL NFL: Verräter? Rams-Fans wüten gegen General Manager Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

Der NFL Draft ist Geschichte, weshalb es an der Zeit ist, Noten für die 32 Teams zu vergeben. Während zwei Teams besonders herausstechen, verwundern die Entscheidungen der Los Angeles Rams und der Jacksonville Jaguars.

Arizona Cardinals • 1. Runde: 3. Pick: Jeremiyah Love, Running Back

• 2. Runde: 34. Pick: Chase Bisontis, Offensive Guard

• 3. Runde: 65. Pick: Carson Beck, Quarterback

• 4. Runde: 104. Pick: Kaleb Proctor, Defensive Lineman

• 5. Runde: 143. Pick: Reggie Virgil, Wide Receiver

• 5. Runde: 156. Pick: George Gumbs Jr., Edge

• 6. Runde: 183. Pick: Karson Sharar, Linebacker

• 6. Runde: 217. Pick: Jayden Williams, Offensive Tackle Love ist ohne Frage ein Top-5- bis Top-3-Spieler des Drafts, ob er der richtige Spieler für die Cardinals zu diesem Zeitpunkt ist, ist allerdings höchst fraglich. Er ist der erste Running Back seit Saquon Barkley (2018), der in den Top 5 gepickt wurde, und wird mit seinen Fähigkeiten einige Siege im Alleingang holen. In der Vergangenheit haben wir aber selten gesehen, dass überragende RBs schlechte Teams entscheidend besser machen. Arizona hat schlichtweg aktuell keine Infrastruktur für einen Franchise Running Back, da die Cardinals keine funktionierende Offensive Line und keinen etablierten Quarterback haben (Beck wird wohl maximal eine Übergangslösung). Mit Bisontis könnte ihnen dagegen ein echter Steal in Runde 2 gelungen sein, der Love das Leben einfacher machen wird. Falls die Cardinals im 2027er Draft dann auch endlich ihren Quarterback der Zukunft finden, würde der Plan mehr Sinn ergeben. ran-Note: 3-

Atlanta Falcons • 2. Runde: 48. Pick: Avieon Terrell, Cornerback

• 3. Runde: 79. Pick: Zachariah Branch, Wide Receiver

• 4. Runde: 134. Pick: Kandal Daniels, Safety (via Las Vegas Raiders)

• 6. Runde: 208. Pick: Anterio Thompson, Defensive Tackle (via Las Vegas Raiders)

• 6. Runde: 215. Pick: Harold Perkins Jr., Linebacker (via Philadelphia Eagles, Compensatory)

• 7. Runde: 231. Pick: Ethan Onianwa, Offensive Tackle Ohne Erstrundenpick war der Spielraum der Falcons relativ begrenzt. Dass sie jetzt die beiden Terrell-Brüder gemeinsam in der Secondary haben, ist aber jetzt schon eine der schönsten Storys der kommenden Spielzeit. Branch ist kein klassischer Route Runner, hat aber explosiven Speed für Big Plays nach dem Catch. In den späteren Runden kam kein großes Highlight mehr dazu. ran-Note: 3

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Baltimore Ravens • 1. Runde: 14. Pick: Olaivavega Ioane, Guard

• 2. Runde: 45. Pick: Zion Young, Edge

• 3. Runde: 80. Pick: Ja'Kobi Lane, Wide Receiver

• 4. Runde: 115. Pick: Elijah Sarratt, Wide Receiver

• 4. Runde: 133. Pick: Matthew Hibner, Tight End

• 5. Runde: 162. Pick: Chandler Rivers, Cornerback (via Los Angeles Chargers)

• 5. Runde: 173. Pick: Josh Cuevas, Tight End (Compensatory)

• 5. Runde: 174. Pick: Adam Randall, Running Back (Compensatory)

• 6. Runde: 211. Pick: Ryan Eckley, Punter (via Denver Broncos)

• 7. Runde: 250. Pick: Rayshaun Benny, Defensive Tackle (Compensatory)

• 7. Runde: 253. Pick: Evan Beerntsen, Guard (Compensatory) Ioane und Young sind typische Ravens-Picks, die direkt einen Impact haben werden. Ioane schließt das riesige Loch nach dem Abgang von Center Tyler Linderbaum, und Young ergänzt das Duo um Trey Hendrickson und Mike Green ideal. Lane ist ein großer und spannender Wide Receiver, der mit Big Plays für Aufsehen sorgen dürfte. Interessant ist auch der späte Pick von Cornerback Rivers. Das einzige Manko ist, dass sie in einer starken Klasse keinen Center ausgewählt haben. ran-Note: 2 So viel verdienen Marlin Klein und Paul Rubelt bei ihren neuen Teams

Buffalo Bills • 2. Runde: 35. Pick: T.J. Parker, Edge (via Tennessee Titans)

• 3. Runde: 62. Pick: David Igbinosun, Cornerback (via Denver Broncos)

• 4. Runde: 101. Pick: Jude Bowry, Offensive Tackle (via Tennessee Titans)

• 4. Runde: 125. Pick: Skyler Bell, Wide Receiver (via Chicago Bears)

• 4. Runde: 126. Pick: Kaleb Elarms-Orr, Linebacker

• 5. Runde: 167. Pick: Jalon Kilgore, Cornerback (via Houston Texans)

• 5. Runde: 181. Pick: Zane Durant, Defensive Tackle (via Detroit)

• 7. Runde: 220. Pick: Toriano Pride Jr., Cornerback (via New York Jets)

