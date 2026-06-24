Die Jacksonville Jaguars verlängern mit Tight End Brenton Strange, der in der vergangenen Saison groß aufspielte.

Die Jaguars und Tight End Brenton Strange haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Wie "ESPN" berichtet, erhält der 25-Jährige einen Dreijahresvertrag über bis zu 48 Millionen Dollar, wovon 25 Millionen Dollar garantiert sein sollen.

In der vergangenen Saison entwickelte er sich zum besten Tight End der Jaguars und stellte in nur zwölf Spielen - fünf verpasste er wegen einer Hüftverletzung - neue Karrierebestmarken bei Catches (46), den Receiving Yards (540) und Touchdowns (drei) auf.

Der Zweitrunden-Pick aus dem Draft 2023 stand vor dem letzten Jahr seines Rookie-Vertrags und erhält nun den verdienten Zahltag.