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WM 2026: Sohn von NFL-Legende schießt Team USA ins Sechzehntelfinale
Veröffentlicht:von ran.de
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Alex Freeman hat die USA mit seinem ersten Länderspieltor weitergeköpft. Er hat damit eine Geschichte weitergeschrieben, die in der NFL begann. Sein Vater gewann einst den Super Bowl und performte schon genau in dem Stadion, in dem nun auch der Sohn jubeln durfte.
Der Name Freeman hat in Green Bay Gänsehaut-Charakter. Antonio Freeman war in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren einer der besten Wide Receiver der Packers-Geschichte - mit seinem Sohn Alex bekommt der Name nun auch in einer ganz anderen Sportart Gewicht.
Beim 2:0-Sieg der USA gegen Australien bei der Heim-WM erzielte der 21-jährige Verteidiger per Kopfball sein erstes Länderspieltor und trug mitentscheidend dazu bei, dass der Co-Gastgeber vorzeitig ins Sechzehntelfinale einzog. Besonders emotional: Das Spiel fand in Seattle statt, am selben Ort, an dem sein Vater fast 30 Jahre zuvor selbst gefeiert hatte.
Am 29. September 1996 erzielte Antonio Freeman als Receiver der Green Bay Packers gegen die Seattle Seahawks zwei Touchdowns.
Es war eine der prägenden Saisons seiner Karriere: Wenige Monate später fing er im Super Bowl XXXI gegen die New England Patriots einen 81-Yard-Touchdown-Pass von Brett Favre - zum damaligen Zeitpunkt der längste Touchdown-Pass in der Geschichte des Super Bowls. Die Packers gewannen die Partie mit 35:21.
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Antonio Freeman: Drei NFL-Spielzeiten in Folge mit über 1.000 Receiving-Yards
Antonio Freeman spielte von 1995 bis 2001 sowie nochmal 2003 für die Packers, dazwischen ein Jahr für die Philadelphia Eagles. Seine produktivste Phase erlebte er zwischen 1997 und 1999, als er in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten jeweils über 1.000 Receiving-Yards sammelte und die Packers anführte.
Sein bestes Jahr war 1998: 84 Catches, 1.424 Yards (Ligabestwert), 14 Touchdowns und sein einziger Pro Bowl.
Am Ende seiner zehn NFL-Spielzeiten standen 477 Catches, 7.251 Receiving-Yards und 61 Touchdowns zu Buche. Mit seinem Team erreichte er vier Mal das NFC Championship Game und zwei Mal den Super Bowl.
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NFL-Sprössling Freeman schwärmt von Vater
Dass sein Vater eine echte Liga-Legende ist, treibt Alex Freeman sichtlich an. "Ich glaube, für mich hat sich ein Kreis geschlossen", sagte der Verteidiger nach seinem WM-Tor.
"Es ist unglaublich, einen erfolgreichen Vater zu haben, der mich begleiten und fördern kann, damit ich auf Momente wie diesen vorbereitet bin."
Für die USA war es bereits der zweite Sieg im zweiten Gruppenspiel der Heim-WM. Cameron Burgess hatte die US-Amerikaner per Eigentor in Führung gebracht (11.), ehe Freeman Jr. per Kopfball nachlegte (43.). Vor der nächsten Runde wartet nun das letzte Gruppenspiel gegen die bereits ausgeschiedene Türkei.
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