• 7. Runde: 239. Pick: Tommy Doman Jr., Punter (via Chicago Bears)

• 7. Runde: 241. Pick: Ar'maj Reed-Adams, Guard (via Chicago Bears) Die Bills haben dreimal runtergetradet, wodurch aus den Picks 26, 91 und 165 die Picks 35, 66, 101, 125 und 167 wurden. Das hat ihnen mehr Flexibilität gegeben, wobei sie mit Parker und Igbinosun zweimal die Defensive angegangen sind. Beide sollten direkt starten und wichtige Rollen spielen. Bell ist ein spannender Upside-Pick mit 101 Catches und 13 Touchdowns in der vergangenen College-Saison. Dazu ist Elarms-Orr eine Absicherung, falls sie sich nicht auf eine Verlängerung mit Matt Milano einigen können. ran-Note: 2

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Carolina Panthers • 1. Runde: 19. Pick: Monroe Freeling, Offensive Tackle

• 2. Runde: 49. Pick: Lee Hunter, Defensive Tackle (via Minnesota Vikings)

• 3. Runde: 83. Pick: Chris Brazzell II, Wide Receiver

• 4. Runde: 129. Pick: Will Lee III, Cornerback (via Los Angeles Rams)

• 5. Runde: 144. Pick: Sam Hecht, Center (via Chicago Bears)

• 5. Runde: 151. Pick: Zakee Wheatley, Safety (via Miami Dolphins)

• 7. Runde: 227. Pick: Jackson Kuwatch, Linebacker (via Miami Dolphins) Mit Freeling und Hunter haben die Panthers ihre drängendsten Baustellen adressiert, wobei vor allem der Offensive Tackle das Potenzial hat, einer der besten Spieler auf seiner Position zu werden. Brazzell bringt Speed-Dimension in Bryce Youngs Passspiel und verstärkt das ohnehin schon physische Receiver Corps der Panthers. In den späteren Runden angelte Carolina sich in Hecht und Wheatley zwei Spieler, die beide als Top 100 Prospects des Drafts galten. ran-Note: 1

Chicago Bears • 1. Runde: 25. Pick: Dillon Thieneman, Safety

• 2. Runde: 57. Pick: Logan Jones, Center

• 3. Runde: 69. Pick: Sam Roush, Tight End (via New York Giants)

• 3. Runde: 89. Pick: Zavion Thomas, Wide Receiver

• 4. Runde: 124. Pick: Malik Muhammad, Cornerback (via Carolina Panthers)

• 5. Runde: 166. Pick: Keyshaun Elliott, Linebacker (via Carolina Panthers)

• 6. Runde: 213. Pick: Jordan van den Berg, Defensive Tackle (via Buffalo Bills) Thieneman ist der perfekte Ersatz nach dem Abgang der beiden Stamm-Safetys und könnte ein Steal an Position 25 werden. Danach wird es allerdings mau. Jones ist für einen Center mit kurzen Armen sehr früh gepickt worden, genau wie Wide Receiver Thomas, der in den meisten Mock Drafts als Siebtrunden-Pick gehandelt wurde. Dazu bleiben weiterhin die Baustellen bei Offensive Tackle, Pass Rush und in der D-Line. ran-Note: 3- NFL Draft: Ravens-Owner macht eigenen Pick - GM erklärt die Hintergründe

Cincinnati Bengals • 2. Runde: 41. Pick: Cashius Howell, Edge

• 3. Runde: 72. Pick: Tacario Davis, Cornerback

• 4. Runde: 128. Pick: Connor Lew, Center (via New York Jets)

• 4. Runde: 140. Pick: Colbie Young, Wide Receiver (via New York Jets, Compensatory)

• 6. Runde: 189. Pick: Brian Parker II, Center

• 7. Runde: 221. Pick: Jack Endries, Tight End (via New York Giants)

• 7. Runde: 226. Pick: Landon Robinson, Defensive Tackle Nach dem Lawrence-Trade hatten die Bengals keinen Erstrundenpick mehr, fädelten aber dennoch sinnvolle Picks ein. Howell birgt mit seinen historisch kurzen Armen ein gewisses Risiko, war auf dem College aber eine Urgewalt. Davis ist groß und schnell, Lew könnte nach seinem Kreuzbandriss der beste Center der Klasse werden. Mit Edge und Corner ist Cincinnati zwei der größten Needs bravourös angegangen. ran-Note: 2+

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Cleveland Browns • 1. Runde: 9. Pick: Spencer Fano, Offensive Tackle (via Kansas City Chiefs)

• 1. Runde: 24. Pick: KC Concepcion, Wide Receiver (via Jacksonville Jaguars)

• 2. Runde: 39. Pick: Denzel Boston, Wide Receiver

• 2. Runde: 58. Pick: Emmanuel McNeil-Warren, Safety (via San Francisco 49ers)

• 3. Runde: 86. Pick: Austin Barber, Offensive Tackle (via Los Angeles Chargers)

• 5. Runde: 146. Pick: Parker Brailsford, Center

• 5. Runde: 149. Pick: Justin Jefferson, Linebacker (via Kansas City Chiefs)

• 5. Runde: 170. Pick: Joe Royes, Tight End (via Denver Broncos)

• 6. Runde: 182. Pick: Taylen Green, Quarterback (via Denver Broncos)

