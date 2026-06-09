NFL NFL: Walker signiert Chiefs-Helme – Fans zahlen ein Vermögen Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Nach den Verpflichtungen von A.J. Brown und Romeo Doubs gab es Gerüchte, dass Kayshon Boutte einen Trade bei den New England Patriots angefragt hätte. Jetzt äußert sich der Wide Receiver zu seiner Zukunft in Foxborough.

Zuletzt gab es Gerüchte, dass Kayshon Boutte einen Trade bei den New England Patriots angefragt hätte. Jetzt meldet sich der Wide Receiver selbst zu Wort und betont, dass er keinen Grund sieht, die Franchise zu verlassen. New England Patriots: Josh McDaniels lobt Entwicklung von Drake Maye "Ich möchte den Rest meiner Karriere in New England verbringen", sagte der 24-Jährige sagte gegenüber Hörfunksender "WBZ". Und weiter: "Mir gefällt es hier. Ich bin jetzt seit drei Jahren hier. Ich bin jeden Tag hier. Ich nenne das hier mein Zuhause. Das ist mein neues Zuhause. Ich bin in Louisiana aufgewachsen und habe dort 20 Jahre verbracht, aber jetzt ist Boston mein Leben."

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NFL: Kayshon Boutte will bei den New England Patriots bleiben "ESPN"-Insider Adam Schefter erklärte kürzlich in seinem Podcast: "Ein Wide Receiver, bei dem ich immer noch vermute, dass sich etwas tun könnte, ist Kayshon Boutte." Und weiter: "Er hat nicht am Offseason-Programm teilgenommen. Er ist an einem Trade interessiert. Ich gehe davon aus, dass es irgendwann in diesem Sommer Bewegung in dieser Sache geben könnte." Ausgangspunkt der Gerüchte war die Abwesenheit des Receivers bei den freiwilligen Offseason-Programmen und organisierten Teamaktivitäten (OTAs) in den vergangenen Wochen. Dazu sagte der 24-Jährige: "Es gibt einfach viele Spekulationen. Ich versuche nur, mir über alles klar zu werden. Ich versuche, mich nicht von Trade-Gerüchten oder Ähnlichem beeinflussen zu lassen. Ich arbeite weiter, auch wenn ich gerade nicht da bin. Darauf konzentriere ich mich."

New England Patriots verstärken Receiver-Corps in Offseason Boutte wurde 2023 in der 6. Runde von den Patriots ausgewählt. Nachdem er in seiner Rookie-Saison wegen einer Oberschenkelverletzung kaum zum Einsatz kam, wurde der Passempfänger in der darauffolgenden Saison zu einer wichtigen Anspielstation in der Offense. 2024 konnte Boutte insgesamt 589 Receiving Yards verbuchen, in der abgelaufenen Saison waren es 551 Receiving Yards. Allerdings konnte er die Anzahl seiner Touchdowns von drei auf sechs verdoppeln. In den Playoffs war er mit 168 Yards der Top-Passempfänger von Quarterback Drake Maye. Highlight war dabei sein spektakulärer 30-Yard-Catch mit einer Hand im Spiel gegen die Houston Texans. Nach dem Abgang des bisherigen Nummer-eins-Receivers Stefon Diggs holte New England gleich zwei neue Star-Receiver mit A.J. Brown und Romeo Doubs nach Massachusetts. "Das war ein guter Neuzugang", sagte der 24-Jährige zur Verpflichtung von Brown. "Er ist ein toller Typ. Wenn man ihn beobachtet, sieht man, dass er das Spiel dominiert. Ein großartiger X-Receiver, absolut dominant. Ob lange Pässe oder kurze Routen – er fängt alles." Nach der Ankunft der Neuzugänge wird sich Boutte mit Mack Hollins um die Targets als dritter bzw. vierter Wide Receiver im Roster duellieren müssen. Doch auch das scheint kein Problem für ihn zu sein: "Es gibt immer Konkurrenz. Jedes Jahr", sagte er. "Nichts wird einem geschenkt. Egal, ob man von außen zuschaut oder von innen dabei ist. Letztendlich zählt jeder Tag. Man muss das Beste daraus machen." Auch interessant: Seattle Seahawks: Rücktritt von Topstar nach Super-Bowl-Sieg? "Nicht für eine Sekunde daran gedacht"

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