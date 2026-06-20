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WM 2026: Marshawn Lynch bei USA-Spiel als Fotograf unterwegs

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball

WM 2026: Zwayer mit Zeitspiel für USA! Fans reagieren auf Verletzung

Videoclip • 01:09 Min

Marshawn Lynch hat eine ungewöhnliche Zweitkarriere gestartet: Bei der WM 2026 ist der frühere NFL-Star als Fotograf unterwegs. Diesmal nicht auf dem Football-, sondern auf dem Fußballfeld.

Marshawn Lynch ist ein Mann vieler Talente. Der frühere Running Back der Seattle Seahawks war beim WM-Gruppenspiel zwischen den USA und Australien in seiner alten Heimatstadt zu Gast - allerdings nicht als Zuschauer, sondern als akkreditierter Fotograf am Spielfeldrand.

Lynch wurde vor dem Anpfiff im Lumen Field mit grüner Fotografen-Weste und Kamera in der Hand gesichtet.

Schon im Vorfeld der Partie hatte er bei der "March to the Match" mit tausenden Fans vom Pier 58 bis zum Stadion mitgefeiert und als inoffizieller Stimmungsmacher fungiert. Auf dem Fahrrad führte er die Fan-Massen praktisch persönlich zum Spiel.

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Marshawn Lynch bereits in der NFL als Fotograf unterwegs

Der heute 40-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend als Sportfotograf einen Namen gemacht. Bereits beim Super Bowl LX zwischen den New England Patriots und seinen ehemaligen Seahawks im Februar war Lynch mit Kameraausrüstung am Spielfeldrand zu sehen.

Auch beim Preseason-Spiel zwischen Seattle und den Las Vegas Raiders, einem weiteren früheren Team von ihm, sowie beim Boxkampf zwischen Canelo Alvarez und Terence Crawford und beim NASCAR-Rennen Daytona 500 war er mit der Kamera im Einsatz.

Lynch reiht sich damit in einen Trend von Sportstars ein, die (nach der aktiven Karriere) hinter die Linse wechseln. Auch Turnerin Simone Biles und Basketballerin Caitlin Clark wurden in den vergangenen Monaten als akkreditierte Fotografinnen bei Profispielen gesichtet.

Für Lynch, der in seiner NFL-Karriere über 10.000 Yards erlief, zwei Mal den Super Bowl erreichte und einmal gewann, ist die Fotografie nur eine von vielen Stationen nach dem Karriereende. Der gebürtige Oaklander hat zuletzt auch schauspielerische Erfahrung gesammelt, unter anderem in "Euphoria" und "Brooklyn Nine-Nine", und ist zudem Minderheitseigner der Seattle Kraken in der NHL.

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