• 7. Runde: 248. Pick: Carsen Ryan, Tight End (via Seattle Seahawks) In der Liga ist man sich weitestgehend einig, dass die Browns den besten Draft hatten. Sie haben durch den Trade mit den Chiefs weiter unten gepickt – und trotzdem ihren favorisierten Lineman bekommen. Auch Concepcion könnte ein Star werden, der vor allem als Separator glänzt, auch wenn Fragezeichen beim Catch bleiben. Dazu kommt in Boston ein zweiter hoch eingeschätzter Wide Receiver, der starke Hände und gute Physis mitbringt. Nach den vier (!) gefangenen Touchdowns aller Browns-Receiver in der Vorsaison hat Cleveland hier ordentlich nachgebessert. McNeil-Warren füllt eine weitere Problemzone. ran-Note: 1

Dallas Cowboys • 1. Runde: 11. Pick: Caleb Downs, Safety (via Miami Dolphins)

• 1. Runde: 23. Pick: Malachi Lawrence, Edge (via Philadelphia Eagles)

• 3. Runde: 92. Pick: Jaishawn Barham, Edge (via San Francisco 49ers)

• 4. Runde: 112. Pick: Drew Shelton, Offensive Tackle

• 4. Runde: 114. Pick: Devin Moore, Cornerback (via Atlanta Falcons)

• 4. Runde: 137. Pick: LT Overton, Edge (via Philadelphia Eagles, Compensatory)

• 7. Runde: 218. Pick: Anthony Smith, Wide Receiver (via Tennessee Titans) Dass Downs den Cowboys an Position elf in den Schoß gefallen ist, ist ein absoluter Glücksfall. Er ist einer der sichersten Picks im gesamten Draft und wird umgehend ein Unterschiedsspieler sein. Mit Lawrence haben sie zudem eine wichtige Lücke nach dem Parsons-Trade geschlossen, auch Allzweckwaffe Barham wird dem Team mit seiner Physis weiterhelfen. Lediglich die Baustellen in der Secondary und bei den Interior Linebackern bleiben bestehen. ran-Note: 2 NFL Draft 2026: Gewinner und Verlierer - ein deutscher Coup und fragwürdige Moves

Denver Broncos • 3. Runde: 66. Pick: Tyler Onyedim, Defensive Tackle (via Tennessee Titans)

• 4. Runde: 108. Pick: Jonah Coleman, Running Back (via New Orleans Saints)

• 4. Runde: 111. Pick: Kage Casey, Offensive Guard (via Miami Dolphins)

• 5. Runde: 152. Pick: Justin Joly, Tight End (via Cleveland Browns)

• 7. Runde: 246. Pick: Miles Scott, Safety

• 7. Runde: 256. Pick: Dallen Bentley, Tight End (Compensatory)

• 7. Runde: 257. Pick: Red Murdock, Linebacker (Compensatory) Kein Erst- oder Zweitrundenpick und nur einer in den Top 100: Bei den Broncos war nach dem Waddle-Trade schlichtweg nicht mehr viel möglich. Onyedim ging überraschend früh über die Theke, dürfte aber ein solider Backup Tackle werden. Coleman ist die Absicherung hinter Dobbins und ein ordentlicher RB mit überschaubarer Upside. ran-Note: 3

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Detroit Lions • 1. Runde: 17. Pick: Blake Miller, Defensive Tackle

• 2. Runde: 44. Pick: Derrick Moore, Edge (via Dallas Cowboys)

• 4. Runde: 118. Pick: Jimmy Rolder, Linebacker

• 5. Runde: 157. Pick: Keith Abney II, Cornerback

• 5. Runde: 168. Pick: Kendrick Law, Wide Receiver (via Buffalo Bills)

• 6. Runde: 205. Pick: Skyler Gill-Howard, Defensive Tackle (via Jacksonville Jaguars)

• 7. Runde: 222. Pick: Tyre West, Defensive Tackle (via Cleveland Browns) Mit Miller und Moore hat Detroit früh die Schwachstellen gut adressiert, wobei ein Uptrade unter Brad Holmes mittlerweile schon Tradition hat. Miller wird den Druck von Jared Goff nehmen und auch Jahmyr Gibbs das Leben leichter machen. Moore soll derweil die Lücke gegenüber von Aidan Hutchinson schließen. Abney könnte ein Steal in Runde 5 werden, der zwar an Größe vermissen lässt, dafür aber ein Energiebündel ist. ran-Note: 2

Green Bay Packers • 2. Runde: 52. Pick: Brandon Cisse, Cornerback

• 3. Runde: 77. Pick: Chris McClellan, Defensive Tackle (via Tampa Bay Buccaneers)

• 4. Runde: 120. Pick: Dani Dennis-Sutton, Edge

• 5. Runde: 153. Pick: Jager Burton, Center (via Atlanta Falcons)

• 6. Runde: 201. Pick: Domani Jackson, Cornerback

• 6. Runde: 216. Pick: Trey Smack, Kicker (via Seattle Seahawks) Auch die Packers hatten nur zwei Picks in den Top 100, mit Cisse haben sie den noch besten verfügbaren Cornerback an Position 52 gepickt. Er ist niemand, der viele Interceptions sammelt, dafür aber seine langen Arme in vielen Passwegen hat. Dazu haben sie die Defensive Line mit McClellan und Dennis-Sutton als weitere große Baustelle adressiert. Spannend ist dazu auch Smack, der als Top Kicker der Klasse Stabilität bringen soll. ran-Note: 2 NFL Draft 2026: Erstmals seit 2014 - Heisman-Trophy-Finalist wird nicht gedraftet

Houston Texans • 1. Runde: 26. Pick: Keylon Rutledge, Guard (via Buffalo Bills)

