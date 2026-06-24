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NFL: Jacksonville Jaguars verlängern mit Tight End Brenton Strange
Veröffentlicht:von ran
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Super Bowl größer als WM? Ex-NFL-Star mit steiler These
Videoclip • 01:39 Min
Die Jacksonville Jaguars verlängern mit Tight End Brenton Strange, der in der vergangenen Saison groß aufspielte.
Die Jaguars und Tight End Brenton Strange haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.
Wie "ESPN" berichtet, erhält der 25-Jährige einen Dreijahresvertrag über bis zu 48 Millionen Dollar, wovon 25 Millionen Dollar garantiert sein sollen.
In der vergangenen Saison entwickelte er sich zum besten Tight End der Jaguars und stellte in nur zwölf Spielen - fünf verpasste er wegen einer Hüftverletzung - neue Karrierebestmarken bei Catches (46), den Receiving Yards (540) und Touchdowns (drei) auf.
Der Zweitrunden-Pick aus dem Draft 2023 stand vor dem letzten Jahr seines Rookie-Vertrags und erhält nun den verdienten Zahltag.
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Brenton Strange als Erfolgsgarant für Jacksonville Jaguars
Die Jaguars hatten in der Spielzeit 2025 eine Bilanz von 11-1 und erzielten durchschnittlich 30,1 Punkte pro Spiel, wenn Strange spielte. Bei den Spielen, die er verpasste, verzeichnete man eine Bilanz von 2:3 mit durchschnittlich 22,6 eigenen Punkten.
In seiner noch jungen NFL-Karriere hat Strange in drei Spielzeiten 91 Pässe für 981 Yards und sechs Touchdowns gefangen.
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