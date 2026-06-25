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Lions-Cornerback Terrion Arnold wird wegen des Verdachts auf schwere Straftaten festgenommen. Es droht eine massive Strafe.

Negativ-Schlagzeile aus der besten Football-Liga der Welt. Terrion Arnold, seines Zeichens Cornerback der Detroit Lions, wurde im Zusammenhang mit einem Raubüberfall und einer Entführung im Februar in Tampa, Florida, festgenommen. Dies gab die Staatsanwaltschaft von Hillsborough County bekannt. Der 23-Jährige stellte sich am Mittwoch selbst und muss sich in insgesamt acht Anklagepunkten wegen schwerer Straftaten verantworten, vier davon wegen Raubüberfalls mit einer tödlichen Schusswaffe, vier wegen Entführung. Das teilte das Sheriff-Büro von Hillsborough County gegenüber "NFL.com" mit. Arnold wird ohne Kaution festgehalten und soll am Donnerstagmittag vor Gericht erscheinen. Laut Staatsanwaltschaft könnte es bei einer Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe kommen. Zudem teilten die Behörden mit, dass ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt wurde, um zu erreichen, dass der Sportler bis zum Prozess in Haft bleibt.

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Arnold bestreitet die Vorwürfe "Terrion Arnold bestreitet kategorisch jegliche Beteiligung an den Vorfällen, die den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zugrunde liegen, und beharrt auf seiner Unschuld", heißt es in einer Erklärung von Arnolds Vertreterin, Denise White, von EAG Sports Management, die "NFL Network" vorliegt. Und weiter: "Es gibt keine glaubwürdigen Beweise, die Herrn Arnold mit diesen Vorwürfen in Verbindung bringen. Stattdessen scheint sich die Regierung auf Aussagen mehrerer verurteilter Straftäter zu stützen, die ihre eigene Beteiligung zugegeben haben und möglicherweise ein großes Interesse daran haben, die Schuld auf andere abzuwälzen, um ihre Strafen zu mildern." Zudem ist zu lesen: "Herr Arnold sieht dem Gerichtstermin mit Zuversicht entgegen und ist überzeugt, dass das Gerichtsverfahren letztendlich zu seiner Entlastung führen wird."

Staatsanwältin veröffentlicht Statement bei Social Media Bei dem Vorfall im vergangenen Februar handelt es sich laut einem Bericht von "The Athletic" um einen Entführungs- und Raubüberfall, der als Vergeltung für einen Raubüberfall auf das Anwesen des Cornerbacks in Florida geplant war. Mit diesem wurde der Sportler in Verbindung gebracht, Arnold bestritt später aber eine Beteiligung. Laut der Staatsanwaltschaft befinden sich auch Arnolds "Vertraute hinter Gittern". Wegen Aiyuk: Kittle schickt kryptische Warnung Die Staatsanwältin des 13. Gerichtsbezirks in Tampa, Suzy Lopez, veröffentlichte im Zusammenhang mit der Festnahme von Arnold via Social Media zudem einige Kommentare. "Niemand hat das Recht, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen", schrieb Lopez. Weiter betonte sie: "Ein Streit um verschwundenes Eigentum rechtfertigt weder Entführung noch Gewalt noch Vergeltung. Wir werden weiterhin Gerechtigkeit für die drei Opfer anstreben, indem wir jeden für seine Rolle bei diesem Verbrechen zur Rechenschaft ziehen."

NFL und Lions äußern sich Auch die NFL und die Detroit Lions veröffentlichten bereits Stellungnahmen. "Wir sind über die Angelegenheit informiert und stehen in Kontakt mit dem Verein. Wir geben derzeit keinen weiteren Kommentar ab", formulierte die Liga. Die Lions schrieben: "Wir sind über die rechtliche Situation bezüglich Terrion Arnold informiert. Aus Respekt vor dem laufenden Gerichtsverfahren werden wir uns derzeit nicht dazu äußern." Arnold wurde im NFL Draft 2024 von den Lions in der ersten Runde an Position 24 ausgewählt. In zwei Spielzeiten bestritt er 24 Spiele, 22 davon als Starter. In der vergangenen Saison stand er nur achtmal auf dem Feld, weil eine Gehirnerschütterung und eine Schulterverletzung mehr Einsätze verhinderten.

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