• 2. Runde: 36. Pick: Kayden McDonald, Defensive Tackle (via Las Vegas Raiders)

• 2. Runde: 59. Pick: Marlin Klein, Tight End

• 4. Runde: 106. Pick: Febechi Nwaiwu, Guard (via Washington Commanders)

• 4. Runde: 123. Pick: Wade Woodaz, Linebacker (via Los Angeles Chargers)

• 5. Runde: 141. Pick: Kamari Ramsey, Safety (via Las Vegas Raiders)

• 6. Runde: 204. Pick: Lewis Bond, Wide Receiver (via Los Angeles Chargers)

• 7. Runde: 243. Pick: Aiden Fisher, Linebacker (via San Francisco 49ers) Die Offensive Line war mal wieder eine Baustelle vor dem Draft, hier soll "Routinier" Rutledge (43 Starts auf dem College) sofort helfen. Dennoch ist der Pick strittig: Houston musste für Rutledge nach oben traden – in einem Draft, in dem Interior Linemen noch lange verfügbar geblieben wären. Ein ganz anderes Profil hat McDonald, der erst vergangene Saison startete, mit seiner Physis aber ebenfalls direkt eine Lücke schließen soll und auch ein Erstrundenpick hätte sein können. Aus deutscher Sicht war dazu der Pick von Klein an Position 59 sensationell, auch wenn viele Experten ihn erst deutlich später auf dem Zettel hatten. In Houston hat er hinter Dalton Schultz, Brevin Jordan und Cade Stover aber noch Zeit. In den späteren Runden wird es dann unübersichtlich, der Eindruck bleibt aber, dass Houston viel in Low-Value-Positionen investiert hat. ran-Note: 3-

Indianapolis Colts • 2. Runde: 53. Pick: CJ Allen, Linebacker (via Pittsburgh Steelers)

• 3. Runde: 78. Pick: A.J. Haulcy, Safety

• 4. Runde: 113. Pick: Jalen Farmer, Offensive Guard

• 4. Runde: 135. Pick: Bryce Boettcher, Linebacker

• 5. Runde: 156. Pick: George Gumbs Jr., Edge

• 6. Runde: 214. Pick: Caden Curry, Edge (via Pittsburgh Steelers, Compensatory)

• 7. Runde: 237. Pick: Seth McGowan, Running Back (via Pittsburgh Steelers)

• 7. Runde: 254. Pick: Deion Burks, Wide Receiver (Compensatory) Die Colts sind ein weiteres Team, das nach dem Trade für Sauce Gardner nur zwei Picks in den Top 100 hatte. Dennoch haben sie klare Baustellen adressiert und sich in Allen und Haulcy zwei Spieler geschnappt, die Erstrunden-Upside haben. Farmer hat Starter-Potenzial, Curry und Gumbs sind interessante Kontraste im Pass Rush. In Burks kommt ganz spät zudem ein extrem schneller Wide Receiver, der seine Momente haben dürfte. ran-Note: 2

Jacksonville Jaguars • 2. Runde: 56. Pick: Nate Boerkircher, Tight End

• 3. Runde: 81. Pick: Albert Regis, Defensive Tackle (via Detroit Lions)

• 3. Runde: 88. Pick: Emmanuel Pregnon, Guard

• 3. Runde: 100. Pick: Jalen Huskey, Safety (via Detroit Lions, Compensatory)

• 4. Runde: 119. Pick: Wesley Williams, Edge

• 5. Runde: 164. Pick: Tanner Koziol, Tight End

• 6. Runde: 191. Pick: Josh Cameron, Wide Receiver (via New England Patriots)

• 6. Runde: 203. Pick: C.J. Williams, Wide Receiver (via Philadelphia Eagles)

• 7. Runde: 233. Pick: Zach Durfee, Edge (via Detroit Lions)

• 7. Runde: 240. Pick: Parker Hughes, Linebacker Ähnlich wenig Spielraum hatten die Jaguars mit ihrem ersten Pick spät in der zweiten Runde. Dass sie dann mit dem 56. Pick in Boerkircher auch noch einen sehr unerfahrenen Tight End gewählt haben (keine 200-Yards-Saison), wirft Fragen auf. Ähnlich ist es mit Regis, der aufgrund seiner fehlenden Athletik ebenfalls wenig Upside mitbringt. Pregnon könnte mit seiner Power dagegen direkt starten und die Lücke auf Guard schließen, bei den restlichen Picks sticht niemand raus. Nach dem Trade für Travis Hunter war Jacksonville limitiert und musste an Tag 2 liefern – was ihnen aber nicht gelungen ist. ran-Note: 5 "Verwirrendste Wahl des Draft": US-Experten kritisieren Klein-Pick der Texans

Kansas City Chiefs • 1. Runde: 6. Pick: Mansoor Delane, Cornerback (via Cleveland Browns)

• 1. Runde: 29. Pick: Peter Woods, Defensive Tackle (via Los Angeles Rams)

• 2. Runde: 40. Pick: R Mason Thomas, Edge

• 4. Runde: 109. Pick: Jadon Canady, Cornerback

• 5. Runde: 161. Pick: Emmett Johnson, Running Back

• 5. Runde: 176. Pick: Cyrus Allen, Wide Receiver

• 7. Runde: 249. Pick: Garrett Nussmeier, Quarterback (via Pittsburgh Steelers) Nach Ewigkeiten durften die Chiefs mal wieder früh picken und haben die Chance genutzt, um sich ihren defensiven Wunschspieler Delane per Trade zu schnappen. In Woods kam dazu eine weitere Verstärkung für die Defensive, er wurde oft in den Top 15 gehandelt. Thomas bringt als Speed-Rusher ein Element mit, das Kansas City bisher fehlte. Spannend ist auch der Draft von Nussmeier, der wegen seiner Rückenprobleme weit gefallen ist und sich zu einem guten Mahomes-Backup entwickeln könnte. ran-Note: 2

