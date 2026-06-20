WM 2026: Marshawn Lynch bei USA-Spiel als Fotograf unterwegs

ran Fußball WM 2026: Zwayer mit Zeitspiel für USA! Fans reagieren auf Verletzung Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Marshawn Lynch hat eine ungewöhnliche Zweitkarriere gestartet: Bei der WM 2026 ist der frühere NFL-Star als Fotograf unterwegs. Diesmal nicht auf dem Football-, sondern auf dem Fußballfeld.

Marshawn Lynch ist ein Mann vieler Talente. Der frühere Running Back der Seattle Seahawks war beim WM-Gruppenspiel zwischen den USA und Australien in seiner alten Heimatstadt zu Gast - allerdings nicht als Zuschauer, sondern als akkreditierter Fotograf am Spielfeldrand. Lynch wurde vor dem Anpfiff im Lumen Field mit grüner Fotografen-Weste und Kamera in der Hand gesichtet. Schon im Vorfeld der Partie hatte er bei der "March to the Match" mit tausenden Fans vom Pier 58 bis zum Stadion mitgefeiert und als inoffizieller Stimmungsmacher fungiert. Auf dem Fahrrad führte er die Fan-Massen praktisch persönlich zum Spiel.

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