Las Vegas Raiders • 1. Runde: 1. Pick: Fernando Mendoza, Quarterback

• 2. Runde: 38. Pick: Treydan Stukes, Safety (via Washington Commanders)

• 3. Runde: 67. Pick: Keyron Crawford, Edge

• 3. Runde: 91. Pick: Trey Zuhn III, Center (via Buffalo Bills)

• 4. Runde: 102. Pick: Jermod McCoy, Cornerback (Las Vegas Raiders)

• 4. Runde: 122. Pick: Mike Washington Jr., Running Back (via Philadelphia Eagles)

• 5. Runde: 150. Pick: Dalton Johnson, Safety (via New Orleans Saints)

• 5. Runde: 175. Pick: Hezekiah Massis, Cornerback (Compensatory)

• 6. Runde: 195. Pick: Malik Benson, Wide Receiver (via Tampa Bay Buccaneers)

• 7. Runde: 229. Pick: Brandon Cleveland, Defensive Tackle (via Tampa Bay Buccaneers) Seit Monaten war klar, dass Mendoza als Top Pick zu den Raiders gehen wird, wo er unter der Fuchtel von Tom Brady zum Franchise Quarterback reifen soll. Stukes ist als Slot-Corner-Safety-Hybrid ein sehr interessanter Spieler, der sich zum Star entwickeln könnte. Crawford bringt mit seiner unglaublichen Athletik ebenfalls Upside-Potenzial mit, Fragezeichen bleiben allerdings, da er erst spät mit Football angefangen hat. Und dann kommt noch McCoy. Der Cornerback ist eines der größten Talente der Klasse, seine Knieprobleme haben alle anderen Teams aber abgeschreckt. Wird er fit, hatten die Raiders einen der besten Drafts der Liga. ran-Note: 2+

Los Angeles Chargers • 1. Runde: 22. Pick: Akheem Mesidor, Edge

• 2. Runde: 63. Pick: Jake Slaughter, Center (via New England Patriots)

• 4. Runde: 105. Pick: Brenen Thompson, Wide Receiver (via New York Giants)

• 4. Runde: 117. Pick: Travis Burke, Offensive Tackle

• 4. Runde: 131. Pick: Genesis Smith, Center (via New England Patriots)

• 5. Runde: 145. Pick: Nick Barrett, Defensive Lineman (via New York Giants)

• 6. Runde: 202. Pick: Logan Taylor, Guard (via New England Patriots)

• 6. Runde: 206. Pick: Alex Harkey, Offensive Guard (via Cleveland Browns) Nach der Katastrophen-Saison war es klar, dass die Chargers in die Offensive Line investieren würden, was sie vor allem in den späten Runden gemacht haben. Mesidor bringt mit seinen 25 Jahren wenig Upside mit, dürfte dank seiner Erfahrung aber sofort weiterhelfen. Auch der extreme Speed von Thompson wird der Offense von Mike McDaniel sofort weiterhelfen. Generell aber ein eher uninspirierter Draft der Chargers. ran-Note: 3- NFL: Deutscher O-Liner Felix Lepper von zwei Teams zu Rookie Mini Camps eingeladen

Los Angeles Rams • 1. Runde: 13. Pick: Ty Simpson, Quarterback (via Atlanta Falcons)

• 2. Runde: 61. Pick: Max Klare, Tight End

• 3. Runde: 93. Pick: Keagen Trost, Offensive Tackle

• 6. Runde: 197. Pick: CJ Daniels, Wide Receiver (via Philadelphia Eagles)

• 7. Runde: 232. Pick: Tim Keenan III, Defensive Tackle (via Baltimore Ravens) Der Simpson-Pick war wohl der Schocker des Drafts, für den die Rams (zu Recht) viel Kritik geerntet haben. Als Win-Now-Team haben sie ihr wertvollstes Asset investiert, um einen Nachfolger für MVP Matthew Stafford zu holen. Tight End Klare in Runde 2 ist ebenfalls ein ziemlicher Reach, vor allem, da der Need nach einem der vielen starken Receiver in dieser Klasse offensichtlich ist. Auch mit den restlichen Picks wurde eher in die langfristige Zukunft als in die Gegenwart investiert. Schwer nachzuvollziehen, was die Rams sich da gedacht haben. ran-Note: 5

Miami Dolphins • 1. Runde: 12. Pick: Kadyn Proctor, Offensive Tackle (via Dallas Cowboys)

• 1. Runde: 27. Pick: Chris Johnson, Cornerback (via San Francisco 49ers)

• 2. Runde: 43. Pick: Jacob Rodriguez, Linebacker

• 3. Runde: 75. Pick: Caleb Douglas, Wide Receiver

• 3. Runde: 87. Pick: Will Kacmarek, Tight End (via Philadelphia Eagles)

• 3. Runde: 94. Pick: Chris Bell, Wide Receiver (via Denver Broncos)

• 4. Runde: 130. Pick: Trey Moore, Edge (via Denver Broncos)

• 4. Runde: 138. Pick: Kyle Louis, Linebacker (via San Francisco 49ers, Compensatory)

• 5. Runde: 158. Pick: Michael Taaffe, Safety (via Carolina Panthers)

• 5. Runde: 177. Pick: Kevin Coleman Jr., Wide Receiver (Compensatory)

• 5. Runde: 180. Pick: Seydou Traore, Tight End (Compensatory)

• 6. Runde: 200. Pick: DJ Campbell, Offensive Guard (via Carolina Panthers)

• 7. Runde: 238. Pick: Max Llewellyn, Edge (via New York Jets) Mit 13 Picks und viel Cap Space hatte Miami alle Möglichkeiten für einen Neustart. Proctor bringt enorme Physis mit, Fragezeichen bleiben aber hinter seiner Quickness für Left Tackle sowie der Entscheidung, ihn vor Bain Jr. und Downs zu ziehen. Der athletische Johnson ist ein sicherer Pick in Runde 1, Rodriguez als Ex-Quarterback auf Linebacker ist ein Experiment mit hohem Upside, aber unklarem NFL-Profil. Auch der Brite Traore in Runde 5 wird kaum sofortigen Impact liefern, auch wenn es eine nette Story ist. Generell wird man den Eindruck nicht los, dass Miami hier Chancen liegen gelassen hat. ran-Note: 3

Minnesota Vikings • 1. Runde: 18. Pick: Caleb Banks, Defensive Tackle

• 2. Runde: 51. Pick: Jake Golday, Linebacker (via Carolina Panthers)

• 3. Runde: 82. Pick: Domonique Orange, Defensive Tackle

• 3. Runde: 97. Pick: Caleb Tiernan, Offensive Tackle (Compensatory)

• 3. Runde: 98. Pick: Jakobe Thomas, Safety (via Philadelphia Eagles, Compensatory)

• 5. Runde: 159. Pick: Max Bredeson, Fullback (via Carolina Panthers)

• 5. Runde: 163. Pick: Charles Demmings, Cornerback (via Philadelphia Eagles)

• 6. Runde: 198. Pick: Demond Claiborne, Running Back (via New England Patriots)

• 7. Runde: 235. Pick: Gavin Gerhardt, Center (via Carolina Panthers) Banks ist dank seiner Physis ein extrem spannender Spieler, kommt aufgrund seiner doppelten Fußverletzung aber auch mit viel Risiko. Verwunderlich ist auch, dass die Vikings kurz nach dem Golday-Pick den Trade von Jonathan Greenard verkündeten und die dadurch entstandene Lücke trotz der vielen verfügbaren Edge Rusher nicht direkt angegangen sind. Tiernan mit seinen extrem kurzen Armen als Tackle ist ein weiteres Fragezeichen. Positiv sind aber Demmings und Claiborne zu nennen, die für ihre späten Positionen viel Upside mitbringen. ran-Note: 3-

New England Patriots • 1. Runde: 28. Pick: Caleb Lomu, Offensive Tackle (via Houston Texans)

• 2. Runde: 55. Pick: Gabe Jacas, Edge (via Los Angeles Chargers)

• 3. Runde: 95. Pick: Eli Raridon, Tight End

• 5. Runde: 171. Pick: Karon Prunty, Cornerback

• 6. Runde: 196. Pick: Dametrious Crownover, Offensive Tackle (via Jacksonville Jaguars)

• 6. Runde: 212. Pick: Namdi Obiazor, Linebacker

• 7. Runde: 234. Pick: Behren Morton, Quarterback (via Minnesota Vikings)

• 7. Runde: 245. Pick: Jam Miller, Running Back (via Jacksonville Jaguars)

• 7. Runde: 247. Pick: Quintayvious Hutchins, Edge Ob das Duo aus Lomu und Will Campbell langfristig physisch genug ist, bleibt abzuwarten, aktuell scheint der OT noch sehr roh. Auch die Entwicklung von Jacas bleibt abzuwarten, zumal die Patriots für beide Spieler hochtradeten. Dass sie zudem keinen Finger in Sachen Wide Receiver gerührt haben, macht den Trade für A.J. Brown noch wahrscheinlicher. ran-Note: 3-

New Orleans Saints • 1. Runde: 8. Pick: Jordyn Tyson, Wide Receiver

• 2. Runde: 42. Pick: Christen Miller, Defensive Tackle

• 3. Runde: 73. Pick: Oscar Delp, Tight End

• 4. Runde: 132. Pick: Jeremiah Wright, Guard (via Seattle Seahawks)

• 4. Runde: 136. Pick: Bryce Lance, Wide Receiver (Compensatory)

• 5. Runde: 172. Pick: Lorenzo Styles Jr., Safety (via Seattle Seahawks)

• 6. Runde: 190. Pick: Barion Brown, Wide Receiver

• 7. Runde: 219. Pick: TJ Hall, Cornerback (via Las Vegas Raiders) Der Plan der Saints war, QB Tyler Shough bestmöglich zu umgeben, was ihnen gut gelungen ist. Tyson als Route Runner neben Olave schließt eine echte Lücke und Miller gibt der Defensive Line die dringend benötigte Stabilität. Dazu kommt in Lance, dem jüngeren Bruder von Trey, ein roher Receiver mit gefährlichem Speed, der immer für ein Big Play gut ist. Auch Delp und Wright sind ordentliche Picks, die dem Team direkt weiterhelfen dürften. Insgesamt ein ordentlicher Draft ohne große Höhen und Tiefen. ran-Note: 2

New York Giants • 1. Runde: 5. Pick: Arvell Reese, Linebacker

• 1. Runde: 10. Pick: Francis Mauigoa, Offensive Tackle (via Cincinnati Bengals)

• 2. Runde: 37. Pick: Colton Hood, Cornerback

• 3. Runde: 74. Pick: Malachi Fields, Wide Receiver (via Kansas City Chiefs)

• 6. Runde: 186. Pick: Bobby Jamison-Travis, Defensive Tackle

• 6. Runde: 192. Pick: J.C. Davis, Offensive Tackle (via Miami Dolphins)

• 6. Runde: 193. Pick: Jack Kelly, Linebacker (via Dallas Cowboys) Reese an fünfter Stelle war ein echter Glücksfall für die Giants, der in einer jungen Defensive zu einem Star reifen dürfte. Mauigoa ist ebenfalls ein sicherer Pick, der einschlagen wird, auch wenn ihm sein Rücken aktuell zu schaffen macht. Hood galt lange als Erstrundenpick und könnte an Position 37 ein Steal sein, fraglich ist lediglich, ob der teure Trade für Fields (drei Picks insgesamt) sein musste. In der Giants-Offensive dürfte er trotzdem seine Rolle finden. ran-Note: 2+

New York Jets • 1. Runde: 2. Pick: David Bailey, Edge

• 1. Runde: 16. Pick: Kenyon Sadiq, Tight End (via Indianapolis Colts)

• 1. Runde: 30. Pick: Omar Cooper Jr., Wide Receiver (via Denver Broncos)

• 2. Runde: 50. Pick: D'Angelo Ponds, Cornerback (via Detroit Lions)

• 4. Runde: 103. Pick: Darrell Jackson Jr., Defensive Tackle

• 4. Runde: 110. Pick: Cade Klubnik, Quarterback (via Cincinnati Bengals)

• 6. Runde: 188. Pick: Anez Cooper, Guard (via Seattle Seahawks)

• 7. Runde: 228. Pick: VJ Payne, Safety (via Las Vegas Raiders) Mit drei Picks in der ersten Runde hatten die Jets eine Menge Potenzial, das sie aber nur begrenzt ausgeschöpft haben. Bailey ist sehr NFL-ready und wird sofort einen Impact haben, seine Run Defense bleibt aber ein Problem. Sadiq wird den Jets elitären Speed auf der Geraden liefern, ob er als Route Runner funktioniert, darf aber bezweifelt werden. Vor allem, da sie in Mason Taylor erst im letztjährigen Draft einen Tight End gezogen haben. Für Cooper tradeten sie hoch, der große Receiver bringt jedoch auch Star-Potenzial mit. Auch Ponds wird dem Team mit seiner Spielintelligenz Freude bringen. ran-Note: 2

Philadelphia Eagles • 1. Runde: 20. Pick: Makai Lemon, Wide Receiver (via Green Bay Packers)

• 2. Runde: 54. Pick: Eli Stowers, Tight End

• 3. Runde: 68. Pick: Markel Bell, Offensive Tackle (via New York Jets)

• 5. Runde: 178. Pick: Coley Payton, Quarterback (Compensatory)

• 6. Runde: 207. Pick: Micah Morris, Guard (via Los Angeles Chargers)

• 7. Runde: 244. Pick: Cole Wisniewski, Safety (via Minnesota Vikings)

• 7. Runde: 251. Pick: Uar Bernard, Defensive Tackle (via Los Angeles Rams, Compensatory)

• 7. Runde: 252. Pick: Keyshawn James-Newby, Edge (via Los Angeles Rams, Compensatory) Der Slot-orientierte Lemon wird bei den Eagles in die großen Fußstapfen von A.J. Brown treten, auch wenn die Frage bleibt, warum sie nicht in einen X-Receiver investiert haben. Stowers als ehemaliger Quarterback auf Tight End bringt viel Potenzial mit und kann das Spiel extrem gut lesen. Bei Bell bleiben Fragezeichen bezüglich der Foot Quickness, weshalb viele Experten ihn deutlich später auf der Liste hatten. Der spannendste Pick ist aber sicherlich Bernard, der quasi ohne Football-Erfahrung in die Liga kommt, dafür aber ein Ausnahmeathlet ist. ran-Note: 2

Pittsburgh Steelers • 1. Runde: 21. Pick: Max Iheanachor, Offensive Tackle

• 2. Runde: 47. Pick: Germie Bernard, Wide Receiver (via Indianapolis Colts)

• 3. Runde: 76. Pick: Drew Allar, Quarterback (via Dallas Cowboys)

• 3. Runde: 85. Pick: Daylen Everette, Cornerback

• 3. Runde: 96. Pick: Gennings Dunker, Offensive Tackle (via Seattle Seahawks)

• 4. Runde: 121. Pick: Kaden Wetjen, Wide Receiver

• 5. Runde: 169. Pick: Riley Nowakowski, Tight End (via Kansas City Chiefs)

• 6. Runde: 210. Pick: Gabe Rubio, Defensive Lineman (via Kansas City Chiefs)

• 7. Runde: 224. Pick: Robert Spears-Jennings, Safety (via New England Patriots)

• 7. Runde: 230. Pick: Eli Heidenreich, Running Back (via Indianapolis Colts) Lemon haben die Eagles den Steelers direkt vor der Nase weggeschnappt, Iheanachor ist aber keinesfalls ein Verlegenheitspick, sondern adressiert eine reale Baustelle. Der Pick von Bernard ist dagegen eine gewisse Überreaktion, Dunker dafür ein sehr sicherer Pick in der dritten Runde. Allar als Quarterback-Projekt hat die physischen Voraussetzungen, muss aber mechanisch noch deutlich wachsen. Am Ende trotz turbulenter Eröffnung ein solides Ergebnis. ran-Note: 2

San Francisco 49ers • 2. Runde: 33. Pick: De'Zhaun Stribling, Wide Receiver (via New York Jets)

• 3. Runde: 70. Pick: Romello Height, Edge (via Cleveland Browns)

• 3. Runde: 90. Pick: Kaelon Black, Running Back

• 4. Runde: 107. Pick: Gracen Halton, Defensive Tackle (via Cleveland Browns)

• 4. Runde: 127. Pick: Carver Willis, Offensive Tackle

• 4. Runde: 139. Pick: Ephesians Prysock, Cornerback (Compensatory)

• 5. Runde: 154. Pick: Jaden Dugger, Linebacker (via Baltimore Ravens)

• 5. Runde: 179. Pick: Enrique Cruz Jr., Offensive Tackle (via New York Jets, Compensatory) Zweimal haben die 49ers runtergetradet und am Ende mit Stribling einen Spieler gezogen, bei dem sich die Meinungen spalten. Er galt als Drittrunden-Prospect, soll nun aber als Jauan-Jennings-Ersatz dienen. Height passt sehr gut ins System von Kyle Shanahan und könnte in Kombination mit Nick Bosa, Mykel Williams und Osa Odighizuwa eine potenziell furchteinflößende Pass-Rush-Rotation bilden. Black so früh zu ziehen, wirft aufgrund der Konstanz von Christian McCaffrey Fragen auf, passt aber zum Gesamtbild. ran-Note: 3-

Seattle Seahawks • 1. Runde: 32. Pick: Jadarian Price, Running Back

• 2. Runde: 64. Pick: Bud Clark, Safety

• 3. Runde: 99. Pick: Julian Neal, Cornerback (via Pittsburgh Steelers, Compensatory)

• 5. Runde: 148. Pick: Beau Stephens, Offensive Guard

• 6. Runde: 199. Pick: Emmanuel Henderson Jr., Wide Receiver (via New York Jets)

• 7. Runde: 236. Pick: Andre Fuller, Cornerback (via Pittsburgh Steelers, Compensatory)

• 7. Runde: 242. Pick: Deven Eastern, Defensive Tackle (via New York Jets)

• 7. Runde: 255. Pick: Michael Dansby, Cornerback (via Green Bay Packers, Compensatory) Aus vier Picks hat der Super-Bowl-Champion durch geschickte Trades acht gemacht. Dass die Seahawks Price so früh zogen, verwundert jedoch ein wenig. Der Druck aufgrund von Verletzungen war aber groß. Allzweckwaffe Clark wirkt dagegen wie der perfekte Fit für Mike Macdonalds Defense, während Neal den Abgang von Riq Woolen kompensiert. Zudem könnte Stephens in Runde 5 ein echter Steal werden. ran-Note: 2

Tampa Bay Buccaneers • 1. Runde: 15. Pick: Rueben Bain Jr., Edge

• 2. Runde: 46. Pick: Josiah Trotter, Linebacker

• 3. Runde: 84. Pick: Ted Hurst, Wide Receiver (via Green Bay Packers)

• 4. Runde: 116. Pick: Keionte Scott, Cornerback

• 5. Runde: 155. Pick: Demonte Capehart, Offensive Tackle

• 5. Runde: 160. Pick: Billy Schrauth, Offensive Guard (via Green Bay Packers)

• 6. Runde: 185. Pick: Bauer Sharp, Tight End (via Las Vegas Raiders) Viele sind sich einig, dass die Bucs einen der besten Drafts der Liga hatten. Bain Jr. ist ein Monster und trotz seiner Armlänge an Position 15 ein Steal, der dem Team sofort weiterhelfen wird. Trotter ist ein physischer Linebacker, der ebenfalls gut in die Defensive des Teams passt. Hurst aus Georgia State ist ein sehr spannendes Receiver-Projekt mit starkem Speed, der seine nötige Zeit bekommen wird. Scott bringt dazu echtes Star-Potenzial mit und könnte auch Safety spielen. Insgesamt ein sehr starker Draft mit gutem Value bei jedem Pick. ran-Note: 1

Tennessee Titans • 1. Runde: 4. Pick: Carnell Tate, Wide Receiver

• 1. Runde: 31. Pick: Keldric Faulk, Edge (via New England Patriots)

• 2. Runde: 60. Pick: Anthony Hill Jr., Edge (via Chicago Bears)

• 5. Runde: 142. Pick: Fernando Carmona, Guard (via New York Jets)

• 5. Runde: 165. Pick: Nick Singleton, Running Back (via Buffalo Bills)

• 6. Runde: 184. Pick: Jackie Marshall, Defensive Tackle

• 6. Runde: 194. Pick: Pat Coogan, Center (via New York Jets)

• 7. Runde: 225. Pick: Jaren Kanak, Tight End (via Dallas Cowboys) Man kann darüber diskutieren, ob die Titans statt Tate lieber einen Defensivspieler hätten nehmen sollen, für das Team hatte ein NFL-fähiger Receiver an der Seite von Cam Ward aber Priorität. Faulk wird dazu als physischer DE ebenfalls einen Impact in der neu verankerten Titans-Defense haben. Dazu wird auch Hill seinen Platz finden, genau wie der schnelle Singleton. Alles in allem ein sehr runder Draft. ran-Note: 1